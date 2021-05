Film | Zamanda Tutsak



Bu yıl, vizyoner yapımcı M. Night Shyamalan, tropik bir tatil yapan ve birkaç saatliğine dinlendikleri kuytu bir plajın bir şekilde hızla yaşlanmalarına neden olduğunu ve tüm hayatlarını bir güne indirgediğini fark eden bir aileyi konu alan tüyler ürpertici gizemli, yeni bir gerilim filmini sunuyor.

Filmde etkileyici bir uluslararası oyuncu kadrosu yer alıyor.(Amazon’daki Mozart in the Jungle),(Phantom Thread),(Amazon’daki The Man in the High Castle),(Star Wars 7: Güç Uyanıyor),(Jüpiter Yükseliyor),(HBO’daki Lovecraft Country),(Syfy’daki Krypton),(Ayin),(Ejderha Dövmeli Kız),(Küçük Kadınlar),(Star Wars 7: Güç Uyanıyor),(Showtime’daki The Affair) ve(Tavşan Jojo).

Zamanda Tutsak, bir Blinding Edge Pictures yapımı. Filmin yönetmeni, yapımcısı ve Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın çizgi romanından uyarlanan senaryosunun yazarı M. Night Shyamalan. Filmin diğer yapımcıları Ashwin Rajan (Glass, AppleTV+’daki Servant) ve Marc Bienstock (Glass, Parçalanmış). Filmin idari yapımcısı Steven Schneider.