Borusan Sanat Yeni Yıla Merhaba Diyor!





BİFO, 2023 yılında sahnesinde Valeriy Sokolov, Alena Baeva, Manuel Blanco, Chloe Ji-Yeong Mun, Igudesman & Joo, Lucy Landymore, Denis Kozhukhin, Marlis Petersen, “BİFO ve Dünya Sahnelerinde Genç Yıldızlar Konseri”yle Güher & Süher Pekinel, Can Çakmur, Dorukhan Doruk, Eda Seviniş, Korkmaz Can Sağlam, Maximilian Cem Haberstock, Naz İrem Türkmen, Veriko Tchumburidze ve Emir İlgen gibi yıldız solistlerin yanı sıra; Karel Deseure, James Judd, Ludovic Morlot, Emilia Hoving ve Lina González-Granados gibi önemli şefleri de konuk edecek.

“Yeni Yıl Konseri”nde BİFO, Romain Leleu’ya eşlik ediyor

12 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek BİFO’nun geleneksel yeni yıl konseri, dünyanın dört bir yanından sesleri kapsayan çok renkli bir programla müzikseverlere ulaşıyor. Konserde BİFO’yu, Suisse Romande Orkestrası, San Francisco, Seattle ve Toronto Orkestraları, Danimarka Kraliyet Balesi, İngiliz Ulusal Operası, New York Şehir Balesi gibi köklü kurum ve orkestralarla konserler veren Carolyn Kuan yönetecek. John Williams, Alexander Arutiunian, Leonard Bernstein ve Arturo Márquez’in yanı sıra geç romantik dönem yapıtlarından bir seçkinin de sunulacağı konserin solisti ise trompet sanatçısı Romain Leleu olacak. Konser öncesinde Serhan Bali ve Aydın Büke saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında program üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden ulaşabilir, mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval”, iPad için yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla radyoyu dinleyebilirsiniz.

Borusan Sanat’ın sezon boyu düzenlediği tüm konserlerin biletleri passo.com.tr ve PASSO Mobil Uygulaması’ndan satın alınabilecek. Etkinliklerde PDF bilet ve karekod gibi dijital bilet seçenekleri sunulacak ve etkinliklere mobil cihazlardan konser özelinde belirlenen karekod gösterilerek girilebilecek.

Borusansanat.tv ücretsiz konser yayınlarıyla geri dönüyor!

Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan platformu borusansanat.tv ile birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı konserleri, izleyenlerine ulaştırmaya devam ediyor. Ocak 2023 itibariyle yayınlarına başlayacak olan platformda, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet’in tüm sezon konserleri ile Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen seçili konserler izleyiciyle buluşacak.

YENİ YIL KONSERİ

12 OCAK 2023 PERŞEMBE 20.00

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

CAROLYN KUAN şef

ROMAIN LELEU trompet

AYDIN BÜKE ve SERHAN BALİ ile konser öncesi söyleşi

19.00-19.30, Meydan Fuaye / Zorlu PSM

WILLIAMS Olimpiyat Fanfare ve Tema

GRIEG Peer Gynt Süiti, no.1:

I. Morning Mood

IV. In the Hall of the Mountain King from Peer Gynt

GERSHWIN Paris’te Bir Amerikalı

TCHAIKOVSKY İtalyan Kapriçyosu, op.45

ARUTUNIAN Trompet Konçertosu, La Majör

MÁRQUEZ Danzón no.2

RUO Orkestra İçin Halk Şarkıları

BERNSTEIN Batı Yakasının Hikâyesi: Uvertür

RIMSKY-KORSAKOV İspanyol Kapriçyosu, op.34