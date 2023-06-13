Marmara Denizi Günü | Pet şişelerden balık heykeli



Seslendirdiği şarkılar, çevreye olan duyarlılığı ve gerçekleştirdiği tasarımlarla adından söz ettiren ünlü sanatçı Zeliha Sunal, 8 Haziran’da katıldığı ‘Marmara Denizi Gününe’ verdiği destekle çok konuşuldu.

Çevre konusunda gerçekleşen festivallere hiç düşünmeden katılan Zeliha Sunal, Büyükçekmece Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ‘Marmara Denizi Günü’ne özel olarak sahilde 4 kişilik bir ailenin evde bir günde tükettiği su miktarı , 3770 şişeden oluşan, 1.80 m. boyunda ve 3,5 m. eninde pet şişeleri bir araya getirerek yaptığı, güneş enerjisiyle aydınlatılan, ziyaretçilerin hayran kaldığı balık heykeliyle dikkat çekti.

Gördüğü ilgi karşısında çok memnun kalan, Zeliha Sunal ‘Atıksal Yaşam Platformu’yla katıldığı etkinlikler için “Dünyamızı kirleten pek çok materyali göz önüne koyarak, eğlenceli bir şekilde çevre kirliliğini konusunda farkındalık yaratmak istiyorum. Çocuklarımıza yaşanabilecek temiz bir dünya bırakmak görevimiz” mesajı verdi.

Dünyamızı korumamız gerektiğini, gideceğimiz başka bir gezegenin olmadığının altını çizdi. Büyükçekmece Belediyesi’nde sanatçı Zeliha Sunal’a temiz bir doğa ve sağlıklı bir yaşam için Belediye’nin Hedef Sıfır Atık projesi kapsamında başlattığı seferberlik karşısında verdiği destekten dolayı teşekkür belgesi takdim etti.