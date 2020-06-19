Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

İBB'den kültür sanat sektörüne destek

İBB, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen kültür sanat sektörü için destek programı hazırladı.

19 Haziran 2020 Cuma 08:31
İBB'den kültür sanat sektörüne destek

İBB'den kültür sanat sektörüne destek

Tiyatrolar, sinemalar, müzeler, yayınevleri ve bağımsız sanatçılar hem sahne imkânları sunularak hem de dijital yayınlarla desteklenecek. Yaz sezonu sürecince, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda film ve tiyatro gösterimleri gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, yaşanan salgından olumsuz etkilenen kültür sanat sektörüne destek olmak amacıyla bir dizi çalışma başlattı. Pandemi nedeniyle faaliyetlerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kalan tiyatrolar, sinemalar, müzeler, yayınevleri ve bağımsız sanatçılar, İBB’nin destek programına alındı.

Destek programıyla hem kültür sanat sektörünün güç kaybetmesi önlenecek hem de İstanbulluların daha fazla sayıda kültür sanat faaliyetiyle buluşması sağlanacak.

Pandemi ile birlikte sanata olan ihtiyacın daha çok arttığını dikkate alan İBB, 1 Haziran’dan itibaren Türkiye genelinde başlatılan ‘normalleşme sürecine’ uygun olarak çalışmalarını yeniden şekillendirdi. Bu çerçevede, ilk etapta, sinema, tiyatro ve müzik alanlarında başlatılacak destek faaliyetleri, önümüzdeki günlerde kültür sanatın birçok alanını kapsayacak.

İBB, destek çalışmalarını şu şekilde yürütecek:

Açık Hava Tiyatrosu ve Sinema Gösterimleri

Özel tiyatrolara ve sinema sektörüne destek vermek amacıyla Yenikapı’da kurulacak dev ekran ve sahne sistemi ile açık hava tiyatrosu ve açık hava sineması oluşturulacak. Yaz sezonu süresince, İstanbullular film ve tiyatro gösterimlerini arabalarından izleyebilecekler.

Özel Tiyatrolara Sahne ve Arşiv Desteği

Tiyatro oyunlarının daha düşük ücretler ödenerek izlenmesini sağlamak ve özel tiyatrolara destek olmak amacıyla, özel tiyatroların mevcut arşivlerindeki oyunlarının, açık hava ya da dijital platformlardan yayınlanması sağlanacak.

Ayrıca özel tiyatroların oyun arşivlerinin oluşturmalarına destek olmak amacıyla, ücretsiz sahne verilerek, seyircisiz oynanacak oyunların çekimlerinin yapılmasına imkân sunulacak. İhtiyaç duyulduğu takdirde, oyunların kayda alınması, belirlenen usul ve şartlarda, İBB tarafından gerçekleştirilecek.

Kültür ve Sanat meydanlara taşınacak…

Pandemi sürecinin seyri gözetilerek, kültür ve sanatı kamusal alanlara taşımak için, İstanbul’un farklı noktaları ile köy meydanları ve parklarda özel tiyatrolar veya özel-kamu işbirliği ile oyunlar sahnelenecek. Sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirilecek etkinlikler, çevre ilçeler başta olmak üzere İstanbul’un tüm ilçelerine yayılacak.

Dijital Yayın Platformu

İBB, kültür sanat ekinliklerini yeni oluşturacağı dijital platform üzerinden yayınlayacak. Birçok farklı sanat dalından konuk edilecek sanatçıların performansları, İBB stüdyolarında kaydedilerek halka ulaştırılacak. Üretime teşvik etmek ve desteklemek amacıyla genç müzisyenlerin performansları da İBB dijital yayın platformunda yer bulacak.

Kültür ve sanat etkinliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve sanatçıların desteklenmesi gayesiyle dijital yayınların,pandemi sürecinden sonra da devam etmesi planlanıyor.

Haliç tartışması | Bir yılda ne değişti | İBB'den açıklama 
Haliç tartışması | Bir yılda ne değişti | İBB'den açıklama 
İstanbul plajları | İBB plaj sezonunu 15 Haziran'da açılyor 
İstanbul plajları | İBB plaj sezonunu 15 Haziran'da açılyor 
İBB Spor salonları yeniden açılıyor
İBB Spor salonları yeniden açılıyor
Saraçoğlu ilk maç için hazır | İBB ekipleri dezenfekte etti
Saraçoğlu ilk maç için hazır | İBB ekipleri dezenfekte etti
İBB, DSİ’den 6 aydır proje bilgisi bekliyor
İBB, DSİ’den 6 aydır proje bilgisi bekliyor
Denizin altını çöplüğe çevirmişler 
Denizin altını çöplüğe çevirmişler 
İBB Bilimsel danışma kurulundan farklı mesai saati önerisi 
İBB Bilimsel danışma kurulundan farklı mesai saati önerisi 
İBB’nin sosyal mesafeli park konserleri iptal edildi
İBB’nin sosyal mesafeli park konserleri iptal edildi
Anahtar Kelimeler:
İBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Epilson Yayınevi Eğitim Dizisi'nden iki yeni kitap
Epilson Yayınevi Eğitim Dizisi'nden iki yeni kitap
SAHA Yazı Dizisi devam ediyor
SAHA Yazı Dizisi devam ediyor
Suud'lar korsan yayıncılara resmen destek vermiş
Suud'lar korsan yayıncılara resmen destek vermiş
9. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na 5.461 minik ressam katıldı
9. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na 5.461 minik ressam katıldı
Gezegenimizin hayatta kalma mücadelesi | Kitap
Gezegenimizin hayatta kalma mücadelesi | Kitap
Adhemar kimdir? | Haçlı seferleri nasıl başladı? | Haçlı Seferleri'ni kim organize etti
Adhemar kimdir? | Haçlı seferleri nasıl başladı? | Haçlı Seferleri'ni kim organize etti
Tekfen Vakfı’nın Müzik Bursu için başvurular başlıyor!
Tekfen Vakfı’nın Müzik Bursu için başvurular başlıyor!
Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluşunu yazdı
Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluşunu yazdı
İBB’nin sosyal mesafeli park konserleri iptal edildi
İBB’nin sosyal mesafeli park konserleri iptal edildi
Fakir Baykurt Öykü Yarışması'nın sonuçları açıklandı
Fakir Baykurt Öykü Yarışması'nın sonuçları açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim