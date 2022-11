Küresel ısınma sergisi | Dünya Çöl Olmasın!



‘Barut ebrusu’ kavramını dünya literatürüne kazandıran usta sanatçı Hikmet Barutçugil’in ‘Dünya Çöl Olmasın’ ebru sergisi, Kuveyt Türk’ün katkılarıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açıldı. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik temalı 41 eserden oluşan sergiyi, sanatseverler 6 Aralık 2022 Salı gününe kadar ziyaret edebilecek.

“Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla hareket eden Kuveyt Türk, toplumsal değerleri sanat yoluyla muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. ‘Barut ebrusu’ kavramını dünya literatürüne kazandıran usta sanatçımız Hikmet Barutçugil’in “Dünya Çöl Olmasın” koleksiyonundaki eserlerinden oluşan ebru sergisi, Kuveyt Türk’ün katkılarıyla İstanbul Sultanahmet’teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ebruzen Hikmet Barutçugil’in hazırladığı ve küratörlüğünü Mesut Bilgili’nin yaptığı küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik temalı 41 eserin yer aldığı serginin açılışına, kültür sanat camiasından önemli şahsiyetler katıldı. Ebru eserlerinin animasyon haline getirilmiş dijital örnekleri sergi alanındaki LED ekranlardan incelenebilirken, müzede sergilenen 41 eserin NFT koleksiyonu, www.dunyacololmasin.art platformu üzerinden de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 6 Aralık 2022 Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

“Çevresel sürdürülebilirliğe sanat yoluyla katkı sunan bir sergi”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, açılışta yaptığı konuşmada, “Katılım finans hizmetlerimizin yanı sıra ‘değerlerimizle büyüyoruz’ anlayışıyla hareket ederek, kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması için gayret sarf ediyor, bu alanda eser üreten sanatçılarımızın yanında yer alıyoruz. Dünyada önemi giderek artan sürdürülebilirliği, finans ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Sürdürülebilirliği, topluma değer katan ve bu topraklarda kazandığını bu topraklar için faydaya dönüştüren bir yaklaşımla ele alıyor, toplumsal ve kültürel değerleri muhafaza etmeyi önemsiyoruz. Çevresel sürdürülebilirliğe dair farkındalığın sanat yoluyla oluşturulmasını da çok kıymetli buluyoruz. Bu anlayışla, ‘barut ebrusu’ adıyla yeni bir ebru türünü dünya literatürüne kazandıran değerli sanatçımız, kendi ifadeleriyle ‘Ebruzen’ Hikmet Barutçugil’in ‘Dünya Çöl Olmasın’ isimli koleksiyonunda yer alan eserlerden oluşan sergiyi sanatseverlerin beğenisine sunmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Gelecek nesillere ve dünyamıza, milli ve manevi değerler ışığında çok önemli izler bırakacağına inandığım bu müstesna sergi için kıymetli sanatçımız Hikmet Barutçugil’e şükranlarımı sunuyorum. Tüm sanatseverleri, çevreye ve doğaya yönelik farkındalığımızı sanatla farklı bir boyuta taşıyacağına inandığım sergiyi ziyarete davet ediyorum” dedi.

“Sanat insan ruhuna en hızlı tesir eden yegâne araçtır”

Usta sanatçı Hikmet Barutçugil ise yaptığı konuşmada, “Bütün canlı-cansız varlıklara şefkat nazarıyla bakmalı ve özenle korumalıyız. Tabiatı kirletmek, yok olmasına sebep olacak yanlış işler yapmak esasında insana yasaklanmıştır. ‘İsraf haramdır’ düsturundan yola çıkarak çevreyi kirletmemeli, hem doğanın geleceğini hem de gelecek nesilleri zor durumda bırakacak hatalardan kaçınmalıyız. Gelecek nesiller bizleri, ya bu dünyanın canileri olarak anıp kemiklerimizi sızlatacaklar ya da kurtarıcıları olarak rahmetle anacaklar. ‘Dünya Çöl Olmasın’ sergimizle, gezegenimizdeki tüm canlı cansız varlıkları tehdit eden çevre kirliliğine, küresel ısınmaya, iklim değişikliğine dikkat çekmeye, yaşanan veya yaşanması muhtemel sorunları sanat yoluyla anlatmaya, insanlığa hatırlatmaya gayret ettik. Sanat, insan ruhuna en hızlı ve en tesirli dokunabilen yegâne araçtır. Çünkü sanat, insanın iç âlemine en latif şeklini verir ve sanatla güzelleşmiş ruhlar, hilm sahibi hayırlı insanlar olup dünyaya iyi davranırlar. Umulur ki bu eserleri muhtelif vesilelerle görenler vahim durumumuzu hatırlar ve tedbir alırlar. Bu ulvî amaca hizmet etmek için desteğini esirgemeyen Kuveyt Türk’e ve serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

Ebrular haraketli haliyle LED ekranlarda

Serginin açılışında kanun ve ney resitallerine yer verildi. Dünya Çöl Olmasın koleksiyonunun oluşma süreciyle ilgili usta sanatçı Hikmet Barutçugil ile yapılan söyleşi sergi alanına kurulan LED ekranda gösterilirken, ziyaretçiler sergilenen eserlerin bir kısmının dijitalleştirilmiş versiyonlarını yine LED ekranlardan inceleyebiliyor. Sergi alanında küresel ısınma, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve sanat konularındaki bilgi panoları ziyaretçileri karşılarken, sergi kataloğunda ise Prof. Dr. Cengiz Türe’nin “Sürdürülebilirlik ve Sanat” konulu akademik makalesi yer alıyor.

Hikmet Barutçugil kimdir?

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde 1973 yılında eğitime başladı. Aynı yıl hat sanatına ilgi duydu ve ebrunun gizemini fark ederek yapımına başladı. Lisans eğitimini, 1977 yılında ‘Tekstil Desinatörü’ olarak tamamladı. 1978 – 1981 yılları arasında ihtisas için gittiği Londra’da sanat ve ebru ile ilgili araştırma ve çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

1988’de dünya literatürüne ‘Barut Ebrusu’ adıyla bilinen yeni bir ebru türünü bulan kişi olarak geçti. Ebrunun tanıtımı için yurt içinde ve yurt dışında 250’ye yakın kişisel ve karma sergi açtı. Yaklaşık 30 kadar farklı ülkede dersler, seminerler ve uygulamalı tanıtımlar yaptı. 2010 yılında, Haliç Üniversitesi’nde ‘Moda Tasarımı’ dalında yüksek lisansını tamamladı.

İngiltere’de düzenlenen Art in Action sanat festivalinde, 2012 ve 2016 ‘Best Of The Best’ ödüllerini aldı. 2016 yılında Üsküdar Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora unvanı verildi. İstanbul Ebru Evi Ebristan’ın kurucusu olan Hikmet Barutçugil’in başta British Museum olmak üzere birçok müze ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Yayımlanmış birçok makale, söyleşi, televizyon programlarının yanı sıra 48 kitabı bulunmaktadır. Ebru sanatını tanıtmak amacıyla 36 ülkede 250’ye yakın kişisel ve karma sergi açmıştır.

2020’de UNESCO kriterlerinde Kültür Bakanlığı tarafından ‘yaşayan insan hazinesi’ olarak ilan edilmiştir. Kültür Bakanlığı Sanatçısı olan Hikmet Barutçugil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir.

Kuveyt Türk Hakkında

