Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Borusan Sanat Yeni Yıla Merhaba Diyor!

Borusan Sanat, unutulmaz bir konser ile 2023’e merhaba diyor. 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde Carolyn Kuan yönetimindeki BİFO, trompet sanatçısı Romain Leleu’ya eşlik ediyor.  

09 Ocak 2023 Pazartesi 17:02
Borusan Sanat Yeni Yıla Merhaba Diyor!

Borusan Sanat Yeni Yıla Merhaba Diyor!


 

BİFO, 2023 yılında sahnesinde Valeriy Sokolov, Alena Baeva, Manuel Blanco, Chloe Ji-Yeong Mun, Igudesman & Joo, Lucy Landymore, Denis Kozhukhin, Marlis Petersen, “BİFO ve Dünya Sahnelerinde Genç Yıldızlar Konseri”yle Güher & Süher Pekinel, Can Çakmur, Dorukhan Doruk, Eda Seviniş, Korkmaz Can Sağlam, Maximilian Cem Haberstock, Naz İrem Türkmen, Veriko Tchumburidze ve Emir İlgen gibi yıldız solistlerin yanı sıra; Karel Deseure, James Judd, Ludovic Morlot, Emilia Hoving ve Lina González-Granados gibi önemli şefleri de konuk edecek.

“Yeni Yıl Konseri”nde BİFO, Romain Leleu’ya eşlik ediyor

12 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek BİFO’nun geleneksel yeni yıl konseri, dünyanın dört bir yanından sesleri kapsayan çok renkli bir programla müzikseverlere ulaşıyor. Konserde BİFO’yu, Suisse Romande Orkestrası, San Francisco, Seattle ve Toronto Orkestraları, Danimarka Kraliyet Balesi, İngiliz Ulusal Operası, New York Şehir Balesi gibi köklü kurum ve orkestralarla konserler veren Carolyn Kuan yönetecek. John Williams, Alexander Arutiunian, Leonard Bernstein ve Arturo Márquez’in yanı sıra geç romantik dönem yapıtlarından bir seçkinin de sunulacağı konserin solisti ise trompet sanatçısı Romain Leleu olacak. Konser öncesinde Serhan Bali ve Aydın Büke saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında program üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden ulaşabilir, mobil ortamda iPhone (App Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval”, iPad için yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla radyoyu dinleyebilirsiniz.

Borusan Sanat’ın sezon boyu düzenlediği tüm konserlerin biletleri passo.com.tr ve PASSO Mobil Uygulaması’ndan satın alınabilecek. Etkinliklerde PDF bilet ve karekod gibi dijital bilet seçenekleri sunulacak ve etkinliklere mobil cihazlardan konser özelinde belirlenen karekod gösterilerek girilebilecek.

 

Borusansanat.tv ücretsiz konser yayınlarıyla geri dönüyor!

Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan platformu borusansanat.tv ile birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı konserleri, izleyenlerine ulaştırmaya devam ediyor. Ocak 2023 itibariyle yayınlarına başlayacak olan platformda, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet’in tüm sezon konserleri ile Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen seçili konserler izleyiciyle buluşacak.  

 

YENİ YIL KONSERİ

12 OCAK 2023 PERŞEMBE 20.00

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

 

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

CAROLYN KUAN şef

ROMAIN LELEU trompet

AYDIN BÜKE ve SERHAN BALİ ile konser öncesi söyleşi

19.00-19.30, Meydan Fuaye / Zorlu PSM

WILLIAMS Olimpiyat Fanfare ve Tema

GRIEG Peer Gynt Süiti, no.1:

I. Morning Mood

IV. In the Hall of the Mountain King from Peer Gynt

GERSHWIN Paris’te Bir Amerikalı

TCHAIKOVSKY İtalyan Kapriçyosu, op.45

ARUTUNIAN Trompet Konçertosu, La Majör

MÁRQUEZ Danzón no.2

RUO Orkestra İçin Halk Şarkıları

BERNSTEIN Batı Yakasının Hikâyesi: Uvertür  

RIMSKY-KORSAKOV İspanyol Kapriçyosu, op.34

Anahtar Kelimeler:
BorusanBorusansanat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CRR’de Yenikapı’dan kadim sesler
CRR’de Yenikapı’dan kadim sesler
Cemal Süreya, Maltepe’de anılacak
Cemal Süreya, Maltepe’de anılacak
Genç Alman Sineması Sinematek'de
Genç Alman Sineması Sinematek'de
İETT Barış Manço için yollarda
İETT Barış Manço için yollarda
Sultan Mehmed'in rüyası bu Kubbe'de
Sultan Mehmed'in rüyası bu Kubbe'de
Tarihi, kültürü ve sanatı ile Şuşa
Tarihi, kültürü ve sanatı ile Şuşa
Türk Dünyası Başkentliği muhteşem bir törenle Şuşa’ya devredildi
Türk Dünyası Başkentliği muhteşem bir törenle Şuşa’ya devredildi
Nasreddin Hoca'nın sandukası Sivrihisar'da bulundu
Nasreddin Hoca'nın sandukası Sivrihisar'da bulundu
Küresel ısınma sergisi | Dünya Çöl Olmasın!
Küresel ısınma sergisi | Dünya Çöl Olmasın!
Güneşi Beklerken Simitçi'nin çekimleri tamamlandı
Güneşi Beklerken Simitçi'nin çekimleri tamamlandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim