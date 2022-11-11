Blackdove ve The Stay Boulevard’dan dijital sanata yeni bir soluk

Dünyaca ünlü sanatçıların dijital sanat eserleri, Dijital sanat platformu Blackdove ile sahneye çıkıyor. Dijital sanat yönetimi alanında öncü bir platform olan Blackdove, The Stay Boulevard Otel iş birliğiyle açtığı ve dünyaca ünlü sanatçıların dijital eserlerini buluşturan özel bir sergi ile Türkiye’ye giriş yaptı.

Dijital sanat yönetimi görüntüleme ve çözümlerinde Blockchain tabanlı bir sanat teknolojisi platformu olan Blackdove, yakın zaman önce giriş yaptığı Türkiye pazarına özel ses getirecek bir projeye imza attı. Yenilikçi şirket, konaklama hizmetleri ile sanat galericiliğini aynı çatı altında buluşturan The Stay Boulevard iş birliğiyle, dünyaca ünlü sanatçıların eserlerini Blackdove ekranlarında sunan bir sergiyi hayata geçirdi. Yeni açılan The Stay Boulevard oteli, etkinlik salonunu Blackdove’a özel dijital sanat sergi alanına dönüştürdü.

Dijital sanatın Türkiye kapısı, kapsamlı dijital platform altyapısı ve geniş koleksiyon ağı ile açıldı.

9 Kasım’da The Stay Boulevard Nişantaşı’nda açılan “Blackdove’dan Türkiye’ye Merhaba” adlı sergi 3 ay boyunca sanatseverlerle buluşacak. Sanatseverler sergide, Selay Karasu, Kaya Hacaloğlu, Ecem Dilan Köse, OZ (Ozan Özçelik), Lorem (Lukas Bruhn) Maxim Zhestkov, gibi dünyaca ünlü dijital sanatçıların eserlerini Blackdove’un özel teknolojilerle donatılmış dijital tuvallerinde görme ve bu dijital sanat organizasyonunu deneyimleme fırsatı bulacaklar.

NFT sanat eserlerinin tüm renkleri, canlılığı ve büyüleyiciliğiyle yansıdığı premium dijital tuval markası, bu sergi ile Türk sanatseverle Blackdove’un tüm ayrıcalıklarını tanıştırma hedefiyle çıktıkları yolculuğa güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Dijital sanat teknolojisi, sanat anlayışına yeni bir boyut getiriyor.

2014 yılından beri faaliyet gösteren Miami'de kurulmuş olan Blackdove, dünya çapındaki dijital sanat eserlerini, Türkiye’nin dört bir yanından sanatseverler ile buluşturmak için dijitalde bir alan açarken, sanatseverlerin zaman ve mekan bağımsız sanata ulaşmalarını sağlıyor.

Vestel ile yapılan iş birliği ile binlerce eseri duvarlara taşıyan dijital tuvaller, NFT’ler dahil olmak üzere birçok dijital eserin de sergilenmesini sağlıyor. Bu ekranlar 50 inç'den 98 inç'e kadar 6 hazır boyutta mevcut ve isteğe göre bu ölçülerin dışına çıkarak kişiselleştirilebiliyor. Uygulama üzerinden kontrol edilebilen QLED teknolojili endüstriyel ekranlar yansıtma yapmıyor, yüksek ekran çözünürlük kalitesine sahip ve akıllı telefonlar ile entegre çalışıyor. Dijital tuvaller, TV ekranlarında bulunmayan dikey kullanım ve ekranı kapatma ihtiyacı olmadan uzun süreli netlik ve görüntü kalitesinin sabit kalması gibi özelliklere sahip. Platform üzerinden satın alınan eserler, Blackdove dijital ekranlarına ek olarak, akıllı TV’ler ve medya oynatıcılar aracılığıyla da sergilenebiliyor.

Blackdove’un geniş ve çok yönlü koleksiyonunda 450’den fazla yerli ve yabancı sanatçılar ve küratörlüğünü yaptığı 5 binden fazla eser bulunuyor. Blackdove uygulamasından kolayca yapılabilen üyelik ile kullanıcılar bu eserleri kiralayabiliyor veya satın alabiliyor.

Dijital koleksiyonerler, üretken sanat (generative art) yaklaşımı ile geliştirilen sanat eserlerinin NFT olarak haklarını devralabilecekleri gibi ellerindeki NFT’leri yeni nesil teşhir anlayışıyla seyirciyle buluşturabiliyor.

Blackdove ile sanat şimdi parmağınızın ucunda

Blackdove, “parmağınızın ucunda sanat” anlayışıyla, mimarlık ofisleri, oteller ve galeriler üzerinden sanatseverleri buluşturarak yeni bir dijital sanat topluluğu oluşturmayı hedefliyor.

Koleksiyonerler ve ticari müşterilere iyi bir dijital sanat deneyimi sunmak adına en yeni teknolojilerle tasarlanan platform, dünyanın herhangi bir yerinden aktarmak, satın almak, yönetmek ve sergilemek için zarif bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, eserlerine herhangi bir cep telefonundan, platformun uygulaması üzerinden veya bir ekran menüsü aracılığıyla erişebiliyor.

Dijital sanat platformu kapsamında, sanat eserleri üretildikleri mekan ve zamanın ötesine geçip, eş zamanlı olarak tüm dünyada beğeni ve satışa sunuluyor.

Teknoloji ithal edip, sanat ihraç etmek istiyorlar

Heryerde.co Kurucu Ortağı ve Blackdove Türkiye Yöneticisi Kaan Gençsoy, “Bu galeri, tüm dünyadaki kullanıcılarına sanatı ceplerinde taşıma konforunu sunan Blackdove teknolojisinin yarattığı etkiyi Türkiye’de de yaşatabilme hedefimiz doğrultusunda bizim için çok değerli. Aynı zamanda Türk dijital sanat severleri Blackdove ile buluşturup benzersiz bir dijital sanat deneyimin bir parçası yapma amacımız adına da önemli bir adım.

Bizim en büyük arzumuz dijital sanatın, ülkemizde daha fazla gelişmesi. Bu bağlamda temel misyonumuz teknoloji ithal edip sanatımızı ihraç edebilmek. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz benzer iş birlikleri ile sanat faaliyetleri, sanatçılar için yeni bir platform ve sanat severler için farklı deneyimler sunmaya devam etmek istiyoruz. Dijital sanata ve sanatçıya yaptığımız yatırımlarla, dijital sanat alanında öncü bir platform olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Geleceğin sanatına ve sanatçısına güvenilir ve kapsamlı bir platform sunarken, uçtan uca verdiğimiz hizmet ile kullanıcılara dijital sanat deneyimini ulaşılabilir hale getiriyoruz.” dedi.

Heryerde.co kurucu ortağı ve Blackdove Türkiye Yöneticisi Tan Torun ise, “Blackdove ile Türk kullanıcılarımız için bir dijital sanat topluluğu oluşturmak ve Türkiye’deki sanatçıları dünyaya tanıtmak istiyoruz. Sanatçılara erişim, sanat parçalarına ve sergilerine ön katılım ve benzer fikirli bireyler ile tanışma ve sosyalleşme fırsatları gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

The Stay Boulevard oteli ile hayata geçirdiğimiz sergiyi, Türk sanatseverler için dijital sanat akımının bir parçası olabilme fırsatı olarak görüyoruz. Bu proje için profesyonel bir iş birliğinin ötesinde sağlam bağlarla bağlanarak bir araya geldiğimiz ev sahibimiz Maya Yıldırım ve The Stay Boulevard Oteli’ne ve sanat eserlerine ekranlarını açan teknoloji ortağımız Vestel’e katkılarından dolayı müteşekkiriz. Blackdove’un Türkiye’deki dijital sanat yürüyüşü farklı projelerle devam edecek” şeklinde konuştu.