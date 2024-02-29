Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
sisli
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bir Baba Hamlet ünlü oyuncuları buluşturdu

Sebastian Seidel'in komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten'in usta işi çevirisi ve Baba Sahne'nin babacan yorumuyla sahneye uyarlandı.

29 Şubat 2024 Perşembe 11:07
Bir Baba Hamlet ünlü oyuncuları buluşturdu






'Bir Baba Hamlet' Biletinial MOİ Sahne’de

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun damakta kalan oyunculuğu ve Emrah Eren yönetmenliğiyle tam bir tiyatro ziyafeti niteliğindeki 8 ödüllü "Bir Baba Hamlet”, 14 Mart Perşembe günü Biletinial MOİ Sahnede izleyici ile buluşacak. Oyunun biletleri Türkiye’nin kapsayıcılığı en geniş lider online etkinlik biletleme platformu Biletinal’da.

BASIN BÜLTENİ-29.02.2024, Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun birlikte rol aldığı “Bir Baba Hamlet” oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 14 Mart Perşembe saat 20.30’da Biletinal MOİ Sahne’de performans sergileyecek 8 ödüllü oyunun biletleri Türkiye’nin kapsayıcılığı en geniş lider online etkinlik biletleme platformu Biletinal’da satışa çıktı.

Sebastian Seidel’in kaleme aldığı, Yücel Erten’in dilimize çevirdiği “Bir Baba Hamlet”in yönetmen koltuğunda Emrah Eren oturuyor. Sahne ve kostüm tasarımını Barış Dinçel’in, ışık tasarımını Yakup Çartık’ın, hareket düzenini Işıl Zeynep’in yaptığı oyunun müzikleri Can Şengün’ün, eskrim koreografisi Deniz Özmen’in, şarkı sözleri ise Faruk Üstün’ün imzasını taşıyor.

Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkâr oyuncu, kendilerine kurban olarak Shakespeare’in başyapıtı “Hamlet”i seçmişlerdir. Cansiperane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler, ama kısa sürede temsil “can havli”ne dönüşür. Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın... Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik “Bir Baba Hamlet”e döner. 

Anahtar Kelimeler:
Sebastian SeidelBir Baba HamletOyunTiyatro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu 
Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu 
Lise öğrencileri Japon ve Türk kültürünü sanatla bir araya getirdi
Lise öğrencileri Japon ve Türk kültürünü sanatla bir araya getirdi
Murat Danacı | Sosyal medya vatanseverliği yapmıyorum
Murat Danacı | Sosyal medya vatanseverliği yapmıyorum
Belgesel | BBC Earth'de Kahraman Cerrahlar belgeseli
Belgesel | BBC Earth'de Kahraman Cerrahlar belgeseli
İBB Etkinlik takvimi | Tüm etkinlikler burada
İBB Etkinlik takvimi | Tüm etkinlikler burada
Institut français Türkiye | Fikirler gecesi
Institut français Türkiye | Fikirler gecesi
Oz Büyücüsü'nün müzede sergilenen ayakkası çalındı
Oz Büyücüsü'nün müzede sergilenen ayakkası çalındı
MUBI Şubat Seçkisinin Öne Çıkan Filmleri
MUBI Şubat Seçkisinin Öne Çıkan Filmleri
Lara Fabian konser için geliyor
Lara Fabian konser için geliyor
Seydişehir İncesu Köyü’nde efsaneye dayanan Frig kaya mezarı
Seydişehir İncesu Köyü’nde efsaneye dayanan Frig kaya mezarı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim