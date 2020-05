Sakura | Japonya'ya heyecan verici bir yolculuk

Yaptığı projeler ve prodüksiyon tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Karakter, yeni teklisi “Sakura”da Vietnam/Macaristan asıllı şarkıcı Hien ile bir araya geliyor. “Sakura” 29 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda!

Yenilenme zamanını simgeleyen Japon kültürünün sembolik sakura çiçeğinden esinlenilen şarkının prodüksiyonu ve müziği Karakter, sözleri ise Antonia Vai, Rüya Günergin ve Karakter imzası taşıyor. Yaşamın geçici doğasından ilham alınan elektronik pop şarkı Hien’in naif vokaliyle dinleyiciyi renkli bir hayal dünyasına sürüklüyor.

Yüz ifadelerini algılama tekniğinin kullanıldığı, Berkan Alkan imzalı animasyon video klibin hikayesi Karakter'e ait. Japon sanatından esinlenilen renkli kapak çalışması ise Selin Çınar imzası taşıyor.

Karakter Hakkında

Berklee College of Music’te Müzik Teknolojileri ve İnovasyonu bölümünden mezun olan Karakter, Epic Istanbul etiketiyle yayınladığı Grass, Digital Self, We The Ones şarkıları ve çeşitli remix çalışmalarıyla müzikseverler tarafından beğeni topladı. Demoları BBC Radyo tarafından da keşfedilen Karakter’in prodüksiyon tarzı sinematik ve deneysel; ses tasarımları ve görselleri renkli düşünceler ve düşlerden ilham alıyor. Geçtiğimiz dönemde Valencia Festival Les Arts, AV Node Roma, Sonar Istanbul, Mix Festival ve İstanbul Experimental Film Festivali’nde çalışmalarıyla yer alan prodüktör, önümüzdeki dönemde de yeni projelerini müzikseverlerle bir araya getirmeye devam edecek.

Karakter’in yeni teklisi “Sakura” 29 Mayıs Cuma günü tüm dijital platformlarda!