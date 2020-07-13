İstanbul Modern’den Çocuklara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu

Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu'nda bu hafta

Çocuklar, İstanbul Modern’in Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’na Türkiye’nin her yerinden katılarak, müze uzmanlarıyla evlerinde sanat çalışmaları gerçekleştiriyor. Boyanın Öyküsü, Benim Bakışım ve Birleşen Nesneler adlı atölyeler çocukları bekliyor

Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’ndaki çalışmalar, müzenin “Sanatçı ve Zamanı” sanal turundan gösterimle ya da müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı gösterimle başlıyor. Çocuklar bu gösterimde, sanat yapıtlarını müze uzmanlarıyla birlikte çözümleyerek sanat tarihinden örneklerin ele alındığı kısa bir sunuma katılıyor.

Çocuklar ardından, müze uzmanının canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyor. Sanat çalışmalarında her evde kolaylıkla bulunabilen nesne ve malzemeler kullanılıyor. İstanbul Modern, koleksiyonunda yer alan sanat yapıtlarının yorumlanabilmesi için çocuklara özel Bilgi Kartları ve Etkinlik Kartları da tasarlıyor. Bu kartlar, Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’na katılan çocuklarla etkinlik öncesi ve sonrasında e-posta ile paylaşılıyor. Bilgi kartları etkinlikde ele alınan sanatçıların biyografilerini, etkinlik kartları ise bu yapıtlardan ilham alan etkinlik önerilerini içeriyor.

Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi

Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu’nda etkinlikler, hafta içi her gün yaz boyunca tekrar ederek farklı tarihlerde uygulanıyor. Böylece katılımcılar, etkinliklere katılacakları tarihleri seçerek belirleyebiliyor. Çocuklar bu çalışmaların birine veya hepsine, istedikleri tarihlerde katılabiliyor. İstanbul Modern, atölyelere katılanlara Çevrimiçi Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi de veriyor.

Boyanın Öyküsü

14 Temmuz Salı

Boya nelerden oluşur? Sanatçılar eskiden boyalarını nasıl hazırlarlardı? Boya üretim teknolojisinin gelişmesi sanatı nasıl değiştirdi?

Atölye çalışması müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı yayında ele alınan Ömer Uluç’un “3 Erkek, 4 Kadın, Ziyaretçiler” ve Mehmet Güleryüz’ün “Denizci” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek boyanın öyküsünü keşfediyor. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar yağ, baharat ve yumurta kullanarak kendi boyalarını üretiyor. Ardından çocuklar Ömer Uluç’tan ilham alarak bir resim çalışması gerçekleştiriyor.

Benim Bakışım

16 Temmuz Perşembe

Natürmort nedir? Sanatçılar resmini yapacakları nesneleri nasıl seçer? Nesneler bize ne anlatır? Bir nesneyi anlatmanın farklı yolları nelerdir?

Atölye çalışması müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı yayında ele alınan Fatma Tülin’in “İsimsiz” ve Nusret Nurdan Eren’in “İstanbul” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek sanatta natürmort konusunu keşfediyor. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, Fatma Tülin’den ilham alarak belirledikleri bir nesneyi kendi bakış açılarıyla resimliyorlar.

Birleşen Nesneler

17 Temmuz Cuma

Heykel nasıl yapılır? Geçmişten günümüze heykel nerede karşımıza çıkar? Heykeltıraşlar hangi malzemeleri kullanır? Nesneleri birleştirerek heykel yapabilir miyiz?

Atölye çalışması müzenin yenilenen koleksiyon sergisinden canlı yayında ele alınan Kuzgun Acar’in “İsimsiz” ve :mentalKLINIK’in “Double Cherry” adlı sanat çalışmalarının yorumlanmasıyla başlıyor. Ardından çocuklar sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek heykel sanatının tarihine dair bilgiler keşfediyor. Programın sanat uygulamasında ise çocuklar, birden fazla adette kâğıt havlu rulolarını bir araya getirir, küçük heykeller oluştururlar.