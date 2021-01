Belgesel | A Perfect Planet BBC Earth ile ekranlara geliyor





Gezegenimizin nasıl işlediğini açıklayan birinci sınıf doğa tarihi belgeseli A Perfect Planet beş bölümlük seri olarak Türkiye'deki izleyicileriyle buluşuyor. Çekimi için 6 kıta, 31 ülke bin 113 günlük serüvene çıkan BBC ekibinde 200'den fazla insanl çalıştı.

Çekim boyunca belgesel ekibi 6 volkanik patlamaya tanık olurken, 3 bin saatin üzerinde çekim gerçekleştirdi. Seride doğal güçlerin Dünya'nın vahşi yaşamını nasıl yönlendirdiğine, şekillendirdiğine ve desteklediğine tanık oluyoruz. İlk dört bölüm yanardağların, güneş ışığının, havanın ve okyanusların gücünü keşfediyor.

Dizinin son bölümü ise dünyanın en yeni doğa gücü olan insanların dramatik etkisine ve gezegenimizin mükemmel dengesini yeniden sağlamak için neler yapılabileceğine bakıyor. Sir David Attenborough'nun kendine özgü sesi ve ödüllü besteci Ilan Eshkeri'nin orijinal bestesi ile A Perfect Planet nefes kesen manzaraları ekranlara getiriyor.

Yapım 4 Şubat gece yarısı Digitürk, Tivibu ve Dsmart platformlarında yer alan BBC Earth kanalında ekrana gelecek.

Dünya Gezegeni mükemmeldir. Dünyamızla ilgili her şey, büyüklüğü, güneşten uzaklığı, dönüşü ve eğimi, ayı, varlığımıza mükemmel bir şekilde uyuyor ve gezegenimizin doğal güçleri yaşamı mükemmel şekilde besliyor. Küresel bir hava sistemi, tatlı suyu dünyanın her köşesine dolaşır ve dağıtır, deniz akıntıları besin maddelerini okyanusun en derin noktalarına bile ulaştırır, güneş ışığı dokunduğu her şeyi ısıtır ve enerji katar, güçlü yanardağlar toprağı yaratır ve gübreler. Sonuç olarak, gezegenimizde yaşamın bulunamayacağı hiçbir yer yoktur.

A Perfect Planet, yaşayan gezegenimizin nasıl işlediğini açıklayan birinci sınıf doğa tarihi ve yer biliminin benzersiz bir birleşimidir. Bu beş bölümlük dizi, doğanın güçlerinin Dünya'nın büyük çeşitlilikteki vahşi yaşamını nasıl yönlendirdiğini, şekillendirdiğini ve desteklediğini gösterecek. İlk dört bölüm yanardağların, güneş ışığının, havanın ve okyanusların gücünü keşfediyor. Dizinin son bölümü, dünyanın en yeni doğa gücü olan insanların dramatik etkisine ve gezegenimizin mükemmel dengesini yeniden sağlamak için neler yapılabileceğine bakıyor.

Kusursuz Bir Gezegen bizi Hint Muson'unun ıslattığı topraklardan ateşli Hawaii yanardağlarının yamaçlarına, Bahamalar'ın gelgit adalarından Ellesmere Adası'nın donmuş topraklarına kadar çarpıcı bir görsel yolculuğa çıkarıyor. Kışın ay ışığının aydınlattığı manzaralarda gezinen Kutup kurtlarından, baharda sihirli bir şekilde çözülen donmuş ağaç kurbağalarına; Galapagos'un deniz kuşlarının kanını içen vampir ispinozlarından, üremek için her yıl binlercesi büyük bir volkanik gölde toplanan Afrika flamingolarına kadar.

Bu, evimize bakış açımızı değiştirecek bir dizi. Hayvanların yaşamlarının gezegenimizin büyük doğal güçleri tarafından nasıl yönlendirildiğine ve etkinleştirildiğine defalarca tanık olacağız.

David Attenborough diziyle ilgili olarak şunları söylüyor:"Okyanuslar, güneş ışığı, hava durumu ve yanardağlar, bu güçlü ancak kırılgan güçler bir araya gelerek hayatın şaşırtıcı çeşitlilikte gelişmesine izin veriyor. Dünyayı gerçekten eşsiz kılıyor ve mükemmel bir gezegen haline getiriyor. Gezegenimiz evrende milyarda birdir, yaşamla dolu bir dünyadır. Ama şimdi, yeni bir baskın güç, dünyanın çehresini değiştiriyor: İnsanlar. Mükemmel gezegenimizi korumak için, iyilik saçan bir güç olmayı sağlamalıyız."



BBC One için 5 adet 60 dakikalık diziden oluşan A Perfect Planet, Tencent Penguin Pictures, ZDF, China Media Group CCTV9, France Televisions ve The Open University ile birlikte BBC ve Discovery için bir Silverback Films Prodüksiyonudur.

BBC Studios tarafından dağıtılmaktadır.



YERLEŞİM BİRİMLERİ

YANARDAĞLAR

Seyşeller (Aldabra)

Tanzanya (Serengeti, Natron Gölü)

Galapagos (Fernandina Adası, Wolf Adası)

Rusya (Kamçatka)

ABD (Yellowstone, Hawaii Büyük Adası)

Vanuatu (Tanna Adası)

Guatemala (Volcan de Fuego)

GÜNEŞ

Hırvatistan (Plitvice Gölleri Ulusal Parkı)

Bosna (Una Nehri)

Tayland (Kraliçe Sikirt Botanik Bahçeleri)

Kanada (Narcisse Yılan Çukurları, Hay Nehri, Karrak Gölü, Ellesmere Adası)

Vietnam (Cat Tien Ulusal Parkı)

Çin (Shennongjia Ulusal Parkı)

Alaska (Akutan)

İzlanda (Çeşitli topraklar)

Fas (Merzouga)

ABD (Ohio)

HAVA DURUMU

Zambiya (Kasanka, Luangwa)

Zimbabve (Vic Şelalesi)

Moğolistan (Gobi)

Avustralya (TIWI Adaları, Christmas Adası)

Tanzanya (Katavi)

Peru (Tapiche)

Güney Afrika (Port Nolloth)

Brezilya (Rio Trombetas)

OKYANUSLAR

Güney Afrika (Sardunya Körfezi)

Avustralya (Great Barrier Reef Deniz Parkı, Lizard Adası)

Tayland (Tayland Körfezi)

Norveç (Saltstrumen Boğazı)

Guam

Endonezya (Lembeh)

Falkland Adaları (Sealion Adası)

Fransa (Plankton laboratuvarı)

Galapagos (Fernandina Adası)

Bahamsa (Bimini)

İNSANLAR

Senegal

Kenya (David Sheldrick, Wildlife Trust)

İngiltere (IVs, Avonmouth, Cornwall, Londra, Edinburgh Hayvanat Bahçesi)

Gabon (Bölgesel Sular)

Fransa (Hauts de France)

ABD (San Diego Hayvanat Bahçesi)

Brezilya (ATTO Kulesi, Manaus, Mato Grosso)

ABD (Cape Cod)



FİLM ÇEKİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER



• 31 ülkede çekildi

• 6 kıtada çekildi

• Film çekimi 4 yıl sürdü

• Film çekimi 1113 gün sürdü

• 3000 saatin üzerinde çekim yapıldı

• Dizide 200'den fazla kişi çalıştı

• Öne çıkan çekim yerlerinde 6 volkanik patlama meydana geldi



YAPIMCI ALASTAIR FOTHERGILL İLE SÖYLEŞİ

A Perfect Planet dizisinin ardındaki fikir neydi?

Huw Cordey ve ben, hiç kimsenin gezegenimizdeki tüm yaşamı şekillendiren doğal güçlerin gücüne ve güzelliğine gerçekten hakkını vermediğine dair kuvvetli bir inanca sahibiz. Elbette birçok hava durumuyla ilgili yapım oldu, ancak bunlar bile bu birinci sınıf mihenk taşı serinin kalitesine ve hedefine asla ulaşamadı. Çoğu insanın volkanik aktivite gibi doğa güçlerini olumsuz ve yıkıcı olarak görmesi bizi cezbetti. Ancak bunun gerçekle hiçbir alakası yok. Gezegenimizin güçlerinin hikayesini hayatlarına hükmettikleri hayvanların ve bitkilerin gözünden anlatma fikrini de sevdik.

Son olarak, bu dizinin tam da olması gereken zamanda çekildiğini hissettik. Herkes insanlığın mükemmel dünyayı (A Perfect Planet) kötüleştirip kötüleştirmediğini sorguluyor ve son bölümümüzün bu soruyu güçlü ve dürüst bir şekilde cevaplamasına karar verdik.

A Perfect Planet, önceki BBC doğa tarihi dizisine göre nasıl bir gelişim sergiliyor?

En iyi doğa tarihi görüntülerini, doğanın güçlerinin çarpıcı görüntüleriyle birleştirmek daha önce hiç bu şekilde denenmemişti. İlgi çekici hayvan karakterlerin hayatları üzerinden büyük küresel hikayelerin anlatılmasından gurur duyuyoruz. Çevresel anlatım tüm dizi boyunca devam ediyor ancak son bölüm, bir doğa tarihi mihenk taşı dizisi için şimdiye kadarki en güçlü çevresel mesaj olsa gerek.

Sir David Attenborough'nun A Perfect Planet'i sunması ne anlama geliyor?

Sir David'in bir iletişimci olarak becerisi sorgulanamaz. Bu dizi için son derece önemli olan yetkinliğini işin içine kattı. Bu, özellikle bakış açımızı yansıtırken bu karmaşık ve zor anlaşılan mesaja çok şey kattığı son bölüm için geçerlidir.

Dizinin tamamında en sevdiğin an hangisi?

O kadar çok harika an var ki, en sevdiğim anlardan birini seçmeyi neredeyse imkansız buluyorum. Ancak, ısrar edeceksen, birinci bölümün açılışında Natron Gölü'nde yuva yapan flamingoların olağanüstü gösterisi olmalı. Doğadaki en sıra dışı hayatta kalma hikayelerinden biri, kesinlikle çok güzel bir çekim. Daha önce hiç görülmemiş şekilde çekilmiş destansı kuşbakışı görüntüler, gerçekten dramatik bir anlatım ve sıcak karakter portreleri ile birleştiriyor.



DİZİ YAPIMCISI HUW CORDEY İLE SÖYLEŞİ

A Perfect Planet dizisinin ardındaki fikir neydi?

Dizinin arkasındaki fikir, doğanın güçlerinin yani yanardağlar, güneş, okyanus akıntıları ve hava durumunun gezegenimizdeki büyük yaşam çeşitliliğini nasıl beslediğini göstermekti.

Hayvan davranışları ve habitatlarına odaklanan birçok doğa tarihi dizisi olmuştur. Ancak bu, yer bilimlerini ve gezegenimizin küresel perspektifini ve birinci sınıf doğa tarihini birleştiren ilk dizidir. Yalnızca güçlü ve samimi hayvan hikayelerini ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda izleyicilere dünyanın nasıl işlediğini çok daha iyi anlama şansı sunar.

Evrende yaşam olduğu bilinen tek gezegen biziz. Sadece bu bile 'mükemmel' tanımını kolayca haklı çıkaracak bir gerçek. Ama hiçbiri çok fazla kozmik şans olmadan başlayamazdı: Dünya, güneşten mükemmel sayılabilecek bir uzaklığa sahiptir ve 23,5 derecelik mükemmel bir eğimi vardır. Eksenimizde sallanmamızı engellemek için ideal bir dönüşe ve yeterli büyüklüğe sahip bir ayı vardır. Ancak yaşamın olduğu gibi çoğalması için yaşama elverişli koşullara sahip bölgedeki gezegenimizin bu dizinin temelini oluşturan mükemmel doğal güç dengesine de ihtiyacı vardı.

Örneğin yanardağlar olmasaydı, solunabilir bir atmosferimiz, okyanuslarımız ve kuru toprağımız olmazdı. Havamız tatlı suyu tüm dünyaya dağıtır; okyanus akıntıları temel besinleri dolaştırır ve güneşten gelen enerji, yaşayan dünyamıza güç sağlar ve fotosentez gezegendeki en önemli kimyasal reaksiyon için hayati bir bileşendir. Son on bin yıldır bu güçler sıcaklık ve istikrar sağlamaya devam etti.

“Perfect Planet”, bu güçlerin Amazon'un sular altında kalmış ormanında sallar oluşturan karıncalardan üremek için zehirli bir volkanik gölü kullanan yüzbinlerce küçük flamingoya dek nasıl yeryüzünde yaşamı şekillendirdiğini gösteriyor; Her kış minicik bir buz bloğu gibi katı bir şekilde donan ağaç kurbağasından, Avustralya'nın yağışlı mevsiminin başlangıcında sahile göç eden ve denize trilyonlarca yumurta atan Noel Adası'nın elli milyon kırmızı yengecine kadar. A Perfect Planet, eşsiz gezegenimizin kutlama mesajıdır.

Dizinin formatı nedir?

A Perfect Planet beş bölümlük bir dizidir. İlk dört bölüm yanardağlar, güneş, hava durumu ve okyanuslar olmak üzere dört temel güce odaklanıyor. Dizinin son bölümü ise insana ve doğal dünya üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

İnsanların bu diziye dahil olmasının neden önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

Bu dizi, insanlığın gücünü ve gezegen üzerindeki etkilerini dahil etmeden eksik hissedilebilirdi. Sir David Attenborough'nun bölümün başında söylediği gibi, 'Bu, çağımızın en önemli hikayesi'.

Kahverengi fareden sonra en çok sayıda memeli türü olarak güçlü bir etkiye sahip olduğumuzu inkar etmek mümkün değil, ancak faaliyetimiz şimdi gezegenimizin bağlı olduğu doğal güçleri tehdit ediyor. Aslında, etkimiz şimdi o kadar büyük ki, bilim adamları 'Antroposen' adı verilen yeni bir jeolojik döneme girdiğimizi öne sürdüler. insan faaliyetinin çevre üzerinde baskın etkisi olduğu bir dönem.

Şu anda fosil yakıtları yakarak dünyanın tüm yanardağlarından daha fazla karbondioksit açığa çıkarıyoruz. Bu, hava durumumuzu bozuyor, okyanus akıntılarını altüst ediyor ve gezegenimizi daha sıcak bir hale getiriyor. Kontrol altına alınmazsa bunun sonuçları felaket olacak. Sadece insanlık için değil, aynı zamanda büyük tür çeşitliliğimiz için de. Şu anda, normal kabul edilenden 1000 kat daha hızlı bir şekilde tür kaybediyoruz. Bu yüzden birçok bilim insanı şimdi altıncı kitlesel yok oluşta olduğumuza inanıyor.

Bu bölüm nasıl ve neden bu konuma geldiğimizi gösteriyor. Ama daha da önemlisi, hasarı tersine çevirmek için ne yapmamız gerektiğini de ortaya koyuyor. Doğru cevap, doğal güçlerimizde bulunabilir, çünkü yeşil enerji - rüzgar, güneş enerjisi ve termal enerji - insanlığa ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi kolayca sağlayabilir.

Bu dizideki ana zorluklar nelerdi?

Böyle bir dizi için en büyük zorluk, daha önce yapılanlara nazaran çıtayı nasıl yükselteceğinizdir. Seyircilerin her birinci sınıf doğal tarih dizisi için büyük bir beklentisi vardır ve başarılı olması için diziyi yeni ve şaşırtıcı bulmaları gerekir.

Çok yeni bir fikrimiz olduğuna inandık ama yine de daha önce hiç olmadığı kadar ilgi çekici hayvan hikayeleri anlatmamız gerekiyordu. Bu, çok fazla risk almayı gerektirdi; örneğin, Tanzanya'daki Natron Gölü'nde sadece beş yılda bir gerçekleşen flamingo üreme gösterisini filme almaya çalışmak gibi. Natron Gölü aynı zamanda hem lojistik hem de fiziksel olarak en zorlu çekim yerlerinden biridir. Dünyanın en zehirli su kütlelerinden biridir. Bunun yanı sıra yerleşim yerlerine uzaktır. Ya da Galapagos'ta Fernandina'nın aktif yanardağının dibinde yuva yapan iguanaları filme almaya çalışmak gibi. Uzayda, bu volkanik kraterin dibinden daha fazla insan bulundu ve bu davranışı bu ölçekte filme alma olayı, Galapagos'ta nadiren denendi.

Tüm dünyayı kapsayan lokasyonların çoğu dünyanın ücra köşelerinde olduğundan ve çoğu zaman keşif ölçekli planlamayı içerdiğinden, tüm üretim devasa bir lojistik uygulamaydı.

Yeni türleri filme çektiniz mi?

Yanardağ bölümü için çektiğimiz vampir ispinozları, ancak 2018'de resmi olarak yeni bir tür olarak tanındı. Galapagos'ta çok izole, ıssız bir adada yaşıyorlar ve 30 yılı aşkın süredir kimse onları TV için filme almadı. Dizideki her bölüm, daha önce hiç filme alınmamış hayvan davranışlarına sahiptir; Kertenkele Adası'nda yem balığı yakalamak için karaya vuran siyah uçlu resif köpek balıkları, çiftleşen ve yumurtlayan gösterişli mürekkepbalığı, Aldabra'da mağara arayan dev kaplumbağalar, Kutup gecesinde misk sığırı avlayan beyaz kurtlar ve kuelalar ile arı kuşlarını avlamak için kendilerini sudan havaya fırlatan dev Nil timsahları gibi.

Özellikle artık daha küçük, daha sessiz ve daha uzun süre havada kalan insansız hava araçları gibi teknolojideki yeni gelişmeler, Kamçatka'daki balıkçı ayılardan Natron Gölü'nde daha küçük flamingoların yuvalanmasına, civcivlerinin tuzla kaplı göl boyunca destansı yürüyüşleri ve gezegendeki en nadir büyük memelilerden biri olan Gobi çölünün Baktriya develerine kadar, daha önce mümkün olmayan şekillerde yeni hikayeleri filme almamızı sağladı.

Son on yılda vahşi yaşam çekimi nasıl değişti?

Teknoloji, daha önce mümkün olmayan şeyleri deneyebileceğimiz anlamına gelecek şekilde kesinlikle değişti. Örneğin, kameralar düşük ışıkta on yıl öncesine göre önemli ölçüde daha iyi ve orman gibi yerlerde çekim yapmayı çok daha kolaylaştırıyor. Lensler de daha güçlü hale geldi. Yüksek kaliteli uzaktan kumandalı kameralar, daha önce ya çok nadir bulunan ya da geleneksel yollarla çekim yapmak için fazla hassas olan hayvanlar dünyasına girmemizi sağladı. Kamera teknolojisinde elle tutulan jiroskop stabilize sistemlerinden, uzun lenslerin ucunda filme alınan aksiyonu sabitleyebilen sofistike gimballere kadar hareket sabitlemede büyük gelişmeler oldu. Ayrıca dronları da unutmamak gerek. On yıl önce, uzaktan kumandalı hava sistemleri için pil teknolojisi size sadece birkaç dakikalık çekim süresi sağlardı ve drone’lar gürültülüydü, pek dengeli değildi. Artık drone’lar 30 dakikaya kadar havada kalabiliyor. Daha küçüktürler, çok daha sessizler (filme almaya çalıştığınız hayvanları çok daha az rahatsız ederler) ve havada önemli ölçüde daha stabildirler. Bu, bizim çok daha stabil çekimler yapabilmemizi sağladı.

Ancak değişmeyen şey seyirci beklentisi. İnsanlar hayran olmak, ilham almak ve şaşırmak için birinci sınıf, mihenk taşı diziler istiyor. Bu, yıl boyunca izledikleri tek doğa tarihi dizisi olabilir ama programlar tanıdık gelirse burada uzun süre kalmazlar. Bu nedenle, teknolojideki gelişmeler hayvanlara yeni yöntemlerle ışık tutmamızı sağlasa da, tamamen yeni türler ve davranışlar bulmak hala büyük önem taşıyor. Bu sürekli büyüyen bir meydan okuma gibi gelebilir, ancak her yeni dizide bir sürü yeni ve şaşırtıcı hikayenin ortaya çıkması her zaman olağanüstüdür. Kanımca, öngörülebilir gelecekte bunun değişeceğine dair hiçbir işaret yok!

Son on yıl, stil ve sunumda da bir dizi değişiklik getirdi. Şu anda, sevecen karakterleri konu alan hikayelere, hayvan dramlarına vurgu yapıldığından söz edebiliriz. Bu yaklaşım yaratıcılığın sınırlarını zorladığı için heyecan verici bir dönem oldu.



Dizideki favori anınız nedir?

Dizideki en sevdiğim an, Natron Gölü'nde yuva yapan küçük flamingoların havadan görüntüleri olurdu. Bu olay yalnızca beş yılda bir ve önceden haber alınması imkansız bir şekilde gerçekleşiyor, bu nedenle gösteriyi filme çekmek ekip için büyük bir başarıydı. Ancak, arka planda Ol Doinyo Lengai'nin yükselen yanardağıyla birlikte, bu dünyaya ait değilmiş gibi görünen Natron Gölü'nde üreyen binlerce flamingonun drone çekimleri apayrı bir şey.



BİYOGRAFİLER

HUW CORDEY - Dizi Yapımcısı / Yanardağ bölümünün Yapımcısı

Huw kariyerine 90'ların önde gelen bağımsız doğa tarihi film şirketlerinden biri olan Partridge Films'de başladı. Partridge ile üç yıl geçirdikten sonra Mike Birkhead Associates ile çalışmaya başladı ve burada ABD'de iki BBC Natural Worlds yaptı. BBC NHU'ya 1995 yılında katıldı ve burada Wildlife on One ve Big Cat Diary gibi uzun soluklu dizilerin yanı sıra Land of the Tiger, Andes to Amazon ve Sör David Attenborough'un Memelilerin Hayatı da dahil olmak üzere bu Birimin en büyük birinci sınıf mihenk taşı dizilerinden bazıları üzerinde çalıştı. 2003 yılında Alastair Fothergill yönetiminde Planet Earth ekibinin bir parçası oldu ve bu son derece popüler ve çok ödüllü dizi için üç bölüm üretti. Planet Earth'ün ardından, BBC2 için altı bölümlük bir mihenk taşı olan Güney Pasifik Dizisine Yapımcı olarak atandı. 2009'da Silverback Films'e katılmak için BBC'den ayrıldı ve Keith Scholey yönetiminde, Discovery Channel'ın 2013'te aktarılan tamamen finanse edilmiş birinci sınıf, mihenk taşı doğal tarih programına yaptığı ilk girişim olan Kuzey Amerika ve Discovery International'ın Ölümcül Adaları için dizi yapımcılığı yaptı. BBC1 için 2015 yılında yayınlanan ve dünyanın yırtıcılarına ve avlarına odaklanan ödüllü bir birinci sınıf dizi olan The Hunt'ın dizi yapımcısıydı. Son zamanlarda, Eylül 2019'da iki Emmy kazanan Netflix'in ilk doğa tarihi dizisi Our Planet'in Jungles bölümünü yaptı. Ayrıca, Ekim 2019'da yayınlanan, cennet kuşları ve çardak kuşları hakkındaki tek seferlik bir Netflix Orijinali olan Dancing with the Birds'ün yapımcılığını üstlendi. Şu anda, BBC One için birinci sınıf, mihenk taşı olan A Perfect Planet'in dizi yapımcısıdır.



ALASTAIR FOTHERGILL - Yapımcı

Alastair, BBC'nin Doğal Tarih Birimi'ndeki uzun ve çok beğenilen kariyerinin ardından 2012'de Silverback Films'i kurdu. 30 yılı aşkın süredir doğa tarihi programcılığının ön saflarında yer almaktadır.

Alastair, Durham Üniversitesi'nde zooloji okudu ve ilk filmini Okavango'da henüz öğrenciyken yaptı. BBC Natural History Unit'e 1983'te katıldı ve BAFTA ödüllü 'The Really Wild Show', 'Wildlife on One', 'The Natural World' ve yenilikçi 'Reefwatch' dahil olmak üzere çok çeşitli bölüm programları üzerinde çalıştı. Sör David Attenborough ile birlikte BBC1 dizisi 'The Trials of Life' üzerinde çalışmaya devam etti ve Sir David Attenborough tarafından sunulan BBC1'in Antarktika'daki vahşi yaşamı konu alan altı bölümlük bir dizi olan 'Life in the Freezer'ın yapımcılığını üstlendi. 1992'de halen bu dizi üzerinde çalışırken BBC Doğa Tarihi Birimi Başkanı olarak atandı.

Altı yıl sonra Alastair, uygulamalı film yapımına odaklanmak için görevinden ayrıldı. BBC çalışmaları arasında şunlar yer alır: 'The Blue Planet' Dizi Yapımcısı; Dünya okyanuslarının sinematik filmi 'Deep Blue'nun yapımcısı; 'Live from the Abyss' Yapımcısı ve Sunucusu; Ünlü dizi 'Planet Earth'ün Dizi Yapımcısı, beğenilen sinema versiyonu' Earth'ün eş yönetmeni ve 'Frozen Planet'in Yapımcısı. Alastair, BBC Natural History Unit ile yaptığı çalışmalara ek olarak, Disneynature markasının bir parçası olarak Disney için uzun metrajlı sinema filmlerinin eş yönetmenliğini yaptı.

Alastair, Royal Geographic Society Üyesidir ve 2012 yılında altın madalya ile ödüllendirilmiştir. Bristol, Durham, Yoor St.John ve Hull Üniversitelerinden fahri doktoraları vardır. Alastair, 2017 yılında BBC Grierson Mütevelli Heyeti Ödülü'nü kazandı ve Film yapımcılığına verdiği hizmetlerden dolayı Kraliçe'nin Doğum Günü Onur Listesi 2019'da OBE'ye layık görüldü.



NICK SHOOLINGIN-JORDAN - Güneş ve İnsanlar bölümlerinin yapımcısı.

Nick, Will Smith'in sunuculuğunu yaptığı ve National Geographic için Hollywood yönetmeni Darren Aronofsky ile ortaklaşa oluşturulan, küresel etkinlik dizisi One Strange Rock için kısa süre önce iki filmi tamamlamış, pek çok ödül kazanmış bir yapımcı ve dizi yönetmenidir.

Nick, Marlborough Koleji'ndeki en iyi müzik bursunun ardından, Doğa Bilimleri okumak için Durham Üniversitesi'ne gitti ve bu ona Fen Fakültesi Mezunu (B.Sc) derecesi kazandırdı.

Nick'in film yapımcılık kariyeri, Emmy adayı How to Build a Planet (BBC), Earth's Natural Wonders (PBS / BBC) ve BANFF Dünya Medya Festivali'nde saygın bir Rockie ödülü kazanan Richard Hammond'ın Gezegenin Merkezine Seyahati adlı çok sevilen BBC / Discovery dizisi de dahil olmak üzere birinci sınıf bilim, macera ve doğa tarihi filmlerinden oluşur.

Nick daha sonra BBC için How to Grow a Planet'ı yazmaya, yapımcılığını yapmaya ve yönetmeye devam etti ve bu ona iki adet son derece prestijli Wildscreen Panda ödülü kazandırdı.

Nick, pek çok disiplinden yararlanan bir yaratıcıdır: Görüntü Yönetmeni, Biyolog, Yönetmen ve Fotoğrafçıdır, hayatın hassas mucizesinden sürekli etkilenir ve kendisini doğal dünyanın büyülü hikayelerini ortaya çıkarmak için film yapımının sınırlarını zorlamaya adamıştır.

Şimdi Silverback Films'de Nick, BBC One'ın dönüm noktası niteliğindeki büyük bir dizi olan A Perfect Planet'in iki bölümünün yapımcılığını üstleniyor

ED CHARLES - Hava Durumu ve Okyanuslar bölümlerinin yapımcısı.

Ed, kariyerine kamera asistanı olarak başladı ve BBC'nin Life in the Undergrowth'u da dahil olmak üzere çeşitli yapıtlarda çalıştı. Daha sonra kamera işinden daha çok editoryal bir role geçiş yaptı ve BBC NHU'ya Saving Planet Earth, Nature’s Great Events ve Springwatch gibi dizilerde çalışmak için tam zamanlı olarak katıldı.

2009'da BBC'den Silverback Films'e katılmak üzere ayrıldı ve burada Discovery Channel'ın ilk tamamen finanse edilen mihenk taşı niteliğindeki ilk doğa tarihi dizisi North America'da ve 2014 Disney Nature uzun metrajlı filmi Bears'da yardımcı yapımcı olarak çalıştı. Bu filmlerde yardımcı olan Ed, daha sonra Silverback Films'de yapımcılığa geçti ve BAFTA ile tüm dünyada satılan, Emmy ödüllü, oldukça başarılı birinci sınıf dizi Planet Earth 2 dizisinde yapımcı olarak çalışmak için BBC'ye dönmeden önce Discovery International'ın Deadly Islands bölümlerinden birini yaptı.

Şimdi Silverback Films'de Nick, BBC One'ın dönüm noktası niteliğindeki büyük bir dizi olan A Perfect Planet'in iki bölümünün yapımcılığını üstleniyor.

SÖR DAVID ATTENBOROUGH - OM, CH, CVO, CBE

Sör David Attenborough'nun yayıncılık kariyeri, hem televizyon ortamını yaratıp geliştirmede hem de insanları doğal dünyanın harikalarına bağlayarak, uzaktaki insanları, hayvanları ve habitatları gezegendeki oturma odalarına getirerek olağanüstü bir rol oynadığı altmış yılı aşkın bir süreye yayılır.

Bir BBC yapımcısı ve yöneticisi olarak, bugün hala küresel yayıncılığı etkileyen yeni programcılık ve planlama biçimleri yaratmada çok önemli bir rol oynadı. Doğa tarihi programlarının yazarı ve sunuculuğu rolünde, çalışmaları, çığır açan Zoo Quest serisinden Life on Earth, The Living Planet, The Trials of Life, The Private Life of Plants, Life of Mammals ve Planet Earth gibi simgeleşmiş yapıtlara kadar pek çok ikonik prodüksiyonu içeriyor. Sör David, geniş bir program yelpazesini sunup anlatarak ve geniş çaplı küresel izleyicilere ulaşarak doğal dünya için güçlü bir ses olmaya devam ediyor.



ILAN ESHKERI - A Perfect Planet Bestecisi

Ilan Eshkeri ödüllü bir besteci, sanatçı, söz yazarı ve yapımcıdır. Efsanevi doğa bilimci Sör David Attenborough ile dördüncü ortak çalışması olan A Perfect Planet için müziklere imza attı.

Ilan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na olan seyahatini konu alan bir filmde astronot Tim Peake ve Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte çalıştı. Ilan, Tim Peake ve ESA ile işbirliğine en son Stockholm'de 10.000 seyirci önünde gerçekleştirdiği büyüleyici şovu 'Space Station Earth' ile devam ediyor.

Eshkeri'nin sayısız yapım ortaklığı arasında Annie Lennox, David Gilmour, Sinead O'Connor, KT Tunstall, Tom Odell, Ash gibi sanatçılar ve The Cinematic Orchestra yer alıyor. Geniş film ve televizyon kataloğu arasında Still Alice, Stardust ve Shaun The Sheep gibi çok sayıda Oscar ve BAFTA ödüllü film var - video oyunu çalışmaları arasında The Sims ve Ghost of Tsushima için müzik yapımı bulunuyor. Eshkeri, 'The Young Victoria' için Ivor Novello'ya ve 'The Snowman & The Snowdog' için BAFTA'ya aday gösterildi. Eshkeri, Universal Records ile anlaştı.