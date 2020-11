Herkes için her yerde kültür sanat | Bursa'da kültür sanat rüzgarı esecek

Herkes için her yerde kültür sanat

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, düzenlenen 2020-2021 kültür ve sanat etkinlikleri tanıtım toplantısında, hem geçen yıl hayata geçirdikleri kültür sanat faaliyetlerini hem de yeni dönemde yapılacak çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Başkan Aktaş, “Geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiğimiz etkinliklerden geriye kalan, halkımızın yüzündeki tebessüm ve gözlerinde gördüğümüz ışık oldu. Biz o tebessümü kaybetmemek ve o ışığı söndürmemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BURSA – Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2021 kültür ve sanat etkinlikleri sezonun tanıtımı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde adeta görsel bir şölen eşliğinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tiyatrodan sinemaya, konserlerden festivallere, söyleşilerden sergilere kadar geniş bir yelpazedeki kültür sanat faaliyetlerini, hazırlanan tanıtım videoları eşliğinde katılımcılarla paylaştı. Bursa halkına hak ettikleri hizmeti, en iyi şekilde, her şartta ve zeminde sağlayabilmek için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bilhassa kültür ve sanat faaliyetlerinin, bizler için nefes almak kadar elzem bir ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bu nedenle kültür ve sanat faaliyetlerini hiçbir zaman ikinci plana atmadık, atamayız. Halkımızın etkinlikler için toplanamadığı dönemde kültür ve sanat faaliyetlerimizi şehrin tamamına yaydık. Tiyatrodan söyleşiye, konserlerden dijital etkinliklere kadar birçok farklı alanda etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlikleri gerçekleştirirken her kesime hitap eden ve devamlılığı olan projeler olması için çalıştık. Çünkü biz; Bursa’yı bir gün bile kültür ve sanattan mahrum bırakmayacağımıza söz verdik” dedi.

Pandemi sanata engel değil

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen kültür sanat etkinliklerini kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Şüphesiz hepimiz için zor bir yıl oluyor. Bu zorlu süreçte vazifemizi hakkıyla yerine getirebilmek için çalışıyoruz. Geçen yıl bu zamanlar yaptığımız toplantıyla 2020 yılının proje takvimini hazırlamıştık. Senenin başında her şey çok güzel başlamıştı. Ta ki Mart ayında ülkemizde ilk vaka görülene kadar. İlk vakanın görülmesiyle birlikte kırmızı alarm verildi. Vatandaşlarımızın sağlığı konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak oldukça hassas davrandık ve gereken bütün önlemleri aldık. Her ne kadar pandeminin gölgesi altında kalsa da bu süreçte değerli işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu süreçte halkımızı yalnız bırakmamak için birçok etkinliği dijitale taşıdık. Her gün canlı yayınlar yapıldı. Dijital kütüphanemizdeki e-kitaplar bütün Türkiye’nin kullanımına açıldı, herkesin faydalanabilmesine olanak sağlandı. Çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz “evde kal müziksiz kalma” müzik programını halkımız evlerinden dinleme fırsatı buldu. Pandemi döneminde gerçekleştirdiğimiz sosyal medya yayınları ile Bursa’dan dünyaya açıldık. Hem yetişkinler hem de çocuklar için sosyal medya üzerinden canlı yayın ile tiyatro etkinlikleri başlattık. Yapılan yüzlerce yayın ile Türkiye’nin en aktif belediyelerinden biri olduk. Kütüphanelere ulaşımın kısıtlandığı bu süreçte kitaplarımızı seslendirip dijital ortamlardan vatandaşlarımıza ulaştırdık. “Evde kal kitapla kal” projesi kapsamında Mesnevi’den seçme hikâyeler, tiyatrocularımız tarafından dijital ortamlarda yayınlanmak üzere sesli olarak kaydedildi. Yine aynı proje kapsamında sosyal medya üzerinden kitap tanıtımları yapıldı ve tanıtımı yapılan kitaplar çekiliş ile halkımıza hediye edildi” diye konuştu.

Dijital kültür sanat

Pandemi sürecinin birçok sanatsal ve kültürel etkinliğinin dijital ortama taşındığı bir dönem olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Yine dijital etkinlikler alanında Türkiye’de bir ilke imza attık. 21 ülkede dinlenen, kişisel gelişim temelli dünya masallarına yer veren “Gece Masalcısı”nı destekledik. “Sanal müzede online eğitim” projesi hayata geçirdiğimiz ve devam edeceğimiz projelerimizden biri. Devam eden projelerin dışında Türkiye’de dijital dönüşümün sanat alanındaki yansımalarının sergileneceği “Dijital sanat festivali” gibi yeni projelerin de planlamasını sürdürmekteyiz. Bu festival kapsamında dijital fotoğraf sergisi, animasyon gösterimleri, seminerler, belgesel gösterimleri, canlı performanslar, dijital afiş tasarımları sergisi, usta grafikerlerle söyleşiler ve eğitimler gerçekleştirilecektir. Bunların dışında BBB Talks uygulaması kapsamında her hafta belli bir saatte canlı yayın aracılığıyla farklı alanlardan, alanında uzman kişiler konuk alınacak. Bu kişiler Bursalı ya da Bursa’da hikâyesi olan, Bursa’ya değer katmış kişiler arasından seçilecek. Bu kişiler bilgi birikimlerini aktardıktan sonra soru cevaplar sayesinde gençlerimizle etkileşimleri de sağlanacak. BBB Talks uygulaması sayesinde gençlerimize kişisel gelişimlerine katkı sağlama fırsatı sunuyoruz. “Evde hayat var” dedik ve BBB kültür programı ile bunun arkasında duruyoruz. BBB kültür programı ile Bursa’nın kültürünü ve değerlerini çevirim içi ortamlarda anlatacağız. Ayrıca Bursa dışında yaşayan ve Bursa’mızı yakından tanımak isteyen vatandaşlarımız da bu proje sayesinde bursa şehri ve bursa kültürü hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilecek.

Sanat mahallemde

Pandemi sürecinde Bursalıların, her zaman vazgeçilmez bir değer olan tiyatrodan uzak kalmaması için normalleşme süreci ile birlikte Haziran, Temmuz, Ağustos ayları boyunca “sanat mahallemde” etkinliğini devreye aldıklarını belirten Başkan Aktaş, sahneye dönüşen tırla tiyatroyu vatandaşların ayağına götürdüklerini kaydetti. Bu dönemde Şehir Tiyatrosu’nun 250 temsil gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Vatandaşlarımız bize gelemiyorsa biz sanatı vatandaşlarımızın ayağına götürmekten gurur duyarız. En az risk ile şükürler olsun bu süreci tamamladık. Biz kendi kültürümüzü sahneye yansıtmanın yanında dünya klasiklerine de büyük önem veriyoruz. Eylül ayında Bursa Şehir Tiyatrosu’nun açılışını çok özel bir oyunla, William Shakespeare’e ait “Venedik taciri” oyunu ile yaptık. Yeni sezonda da hem dünya klasikleri hem de Türk klasikleri Bursalılarla buluşacak. Sahnelenecek oyunları seçerken yetişkinlerimize de çocuklarımıza da hitap eden oyunlar olmasına son derece önem veriyoruz. Bu oyunları gelip yerinde seyretme imkânı olmayan vatandaşlarımız için ise “her yerde tiyatro” projesini planlıyoruz. Bu proje sayesinde 17 ilçe, köy ve okullarda tiyatro etkinlikleri gerçekleştirerek çocuklarımıza en güzel oyunları ulaştıracağız” dedi.

Hacivat Karagöz’e özel ilgi

Bursa’nın geçmişini, kültürünü, samimiyetini ışıklı perdeye yansıtan iki önemli figür olan Hacivat ve Karagöz için ayrı bir başlık açan Başkan Aktaş, “Yıl boyu devam edecek olan Karagöz Sinema Atölyesi’nde gençlerimize senaryo, film yapımı ve oyunculuk alanında kurslar verilecek. Geleneksel hâle gelen Hacivat Karagöz Gölge Sanatları Festivali ile de halkımızı; seminerler, söyleşiler, sergiler ve gölge oyunları ile buluşturacağız. Hacivat Karagöz atışmaları ve tartışmaları ile bilinmektedir. Hem onların bu özelliklerinin hatırası için hem de gençlerin bilgilenmelerini ve kendilerini ifade etme becerilerini desteklemek amacıyla, liseler arası “Hacivat ve Karagöz münazara yarışması” düzenleyeceğiz. Bu yarışma ayrıca “Hacivat ve Karagöz geleneksel gölge sanatları” ile birleşecek” dedi.

Elimizdekiyle yetirmedik

Çocuklarımız Bursa’nın geleceği

Bursa’nın aynı zamanda okumanın kıymetini bilen bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, bu nedenle konu kütüphaneler olunca hiçbir zaman ellerindekiyle yetirmediklerini kaydetti. Bursa’ya iki yeni kütüphane kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Pandemi sürecinde kapalı alanları kullanmayı tercih etmeyen okurlarımız için üç dönümlük alanı kaplayan, sosyal mesafe düzenine göre oturulan ve Türkiye’de başka örneği olmayan Merinos Açık Hava Kütüphanesi’ni kurduk. Bu kütüphanede halkımız 4 bin kitaba fizikî olarak ulaşabileceği gibi istedikleri her yerde 22 bin elektronik kitaptan da yararlanabiliyorlar. Bir başka önemli projemiz olan Altıparmak’taki Millet Bahçesi içerisinde 1700 metrekare alana sahip, 500 kişilik oturma kapasiteli, 20 bin kitap, 22 bin e-kitap barındıran Millet Kütüphanesi’ni de hizmete açtığımızı söylemekten gurur duyuyorum. Kütüphane binasında yer alan, kafeterya ve 30 bilgisayarlı bir bölümü bulunan eba destek merkezi de 2 Ekim 2020 tarihi itibariyle aktif olarak kullanıma açıldı. Yeni açılan kütüphanelerimiz dışında da halkımıza kapıları açık olan 8 adet kütüphanemiz bulunuyor. Bu sayı daha da artacaktır. Ayrıca kütüphanelerimizden kitap alan hemşehrilerimiz için de “kitap her kapıyı açar” adlı projemizi hayata geçirdik. Türkiye’de başka örneği olmayan bu proje ile kütüphanelerimizden kitap alan vatandaşlarımıza otobüs, tramvay gibi araçlara binebilecekleri iki binişlik bilet hediye ediyoruz. Bu proje ile halkımızı kitap okumaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. İlerleyen dönemlerde bu kütüphanelerde gerçekleşecek etkinlikler, atölyeler için de çalışmaları başlatmış bulunmaktayız” dedi.

Bursa’da doğup yetişen çocukların bu şehirle olan bağını güçlendirerek ileride Bursa’ya değer katacak yetişkinler olmaları için çalıştıklarını kaydedin Başkan Aktaş, “Çocuklarımızın, Bursa’nın geleceği olduğunun farkındayız. Bir filize ne kadar iyi bakarsanız, toprağına o kadar güçlü tutunur. Biz de en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımız için birçok çalışma gerçekleştirdik. Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi ile bütün çocukların her türlü oyuncağa ulaşabilmelerini ve çocuklarımıza kütüphane kültürünü aşılamayı amaçladık. Ayrıca 14 yaşından küçük çocuklar için okudukları kitaplardaki masalların canlandırıldığı, masal kahramanlarıyla tanışma fırsatı sunan lala şahin paşa çocuk kütüphanesi ise çocuklarımızın hizmetinde. Tayyare Kültür Merkezi’nde çocuklar için özel tiyatro oyunları sahneledik. Buraya gelme imkânı olmayan çocuklarımızın ise okullarına giderek tiyatro oyunlarımızı sergiledik. Tayyare Kültür Merkezi’nde çocuklara özel animasyon filmler ve özel çocuk sinema filmleri yayınladık. Toplamda 24 film 155 seans ve 24.718 katılım sayısına ulaştık. Önümüzdeki dönemde çocuklarımız için şenlikler düzenleme hazırlığındayız. Bu şenliklerden biri geleneksel hâle gelmiş olan ve bu yıl 14’üncü kez gerçekleşecek olan çocuklar için sokak oyunları şenliği. Bir diğer şenliğimiz ise yine çocuklarımıza özel olan uçurtma şenliği. Bütün bunların yanında çocuklarımızın istifade edebileceği, farklı alanlarda onlarca atölye düzenledik. Çocuk kişisel gelişim ve kültür atölyeleri ise en önemlilerindendi. Bu atölyeler sayesinde çocuklarımızın kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Çocuk gelişirse toplum gelişir; bunun farkındayız ve her zaman bunun bilinci ile hareket ediyoruz” diye konuştu.

Festival ve şenlik şehri Bursa

Bursa’yı bir festival ve şenlik şehri yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Önümüzdeki dönemde pandemi koşulları el verdiğince festivaller düzenlemeye devam edeceğiz. Planlarımızı her aya bir festival düşecek şekilde yapıyoruz. 6 ülke, 25 şehirden toplamda 250 farklı gencin katıldığı, ustaların gerçekleştirdiği ve workshoplara katılma fırsatı bulduğu uluslararası piyano festivali bu önemli festivallerden sadece birisiydi. Bunun yanında arkeofest gibi toplumun her kesimine hitap eden birçok festivali de hayata geçirdik. Festivallerimizden en önemlisi önümüzdeki yıl 59’uncu kez düzenleyeceğimiz Uluslararası Bursa Festivali. Uluslararası Bursa Lezzetleri Festivali ve İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı münasebetiyle gerçekleşecek, millî bando ekiplerimizle birlikte yurt dışından gelecek misafir bando ekiplerinin de katılacağı 1. Uluslararası Bandolar Festivali de ilerleyen zamanlarda hayata geçirmeyi planladığımız faaliyetler arasındadır. Bunun yanında masalfest, Uluslararası Şiir Festivali gibi festivallerimiz için de hız kesmeden çalışıyoruz. Festivallerin yanında birçok şenlik ve fuar düzenledik. 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği düzenli olarak hayata geçirdiğimiz en önemli şenliklerimizden birisi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı’nı da geçtiğimiz dönemde hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde ise antikacılar ve sahaflar fuarı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa bıçağı tanıtım günleri de önümüzdeki dönemde gerçekleşecek etkinlikler arasında” dedi.

Müzik varsa umut var

Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın Bursa’nın sokaklarını hiçbir zaman ezgisiz bırakmadığını ifade eden Başkan Aktaş, “Müziğin içinde her şey var. En çok da umut var. Elbette bu zorlu dönemlerde müziğin umut veren yönüne çok ihtiyacımız vardı. Biz de vatandaşlarımızı müziksiz bırakmamak için elimizden geleni yaptık. “Sanat mahallemde” etkinlikleri ile sokağa çıkma yasağı olan günlerde ruhunu kaybeden sokakları canlandırdık. Evden çıkamayan vatandaşlarımızın balkonlarına müzik taşıdık. Temmuz ayı itibari ile Gemlik, Mudanya, Tirilye ve Kurşunlu gibi sahil yerlerimizde konserler düzenledik. Tayyare Kültür Merkezi’nde ayda üç konser tertip ettik. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Bando Şefliği ve Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eserleri halkımızla buluştu. “Dikkat müzik çıkabilir” adlı projemiz ile halkımıza sürprizlerimiz devam edecek. Bandomuz şehrin değişik yerlerinde aniden çıkıp konser verecek. Gün batımı konserleri, sahil konserleri, mobil sanat tırı konserleri ve periyodik konserlerimiz de hız kesmeden devam ediyor. Bu sayede Bursa konser çeşitliliği açısından zengin bir şehir hâline geliyor. Müziğe gönül vermiş gençlerimize ustalardan eğitim alma şansı verdik. Öğrenci korosu projesi kapsamında orta öğretim öğrencilerinden oluşturulacak koro, bursa yöresine ait türkülerimizle konserler verecek. Bu proje ile genç müzisyenlerimizi eğitirken türkülerimiz ile de tanıştırmayı amaçlıyoruz. Kamp ortamında genç müzisyenlerle birlikte müzik ve çalgı aleti teknik çalışmaları yapılacak olan müzik kampı projesi ile de genç müzisyenlerimize destek olacağız. Önümüzdeki sezonda da Bursa’da müziğin hiç susmaması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sanat her yerde

Pandemi sürecinde sinema salonlarının zorunlu olarak kapatıldığını ancak bu süreçte vatandaşların sinemadan uzak kalmaması için farklı etkinleri devreye aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Biz de bu süreçte halkımızı filmlerle buluşturmak için eskilere döndük. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde açık hava organizasyonları gerçekleştirdik. Bu süreçte çevrim içi eğitimler de verdik. Sinemaya ilgi duyan 95 kişiye 21 hafta boyunca sinema tarihi, senaryo yazma ve kısa film çekimi için gerekli olan bütün konulardan oluşan dersler verildi. Kursu bitiren kişilere de çevrim içi sertifika verildi. Eğitimin bütün süreci internet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Açıkhava sineması ve araç sineması gibi etkinlikler düzenledik. Bu sayede vatandaşlarımız filmin keyfini çıkarırken nostalji de yaşamış oldu. Sinema adına çalışmalarımız da hız kesmeden devam edecek. Tayyare sinemasında, ilçelerimizdeki salonlarda, yazlık sinemalarda ve araç sinemalarında film gösterimleri gerçekleştireceğiz. Ayrıca sinema etkinliklerinin yer aldığı festivaller de düzenliyoruz. Planlarımız arasında yer alan “Uluslararası Bursa Film Festivali” de önemli. Bu festival kapsamında pek çok önemli yönetmeni filmiyle beraber şehrimizde ağırlamayı planlıyoruz. Bu sayede hem halkımıza dünya sinemasını, hem de dünya sinemasından önemli isimlere Bursa’mızı tanıtmış olacağız. Uluslararası Bursa Film Festivali şehrimizin dünyaya açılan tanıtım kapısı olma niteliğinde bir festival olacak. Şartlar izin verirse önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Aydınlık geleceğe aralanan kapı

Eğitimin, bir toplum için aydınlık geleceğe aralanan kapı olduğunu dile getiren Edebiyat ve Yazı Akademisi, Düşünce Akademisi gibi etkinliklerle alanında uzman isimleri Bursalılarla buluşturduklarını hatırlattı. "Alaylıdan mektepliye" adlı proje ile roman vatandaşlar için profesyonel düzeyde sertifikalı bir eğitim çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, atölye çalışmaları, drama ile dersler müzede etkinliklerinin büyük ilgi gördüğünü, önümüzdeki dönemde de atölye çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Geride kalan süreçte pek çok panel, söyleşi ve seminere imza attıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, ‘Doğudan gelen ışık: Müslüman bilim adamları’ seminerlerinin 20 farklı okuldan 3126 öğrenciye ulaştığını açıkladı. Halkı bilinçlendirecek projelere imza atmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Aktaş, düzenleyecekleri Dünya Su Günü Çalıştayı, Bey Sarayı Çalıştayı’nın da kent için hayata önem taşıdığına vurgu yaptı.

Buz dağının görünen yüzü

Geçtiğimiz dönem hayata geçirilen ve önümüzdeki dönem için planlanan kültür sanat çalışmalarını başlıklar halinde örnek vererek anlatan Başkan Aktaş, “İnanın anlattıklarım buz dağının görünen kısmı. Burada anlatmaya vaktimizin yetmeyeceği kadar sayısız projemiz var. Bizim felsefemiz; nitelikli, ulaşılabilir, kalıcı ve kapsayıcı işleri hayata geçirmektir. Bu felsefe doğrultusunda oluşturduğumuz politika ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa’nın her karışına ulaşarak toplumun bütün kesimine hitap eden çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin devam edebilmesi için de engel tanımadan, asla yorulmadan, işlerimizi günden güne ileri taşıyarak çalışıyoruz. Koşullar ne olursa olsun kültür ve sanattan uzak bir bursa düşünülemez. Üstlendiğimiz görev ecdadımızdan bize emanettir. Biz attığımız her adımı bunun bilinciyle atıyoruz. Geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiğimiz etkinliklerden geriye kalan, halkımızın yüzündeki tebessüm ve gözlerinde gördüğümüz ışık oldu. Biz o tebessümü kaybetmemek ve o ışığı söndürmemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sunumunu tamamladı.