BMC'nin otobüsü ile Baksı Müzesi'ne taşınacak

Dünyanın en sıra dışı müzelerinden biri olan ve geleneksel sanatlarla modern sanatları buluşturan Baksı Müzesi ile Türk otomotiv sanayisinin lider şirketlerinden BMC, Bayburt ve çevre illerde yaşayan insanların kültür sanatla buluşması için güçlerini birleştirdi. BMC, bölge halkının Baksı Müzesi'ne ulaşımını sağlayabilmek için müzeye otobüs hediye etti.

Bayburt'ta şehrin 45 kilometre dışında, tepenin üzerine kurulu özgün bir kültürel etkileşim merkezi olma görevi üstlenen Baksı Müzesi, var olduğu coğrafyaya değer katmaya devam ediyor. Türk otomotiv sanayisinin lider şirketlerinden olan ve 50 yılı aşkın süredir Türkiye için durmaksızın çalışan BMC de Baksı Müzesi'ne tam destek veriyor. Bayburt ve civar bölgelerin zorlu coğrafyasında yaşayan halk, bundan böyle BMC'nin hediye ettiği otobüs ile kültür-sanatla buluşmak üzere Baksı Müzesi'ne ulaştırılacak.

Baksı Müzesi'nin odağı insan ve onun değerleridir

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin KOÇAN, müzeye hediye edilen otobüsün Bayburt ve çevre iller için önemini şu sözlerle aktardı:

"Baksı Kültür Sanat Vakfı, müzecilik çalışmalarına Anadolu'nun en küçük ili olan Bayburt'a 45 km mesafede, eski adı Baksı olan Bayraktar Köyü'nde başladı. 2010 yılında kapılarını açan Baksı Müzesi'nin o bölgede kuruluşu bir tesadüf değildir. Bölgenin kültürel yabancılaşma sorunlarına, yoğun göç nedeniyle ortaya çıkan sosyal erozyonun yarattığı kırılmalara ve kaosa çözüm bulmak amaçlanmıştır. Baksı Müzesi'nin odağı her zaman insan ve onun değerleri oldu. Farklı modellerle farklı bölgelere kurulmuş ya da merkezlerde tekrar edilmiş montaj kurumların, sanat ve insan ilişkisine katacağı enerjinin sorgulanmasına sebep olan Baksı Müzesi, Bayburt'un Bayraktar Köyü'nde bir tepenin üstünde insana ulaşabilmek için kuruldu. Fakat iletişim yalnızca niyetle gerçekleşemez, iletişimin araçlarına da gereksinim duyulur. Baksı Müzesi'nin çevre dağlara ve kentlere ulaşabilmesi için BMC'nin sağladığı özel bir imkan, dağlara giden dolambaçlı yollarla müzeyi birbirine yaklaştırdı. Bu büyük olanak Baksı'nın insana ulaşabilmesi için tıkalı gibi görünen ana yolları trafiğe açarak büyük bir toplumsal amaca hizmet etmiş oldu. BMC'nin Baksı Müzesi'ne verdiği bu değer, gelecek nesiller için çok önemli sonuçlar doğuracaktır. Müzemiz ve tüm bölge halkı adına BMC'ye teşekkür ediyorum."

Bölge insanının kültür sanat ile buluşması için yaptıkları yatırımdan dolayı memnuniyetlerini ifade eden BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk ise şöyle konuştu:

"Türkiye'nin lider yerli ve milli markası BMC olarak, kuruluşumuzdan bugüne yarım asırdır her adımımızı ülkemizin geleceği için atıyor ve hiç durmadan ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz. 1964'ten bu yana sahip olduğumuz uzmanlık ve bilgi birikimimizi, dinamik ve güçlü insan kaynağımızla birlikte müşterilerimizin beklentileri ve geleceğe dönük ihtiyaçlarını öngörerek yürüttüğümüz çalışmalarımız için kullanıyoruz. Tüm bunları yaparken, çalışanlarımıza ve müşterilerimize duyduğumuz sorumluluk kadar milletimize karşı da büyük bir sorumluluk taşıdığımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Baksı Müzesi gibi vatanını ve insanı seven gönüllülerin öncülüğünde kurulmuş, tek amacı topluma yarar sağlamak olan bir projeye destek vermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Baksı Müzesi'ne teslim ettiğimiz otobüsün Bayburt ve civar bölgelerdeki insanımıza hayırlı olmasını dileriz."

Dünyadaki en sıra dışı müzelerden biri: BAKSI

Bayburt'ta, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine kurulu olan Baksı Müzesi, sanat dünyasına yeni öneriler sunuyor. Çağdaş sanatın şehir merkezlerine olan bağımlılığını, kültür ve üretim, sanat ve zanaat, geleneksel ve çağdaş arasındaki ilişkileri sorguluyor.

Baksı Müzesi zengin bir çağdaş sanat koleksiyonu, halk resimleri koleksiyonu, cam altı, dokuma ve etnografik malzeme koleksiyonuna sahiptir. Müze, sanatçılar ve araştırmacılar için geleneksel sanatla çağdaş sanatı buluşturan özgün bir kültürel etkileşim merkezi olma misyonu üstleniyor ve çağdaş yaşamın şehir merkezlerine hapsolmasına karşı durarak, merkezin çevreden algılanmasını öneriyor.

Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve eğitimci Hüsamettin Koçan'ın bireysel düşü olarak 2000 yılında filizlendi. Başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüştü. Kapılarını 2010 yılında açan Baksı'yı, bugüne kadar yaklaşık 200 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Baksı Müzesi, interdisipliner bir müze olarak; kültür turizmi, kadın istihdamı, çocuk şenliği gibi etkinliklere ilaveten müzik alanında da çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Müze bünyesinde 10.000 kitaplık kütüphane, 150 kişilik konferans salonu, 750 kişilik amfitiyatro, konuk evi, atölyeler, sergi salonları, depo müze ve helikopter pisti bulunmaktadır. 2019 yılında başlayan Kadın İstihdam Merkezi'nin inşaatının ise önümüzdeki sene tamamlanması hedeflenmektedir.

BMC hakkında

1964 yılında kurulan Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC; sektöründe ilk dökümhane, ilk dizel motor üretimi, ilk çıraklık eğitim merkezi, ilk turbo motorlu araç, ilk yerli hafif ticari araç, ilk çevreye duyarlı doğal gazlı otobüs, ilk tam alçak tabanlı otobüs, ilk yerli üretim taktik tekerlekli zırhlı araç üretimleriyle pek çok ilki gerçekleştirdi. Bugün, İzmir Pınarbaşı'ndaki 250 bin metrekarelik alana yayılan modern tesislerinde, pek çok farklı konfigürasyondaki ticari ve savunma sanayi aracını üretebiliyor. 2.500'ün üzerinde çalışanı ile dinamik ve güçlü insan kaynağına sahip olan BMC, tasarımdan Ar-Ge'ye, üretimden satış ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm çözümlerini kendi bünyesinde bulunduruyor. 50 yılı aşkın köklü geçmişi, 80 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatı, kuruluşundan bu güne kadar 300 bin adedi geçen araç üretimi ile Türkiye'nin önde gelen ticari araç üreticilerinden biri olan BMC, 7/24 hizmet veren çağrı merkezi, güçlü bayi ağı, 100'e yakın uzman yetkili servis ve yedek parça noktasıyla yoluna devam ediyor.