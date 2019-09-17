E-Spor'cuların merakla beklediği kitap raflardaki yerini aldı



e-sporun tarihçesinden hukuki boyutuna, takım modellerinden sponsorlarına, sosyolojisinden gelir düzeylerine, küresel ölçekteki büyüme hızından milyar dolara varan mali hacmine, alt branşlarından turnuvaların ödül havuzlarına, oyuncu özellikleri ve maç temposundan izlenme rakamlarına dek e-spora ilişkin merak ettiğiniz ve bilmek istediğiniz her noktaya ışık tutuyor.

Günümüz gelişen teknolojisi ile başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada E-Spor giderek büyüyor ve hem dijital dünyanın hem de spor alanının vazgeçilmezi haline geliyor. Türkiye'de ki E-Spor tutkunlarının da merakla beklediği 'Her Yönüyle E-Spor' kitabı raflardaki yerini aldı.

Uzun zamandır üzerinde çalışılan ve ilk baskısıyla raflarda yerini alan 'Her Yönüyle E-Spor' kitabı satışa çıktı. İbrahim Yörük ve Orhan Efe Özenç'in birlikte kaleme aldığı kitapta takım sahipleri, sponsorlar ve e-sporcular, e-sporcu adaylarına daha iyiye nasıl ulaşılır ipuçları veriliyor.

E-SPOR EKOSİSTEMİNİN HER BOYUTU VAR

Kitap, tarihçesinden hukuki boyutuna, takım modellerinden sponsorlarına, sosyolojisinden gelir düzeylerine, küresel ölçekteki büyüme hızından milyar dolara varan mali hacmine, alt branşlarından turnuvaların ödül havuzlarına, oyuncu özellikleri ve maç temposundan izlenme rakamlarına dek e-spora ilişkin merak ettiğiniz ve bilmek istediğiniz her noktaya ışık tutuyor. Sıfırdan başlayarak e-sporcu, takım sahibi yahut sponsor olmak isteyen herkese adım adım ipuçlarını sunarak kılavuzluk yapıyor, akademik atıfları ve güncel rakamları ile bu ekosistemin dinamiklerinin her boyutunu açıklıyor.

DEVLETLER BİLE DESTEKLİYOR

Artık dünya çapındaki en saygın kurum ve kuruluşlarca saygın bir spor dalı olarak kabul görmeye başlayan, futbol ve basketbol gibi geleneksel spor branşlarına izleyici rakamları ve kâr marjı yönünden şimdiden rakip olan, geleceğin en önemli yatırım ve spor alanlarından biri addedildiği için ülkemizde ve dünyada pek çok geleneksel spor kulübü tarafından benimsenen ve devletlerin desteğiyle kurulan federasyonlarının yanı sıra kendi uluslararası yapılanmalarının da sayesinde hukuki boyutu güvence altına alınan e-spor fenomeni, yediden yetmişe herkes için bir başvuru kaynağı olması maksadıyla hazırlanan bu kitapta, okuyucularını bekliyor.

