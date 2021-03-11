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Ressam Kadir Ablak | Ben, 'öteki' İstanbul'u çiziyorum

"Bir Metropol'ün Anatomisi" Serisi'ndeki eserleriyle uzun yıllardır İstanbul'u alışılmışın dışında bir bakış açısıyla ele alan Ressam Kadir Ablak ile son sergisi "Ön Söz" ve eserleri hakkında kısa bir sohbet...

11 Mart 2021 Perşembe 11:14
Ressam Kadir Ablak | Ben, 'öteki' İstanbul'u çiziyorum

Ben, 'öteki' İstanbul'u çiziyorum...


Şu günlerde İstanbul'da, Kadıköy, Bağdat Caddesi 160 Numara'da bulunan Cadde160 Art Gallery'de devam etmekte olan "Ön Söz" Resim Sergisi'nde eserleri sergilenmekte olan Ressam Kadir Ablak'ı biraz daha yakından tanıyalım istedik... Eserlerinde uzun yıllardır İstanbul'u çalışan Ablak, sanatını özetlerken: "Ben, herkesin görmek istediği İstanbul'u değil, gerçekte var olan ve bu şehirde yaşayanların her gün, her an karşılaştıkları ama çoğu zaman farkında bile olmadıkları 'öteki' İstanbul'u çiziyorum." diyor.

Ablak'a göre; bir şehir aynı zamanda, içinde biriktirdiği tüm yaşanmışlıkların da toplamıdır. Bu yaşanmışlıkların da şüphesiz ki en önemli unsuru 'insan'dır. "Ben, insani bir gözlemden hareketle yola çıktım ve bu şehirdeki kaosu, trajediyi, fakirliği, çaresizliği, ağır yaşam koşullarını, arka sokaklarını, betonlaşmayı, sahipsiz, kimsesiz insanlarının çaresizliğini sade bir 'peyzaj' formu içerisinde duygu yoğunluklu ve dışa vurumcu bir üslup içerisinde anlatmak ve bir nebze de olsa farkındalık yaratmak amacında olan bir sanatçı olarak görüyorum kendimi."

"Şüphesiz ki İstanbul sadece az önce belirttiğim olumsuz anlamdaki dengesizliklerin değil, tam olarak aynı anda, bir başka ucunda da tam tersi farklılıkların; ihtişamın, zenginliğin, varsıllığın, kudretin, umudun, enerjinin ve kavgamızın da şehridir... Bu şehir, her noktasında her an farklı hayatların, kitlelerin anılarını biriktiren dünya tarihinin en kadim noktalarından birisidir ve ben de işte bu 'anıların' peşindeyim...

Resimlerimi izleyenlerin, çoğu zaman kendilerini eserle bütünleştirdiklerini belirtmelerinin, eserlerimin, izleyiciye bu şehirdeki anılarını hatırlatıyor olmasından kaynaklandığını düşünüyorum."

Cadde160 Direktörü Selin Berberoğlu ise Ablak'ın resimlerini şöyle tanımlıyor: "Onun eserlerinde şehirdeki küf kokusunu da, Boğaz'ın esintisini de hissederiz; onun resimlerinde şehir bazen depresif, trajik ve hüzünlü, bazen de alabildiğine enerjiktir, ihtişamlıdır..." Berberoğlu'na göre Ablak, aslında şehrin farklı anlardaki yüzünü, yani adeta şehrin portresini çizmektedir. O yüz, bazen mutlu, bazen de bitkin haldedir; adeta bir insan gibi, yani hepimiz, herkes gibi...

"Ben bu şehri bir turist gibi değil, içinde yaşayan birisi olarak geziyorum ve olan biteni 'insani' bir bakışla görmeye, göstermeye çalışıyorum." diyor Kadir Ablak; eserlerine ve son sergisi "Ön Söz"e ilişkin bu kısa söyleşimizi sonlandırırken...

Kadir Ablak'ın yanı sıra Osman Akça ve İsmail Tetikçi'nin de eserlerinin yer aldığı "Ön Söz" Resim Sergisi, Bağdat Caddesi, Cadde160 Art Gallery'de 17 Nisan tarihine dek sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

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