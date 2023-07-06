Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İBB Adalar Tarihinin En Büyük Spor Festivalini Gerçekleştiriyor

İstanbullular, yazın coşkusunu Burgazada, Büyükada, Kınalıada, Heybeliada ve Maltepe sahilde düzenlenecek spor etkinlikleriyle yaşayacak.

06 Temmuz 2023 Perşembe 15:10
İBB Adalar Tarihinin En Büyük Spor Festivalini Gerçekleştiriyor

İBB Adalar Tarihinin En Büyük Spor Festivalini Gerçekleştiriyor



İstanbul, bu hafta sonu düzenlenecek Adalar Spor Festivali ile renkleniyor. İstanbullular, yazın coşkusunu Burgazada, Büyükada, Kınalıada, Heybeliada ve Maltepe sahilde düzenlenecek spor etkinlikleriyle yaşayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, daha aktif ve sağlıklı bir şehir için faaliyetlerini sürdürüyor. Denizlerle çevrili İstanbul’da su sporlarına olan ilgiyi artırmak için her yaz çeşitli aktiviteler düzenleyen Spor İstanbul, İBB’nin yaz etkinlikleri kapsamında bu yıl Adalar’da dev bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Adalar, bu hafta sonu tarihinin en büyük spor festivaline ev sahipliği yapacak. Üç gün boyunca eğlence ve hareketin merkezi olacak Adalar Spor Festivali; 7-8-9 Temmuz tarihlerinde Burgazada, Büyükada, Kınalıada, Heybeliada ve Maltepe sahilde gerçekleştirilecek. Basketbol, futbol, masa tenisi, su topu, tenis, voleybol, yelken ve yüzme müsabakalarının yapılacağı Adalar Spor Festivali’nde yüzlerce sporcu mücadele edecek. Festival süresince Adalar’da gün boyu halkın katılımıyla yapılacak Açık Hava Egzersizleri ile yazın coşkusunu tüm İstanbul birlikte yaşayacak.

Spor İstanbul’un düzenleyeceği Adalar Spor Festivali’nde; basketbol turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Büyükada’da, masa tenisi turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Kınalıada’da, su topu turnuvası 7-8-9 Temmuz’da Burgazada’da, tenis turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Büyükada’da, voleybol turnuvası 7 Temmuz Cuma günü Kınalıada’da, yelken müsabakaları ve açık deniz yüzme yarışları 8 Temmuz Cumartesi günü Heybeliada’da yapılacak. Festival 9 Temmuz Pazar günü Maltepe sahilde gerçekleştirilecek aktiviteler ve oynanacak futbol gösteri maçıyla sona erecek. Adalar Spor Festivali hakkında detaylı bilgi ve etkinlik programı https://spor.istanbul/adalar-spor-festivali/ adresinde yer almaktadır.

YÜRÜ BE İSTANBUL’DAN SÜRPRİZ ÖDÜLLER

Şehri hareket ettiren uygulama “Yürü Be İstanbul”da Adalar Spor Festivali’nde sürpriz ödüller dağıtacak. Festival için özel hazırlanan görevlerde atılan adımlar ödüllere dönüşecek. Üç gün boyunca Adalar’da en çok adım atan kullanıcılar hediyelerin sahibi olacak. Yürü Be İstanbul uygulamasını play store ve app store’dan akıllı cihazınıza yükleyerek kullanabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
İBBAdalarFestivalAdalar Spor Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Artİstanbul Feshane sergisine sansür girişimi
Artİstanbul Feshane sergisine sansür girişimi
Küçük Prens 80. yaş sergisi Galataport İstanbul’da
Küçük Prens 80. yaş sergisi Galataport İstanbul’da
İstanbul Modern’de Keşif Alanı
İstanbul Modern’de Keşif Alanı
Cem Adrian’dan İstanbul’un en büyük sahnesinde konser
Cem Adrian’dan İstanbul’un en büyük sahnesinde konser
İstanbul’da Hollywood Vampires rüzgârı esti
İstanbul’da Hollywood Vampires rüzgârı esti
Marmara Denizi Günü | Pet şişelerden balık heykeli
Marmara Denizi Günü | Pet şişelerden balık heykeli
Cem Yılmaz izleyenleri kahkaya doyurdu
Cem Yılmaz izleyenleri kahkaya doyurdu
Bozkurt İlham Gencer, 101 yaşında vefat etti
Bozkurt İlham Gencer, 101 yaşında vefat etti
Osmanlı fasıl geleneği yeniden canlanıyor
Osmanlı fasıl geleneği yeniden canlanıyor
Sergi | İstanbul'un efsunluğu güzelliği | Gülendamın Renkleri
Sergi | İstanbul'un efsunluğu güzelliği | Gülendamın Renkleri

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim