Dikey Dünya | Uydulardan Sığınaklara

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan "Dikey Dünya: Uydulardan Sığınaklara" isimli kitap raflardaki yerini aldı. Newcastle Üniversitesi Mimarlık, Planlama ve Peyzaj Fakültesi, Küresel Kent Araştırmaları Birimi’nde Şehirler ve Toplum profesörü Stephen Graham’ın kaleme aldığı kitap, Ali Karatay tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan "Dikey Dünya: Uydulardan Sığınaklara" isimli kitap raflardaki yerini aldı. Newcastle Üniversitesi Mimarlık, Planlama ve Peyzaj Fakültesi, Küresel Kent Araştırmaları Birimi’nde Şehirler ve Toplum profesörü Stephen Graham’ın kaleme aldığı kitap, Ali Karatay tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Siyasi ve ekonomik dünya harita üzerindeki iki boyutlu çizgilerden mi ibarettir? Dünyanın her yerindeki inşaat çılgınlığının arkasında ne var? Neden Dubai’deki yapay adalar Google Earth’ten görülecek şekilde yapılıyor? Brezilyalı "über" zenginlerin gökdelenlerin tepesindeki yaşamları nasıl? Milyarderlerin Londra evlerinin bodrumlarındaki kazıların sırrı nedir?

Dikey Dünya’da Stephen Graham, dünyayı ve kenti eksik olan üçüncü ekseni de yerleştirerek baştan resmediyor; eşitsizlik, siyaset ve kimliğin coğrafyasını bu eksik üçüncü boyutu da hesaba katarak keşfe çıkıyor. Uzaydaki uyduların her şeyi gören gözlerinden, katil dronlar ve helikopterlerle dolu atmosferimize, oradan dünyanın dev şehirlerinin en zengin ve yoksullarının evlerine doğru nefes kesici bir gezintiye çıkarıyor bizi. Hiç düşünmeden kullandığımız asansörlerin arkasındaki teknolojide yaşanan ilerlemelerin yansımasını hem zenginlerin gökdelen tepelerindeki hayat tarzlarında hem de yeraltının derinliklerine inen çetin çalışma koşullarına sahip madenlerde bulduğuna dikkat çekiyor. Graham, yoksul ülkelerin yeraltı kaynaklarının emperyalist güçlerce ve dev şirketlerce sömürüsünün insani maliyetinin de altını çiziyor.

Dikey Dünya yaşadığımız kentlere, atmosfere, ayağımızın altındaki dünyada olup bitenlere yepyeni bir gözle bakmamızı sağlıyor. Sınıf mücadelesinde üçüncü boyutu gözler önüne sererken dünyadaki yerimize dair kavrayışımızda bir devrim yaratmayı amaçlıyor.

Künye Bilgisi:

Yazar: Stephen Graham

Çeviren: Ali Karatay

Fiyat: 40 TL

ISBN: 978-605-7685-23-0

Barkod: 9786057685230

Ürün Sırası: 210

Ana Kategori: Kent Çalışmaları

Ebat: 16,5 x 20 cm

Sayfa Sayısı: 376

Kapak Türü: Karton Kapak