Azade Köker Kişisel Sergisi | Bir Katlin Provası

Zilberman, Azade Köker’in "Bir Katlin Provası" başlıklı yeni sergisini duyurmaktan mutluluk duyar. Sanatçının Zilberman’daki beşinci kişisel sergisi. 7 Eylül-4 Aralık tarihleri arasında galerinin Mısır Apartmanı'ndaki ana mekanında ziyaret edilebilecek.

"Bir Katlin Provası" Azade Köker’in kadın cinsiyeti, kimliği ve bedenine yönelik sorgulamalarını yansıtıyor. Sanatçının kendi ifadesiyle merkeze koyduğu sorular sergideyeralan heykel, yerleştirme ve kolajlarda yankılanıyor: "Dünya ve yaşamın doğuşuna kaynaklık eden güçte bir dişil enerji nasıl oluyor da toplumsal düzende kayboluyor? Onu susturup sınırlandıran ve edilgen kılan nedir?"

Sergideki eserlerde kullanılan görsel referanslar, günümüzde kadına yönelik sıklıkla rastladığımız taciz ve şiddet sahnelerini belgeliyor. Seyirciyi bugünden farklı zamanlara götüren heykellerde Antik Yunan döneminin ve fütüristik yapıların karanlık izleriyle karşılaşmak mümkün. Sergiyi iki ana kol besliyor: Azade Köker’in erken dönem çalışmalarının odağındaki kimlik ve aidiyet temaları ve sanatçının 1990'lı yıllarda pişmiş kil, Terrakotta ile ürettiği kadın figürleri. Köker’in pratiğinden aşina olduğumuz yüzey katmanlama geleneği, bu kez kullandığı kağıt materyallerde varoluşu, yokluğu ve geçirgenliği birbirine karışmış gizemli formlara yansıyor. Uçucu olduğu kadar hacimli duran bedenler, tepeden inme kimliklendirme süreçlerinin aksadığı noktaları öne çıkarıyor ve cinsiyet sisteminin kurmacalığını açık ediyor. Arafta asılı kalmış hafif kimlikler, arasından süzülüp akabileceği çatlakların izini sürüyor.

•Serginin ismi "Murderof a Mannequin" başlığından hareketle Türkçeleştirilmiştir.

Azade Köker (1949, İstanbul), Berlin ve İstanbul’da dönüşümlü olarak yaşamakta ve çalışmaktadır. Berlin’deki Braunschvveig Teknik Üniversitesi nde profesör olarak görev almıştır. Kişisel sergilerinden bazıları: Verblendet (Zilberman Gallery, Berlin, 2018), Her Yerde. Hiçbir Yerde (Zilberman Gallery İstanbul, 2016), Azade Köker (Proje 4L. Elgiz Müzesi, İstanbul, 2015), Hareketli Mekanlar (Zilberman Gallery, 2013), İnsanlık Hali (Milli Reasürans Sanat Galerisi. İstanbul. 2007), Yokluğun Şeffaflığı (Otto-Galeri. Münih. 2004), ve Bahçelerin Şeffaflığı (Kunstverein, Bielefeld. 2001). Katıldığı bazı karma sergilerse: Nature in Art (MOCAK, Krakow, Polonya. 2019), The Spirit of the Poet (Zentrum für verfolgte Künste, Solingen, Almanya. 2019), Ultrahabitat (Zilberman Gallery Berlin. 2016), Minor Heroisms (Zilberman Gallery İstanbul, 2015), Meeting Point (Kunstverein Konstanz, Almanya. 2015) ve Hayal ve Hakikat (İstanbul Modern. İstanbul, 2011).

Köker’in çalışmaları pek çok özel ve kamusal koleksiyonda yer almaktadır. Bunlardan bazıları: Akbank, İstanbul; The British Museum, Londra; Berlinische Gallery, Berlin; Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul; Lebendiges Museum, Berlin; John Michael Kohler Arts Çenter, Wisconsin; İstanbul Modern. Sanatçının heykellerinin sergilendiği kamusal mekanlar ise şunlardır: Cuvry-Brunnen (Berlin). Bundesgartenschau (Berlin). Menschenlandschaften (Berlin). Frechen Museum (Düsseldorf), Bremen-Nord Zentralkrankenhaus (Bremen), Schule am Barbarossaplatz (Berlin). Schlosspark (VVolfsburg), Türkiye Büyükelçiliği Binası (Japonya). Altınpark (Ankara). İstanbul Borsası (İstanbul). Aspat Art Park (Bodrum) ve Almanya Büyükelçiliği Parkı (Ankara).

Sergiye. Burcu Pelvanoğlu ve Alev Özkazanç’ın yazılarının yanı sıra. Carol J. Adams’ın "Etin Cinsel Politikası Feminist-Vejeteryan Eleştirel Kuram" başlıklı kitabından bir pasaj, Azade Köker ve Naz Kocadere’nin sohbeti ve Naz Kocadere’nin önsözünün yer aldığı bir katalog eşlik edecek.

Sergi ile daha fazla bilgi için Naz Kocadere ile iletişime geçebilirsiniz: naz(dzilbermangallery.com