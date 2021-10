Belgesel | Kasım Ayında Gizemler BBC First’te Aralanıyor

Kasım Ayında Gizemler BBC First’te Aralanıyor





Mark Bonnar ve Jamie Sives’in başrollerini paylaştığı mini seri “Guilt”te iki kardeşin bir cinayet sonrası hayatları geri dönülemez şekilde değişirken, “Shakespeare & Hathaway: Private Investigators”’ta gizemlerle dolu bir kasabada sır perdeleri aralanıyor. BBC’nin en başarılı dönem dizilerinden “Call the Midwife” yeni sezonuyla ekranlara gelirken, dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan “Doctor Who”, on üçüncü sezonunda ilk kadın Doktor Jodie Whittaker’a veda ediyor.

BBC’nin kendi türünde iddialı yapımları, Digitürk ve Tivibu platformlarında yer alan BBC First ekranlarında altyazı seçeneği ile yer alıyor.

Kasım ayında BBC First kanalında ekranlara gelecek yapımlar şöyle:

Shakespeare & Hathaway: Private Investigators

Shakespeare & Hathaway: Private Investigators, Father Brown'ın yaratıcıları tarafından son derece eğlenceli olay örgüleriyle hazırlanmış bir suç draması. Serinin üçüncü sezonunda dedektif ikilisi Frank ve Lu, turistik Stratford-upon-Avon kasabasında yeniden göreve başlıyor. Şeytan'la anlaşma yapan eski bir heavy metal yıldızı, ölümcül sırlarla dolu bir Shakespeare, müzesi ve halı deposunda geçen bir Kral Lear öyküsü... Sıradışı olaylar onları bekliyor! Bu şirin kasabada ise suikast, dolandırıcılık ve yolsuzluk bir yandan kol geziyor! Komedi ve dramın ustalıkla harmanlandığı seri, 20 Kasım Çarşamba günü saat 21:00’da ekrana geliyor.

Guilt

Mark Bonnar ve Jamie Sives’in rol aldığı modern gerilim öyküsü, kaza sonucu arabalarıyla yaşlı bir adamı ezerek öldüren ve suçlarını örtbas etmeye çalıştıktan sonra hayatları ebediyen değişen iki kardeşi konu alıyor. Bu karardan sonra kimseye güvenemeyeceklerini anlayan bu ikili, yaşlı adamın ölümüne dair gündeme gelen sorularla ve vicdan azaplarıyla başa çıkmaya çalışacaklar. Bir ceset, bir cinayet ve cevaplanmayı bekleyen pek çok soruyla Guilt, 15 Kasım Cuma günü saat 21:00’da izleyici ile buluşuyor.

Call the Midwife

BBC’nin sevilen dönem dizisi Call the Midwife, dram ve komedi unsurlarıyla donatılmış hikayeleri, dönemin atmosferi içerisinde aktarmayı başarıyor. Serinin yeni sezonunda, Rahibe Julienne, Nonnatus Evi'ni maddi sıkıntılardan kurtarmakta oldukça kararlı. Bu sırada Dr. Turner ise eski bir askerle ilgileniyor. Rahibe Monica Joan, beklenmedik bir inanç krizi yaşıyor. Tüm bunlar yaşanırken, Rahibe Frances'in ise kadınlarla bağ kurmak için tinsellikten uzaklaşması gerekiyor. İngiltere’nin geçmişine doğru bir yolculuğa çıkaran popüler yapım, 2 Kasım Salı günü saat 21:00’da ekrana geliyor.

Doctor Who

Heyecanla beklenen 13. sezon başlıyor! Jodie Whittaker'ı yeniden Doktor rolüyle izleyeceğimiz sezonda, Doktor’a ekibin sadık dostu Yaz ve ünlü komedyen John Bishop'ın canlandırdığı ailenin yeni üyesi Dan Lewis eşlik edecek. İzleyiciyi klasik Doktor Who günlerine götüren sezonda altı bölümlük bir olay örgüsüne yer verilecek. Doktor ve arkadaşları bu kez hangi amansız düşmanlarla yüzleşecek? İkonik dizinin merakla beklenen yeni sezonu, 10 Kasım Çarşamba günü saat 21:00’da bizleri bekliyor.