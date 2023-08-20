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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz Çim Konserleri

İzmir, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü, tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesinde saat 21:00'da unutulmaz bir müzik etkinliğine ev sahipliği yapacak.

20 Ağustos 2023 Pazar 21:05
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz Çim Konserleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz Çim Konserleri


İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlikte, müziğin büyülü dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıkmaya hazır olun, çünkü sahnede Cenk Telkıvıran Orkestrası yer alacak! Dahası, bu özel konserin girişleri ücretsiz olacak.

Cenk Telkıvıran Orkestrası, en değerli ve özel anlarınıza muhteşem melodileriyle hayalleri gerçeğe dönüştüren bir deneyim sunuyor. Cenk Telkıvıran, müzik yapmaya olan tutkusunu 1987 yılında keşfetti ve o günden bu yana müziğin büyülü dünyasında başarılı bir kariyere imza atmaktadır. Orkestra, Cenk Telkıvıran'ın şefliğinde ve piyanistliğinde, sayısız değerli sanatçıyla birlikte yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

Orkestranın kurduğu büyülü ahengi, sahnedeki performanslarına yansıtarak izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatmaktadır. Cenk Telkıvıran'ın orkestrası, müziği herkes için anlamlı ve etkileyici kılmak adına büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Deneyimli müzisyenlerin bir araya geldiği bu orkestra, dinleyicilerine büyülü bir gece vaat ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanatın ve müziğin değerini toplumla buluşturmak amacıyla bu özel etkinliği düzenlemekte ve Cenk Telkıvıran Orkestrası'nı İzmirli müzikseverlerle buluşturacak. Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi, tarihi dokusu ve benzersiz atmosferiyle etkinliğe muhteşem bir mekan oluşturacak.

Siz de 31 Ağustos 2023'de İzmir'in müzik dolu gecesine katılmak için bu benzersiz etkinliği kaçırmayın! Cenk Telkıvıran Orkestrası'nın büyülü performansına tanıklık etmek için tüm müzikseverleri saat 21:00'da Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'ne davet ediyoruz. Unutulmaz anlar yaşayacağınız bu etkinlikte girişler tamamen ücretsizdir.

Etkinlikle ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurun veya etkinlikle ilgili sosyal medya hesaplarını takip edin. Müzikseverleri büyüleyecek bu özel gece için heyecanla bekliyoruz!

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