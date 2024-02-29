Bir Baba Hamlet ünlü oyuncuları buluşturdu

'Bir Baba Hamlet' Biletinial MOİ Sahne’de

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun damakta kalan oyunculuğu ve Emrah Eren yönetmenliğiyle tam bir tiyatro ziyafeti niteliğindeki 8 ödüllü "Bir Baba Hamlet”, 14 Mart Perşembe günü Biletinial MOİ Sahnede izleyici ile buluşacak. Oyunun biletleri Türkiye’nin kapsayıcılığı en geniş lider online etkinlik biletleme platformu Biletinal’da.

, Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun birlikte rol aldığı “Bir Baba Hamlet” oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 14 Mart Perşembe saat 20.30’da Biletinal MOİ Sahne’de performans sergileyecek 8 ödüllü oyunun biletleri Türkiye’nin kapsayıcılığı en geniş lider online etkinlik biletleme platformu Biletinal’da satışa çıktı.

Sebastian Seidel’in kaleme aldığı, Yücel Erten’in dilimize çevirdiği “Bir Baba Hamlet”in yönetmen koltuğunda Emrah Eren oturuyor. Sahne ve kostüm tasarımını Barış Dinçel’in, ışık tasarımını Yakup Çartık’ın, hareket düzenini Işıl Zeynep’in yaptığı oyunun müzikleri Can Şengün’ün, eskrim koreografisi Deniz Özmen’in, şarkı sözleri ise Faruk Üstün’ün imzasını taşıyor.

Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkâr oyuncu, kendilerine kurban olarak Shakespeare’in başyapıtı “Hamlet”i seçmişlerdir. Cansiperane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler, ama kısa sürede temsil “can havli”ne dönüşür. Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın... Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik “Bir Baba Hamlet”e döner.