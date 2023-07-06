İBB Adalar Tarihinin En Büyük Spor Festivalini Gerçekleştiriyor
İstanbul, bu hafta sonu düzenlenecek Adalar Spor Festivali ile renkleniyor. İstanbullular, yazın coşkusunu Burgazada, Büyükada, Kınalıada, Heybeliada ve Maltepe sahilde düzenlenecek spor etkinlikleriyle yaşayacak.
Spor İstanbul’un düzenleyeceği Adalar Spor Festivali’nde; basketbol turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Büyükada’da, masa tenisi turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Kınalıada’da, su topu turnuvası 7-8-9 Temmuz’da Burgazada’da, tenis turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Büyükada’da, voleybol turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Kınalıada’da, yelken müsabakaları ve açık deniz yüzme yarışları 8 Temmuz Cumartesi günü Heybeliada’da yapılacak. Festival 9 Temmuz Pazar günü Maltepe sahilde gerçekleştirilecek aktiviteler ve oynanacak futbol gösteri maçıyla sona erecek. Adalar Spor Festivali hakkında detaylı bilgi ve etkinlik programı https://spor.istanbul/adalar-spor-festivali/ adresinde yer almaktadır.
YÜRÜ BE İSTANBUL’DAN SÜRPRİZ ÖDÜLLER
Şehri hareket ettiren uygulama “Yürü Be İstanbul”da Adalar Spor Festivali’nde sürpriz ödüller dağıtacak. Festival için özel hazırlanan görevlerde atılan adımlar ödüllere dönüşecek. Üç gün boyunca Adalar’da en çok adım atan kullanıcılar hediyelerin sahibi olacak. Yürü Be İstanbul uygulamasını play store ve app store’dan akıllı cihazınıza yükleyerek kullanabilirsiniz.