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Oz Büyücüsü'nün müzede sergilenen ayakkası çalındı

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran ‘Oz Büyücüsü’ filmindeki kırmızı ayakkabıları çalan 76 yaşındaki adama para cezası verildi

30 Ocak 2024 Salı 11:39
Oz Büyücüsü'nün müzede sergilenen ayakkası çalındı






Oz Büyücüsü'nün müzede sergilenen ayakkası çalındı

Oz Büyücüsü filminde Judy Garlan'ın giydiği kırmızı ayakkabıları, sergilendiği müzeden çaldığını itiraf eden 76 yaşındaki hırsıza para cezası verildi.

ABD’li Terry Jon Martin isimli 76 yaşındaki hırsız, 2023'te çaldığını itiraf ettiği Oz Büyücüsü filminde Judy Garland'ın giydiği ikonik kırmızı ayakkabılar için  23 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı. 

Oz Büyücüsü filminde Judy Garland’ın giydiği ikonik kırmızı renkli ayakkabılar, 2005’de sergilendiği Judy Garland Müzesi’nden çalınmış, FBI 2018'te bir operasyon sırasında ayakkabıları bulduğunu açıklamıştı. 2023 Ekim’de görülen davada hırsız Terry Jon Martin suçunu kabul etmiş fakat mahkeme kötü sağlık koşulları sebebiyle Martin’i hapis ile cezalandırmamaya karar vererek davayı ertelemeye karar vermişti.

ABD Başsavcılığı dün görülen mahkemede Martin’in, sağlık koşulları göz önünde bulundurularak 1 yıl denetimli serbestlik verilmesine ve ayakkabıların sergilendiği Judy Garland Müzesi’ne 23 bin 500 dolar para cezası ödemesine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Oz BuyucusuKırmızı Ayakkabı
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