İstanbul Festivali'nde 90'lar partisine 75 bin kişi katıldı



Metin Özülkü orkestrası eşliğinde Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın ve Yonca Evcimik’in sahne aldığı gecede İstanbul Şarkı Yarışması’nın finali de gerçekleşti. 75 bin kişilik 90’lar partisi, İstanbul’un en unutulmaz konserleri arasındaki yerini aldı.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından Festival Park Yenikapı’da düzenlenen geceye müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Muhteşem kalabalığın tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği gecede sanatçılar; kendi hit’lerinin yanı sıra, 90’lara damga vuran şarkıları da söylediler.

İstanbul’a Yazılan 10 Şarkı Sahnedeydi

POPSAV (Popüler Müzik Sanatı Vakfı) ve Türker Reklamcılık & Organizasyon öncülüğünde, popüler müzik kültürüne yeni bir repertuvar kazandırmak amacıyla projelendirilen İstanbul Şarkı Yarışması’nda finale kalan ‘İstanbul Şarkıları’, İstanbul Festivali iş birliğinde bu özel gecede seslendirildi.

Final jürisi yarışmanın ilk üç finalistini seçti. Yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda, üçüncülüğü, Nebi Birgi’nin seslendirdiği, bestesi Mine Mucur’a ait ‘Hülya Gibi İstanbul’ adlı şarkı elde ederken; Cenk Taşkan’ın bestelediği, Uğur Etiler’in yorumladığı ‘İstanbul’ adlı şarkı ikincilik ödülüne layık görüldü. İstanbul Şarkı Yarışması’nın kazananı ise İsmet Taşçeşme’nin yazdığı ve yorumladığı ‘İstanbul Şarkısı’ adlı eser oldu.

İstanbul Festivali’nin ana sponsorluğunu Alternatif App üstlenirken, festivalin tematik sponsorları Algida, Koel Elektronik, Medical Park, Nescafe, Omo, Pepsi, Şenpiliç ve TatilBudur şeklinde sıralanıyor.