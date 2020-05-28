Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Sakura | Japonya'ya heyecan verici bir yolculuk

Demoları BBC Radyo tarafından da keşfedilen Karakter’in prodüksiyon tarzı sinematik ve deneysel; ses tasarımları ve görselleri renkli düşünceler ve düşlerden ilham alıyor.

28 Mayıs 2020 Perşembe 09:07
Sakura | Japonya'ya heyecan verici bir yolculuk

Sakura | Japonya'ya heyecan verici bir yolculuk

Yaptığı projeler ve prodüksiyon tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Karakter, yeni teklisi “Sakura”da Vietnam/Macaristan asıllı şarkıcı Hien ile bir araya geliyor. “Sakura” 29 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda!

Yenilenme zamanını simgeleyen Japon kültürünün sembolik sakura çiçeğinden esinlenilen şarkının prodüksiyonu ve müziği Karakter, sözleri ise Antonia Vai, Rüya Günergin ve Karakter imzası taşıyor. Yaşamın geçici doğasından ilham alınan elektronik pop şarkı Hien’in naif vokaliyle dinleyiciyi renkli bir hayal dünyasına sürüklüyor.

Yüz ifadelerini algılama tekniğinin kullanıldığı, Berkan Alkan imzalı animasyon video klibin hikayesi Karakter'e ait. Japon sanatından esinlenilen renkli kapak çalışması ise Selin Çınar imzası taşıyor.

Karakter Hakkında

Berklee College of Music’te Müzik Teknolojileri ve İnovasyonu bölümünden mezun olan Karakter, Epic Istanbul etiketiyle yayınladığı Grass, Digital Self, We The Ones şarkıları ve çeşitli remix çalışmalarıyla müzikseverler tarafından beğeni topladı. Demoları BBC Radyo tarafından da keşfedilen Karakter’in prodüksiyon tarzı sinematik ve deneysel; ses tasarımları ve görselleri renkli düşünceler ve düşlerden ilham alıyor. Geçtiğimiz dönemde Valencia Festival Les Arts, AV Node Roma, Sonar Istanbul, Mix Festival ve İstanbul Experimental Film Festivali’nde çalışmalarıyla yer alan prodüktör, önümüzdeki dönemde de yeni projelerini müzikseverlerle bir araya getirmeye devam edecek.

Karakter’in yeni teklisi “Sakura” 29 Mayıs Cuma günü tüm dijital platformlarda!

Anahtar Kelimeler:
Sakura
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRSAK | Genç senarist ve fotoğrafçı adaylarının yarışması başladı
TÜRSAK | Genç senarist ve fotoğrafçı adaylarının yarışması başladı
Sır Olanın Peşinde | Osmanlı Tasavvuf Kültürü ve Elyazmaları | Belgesel
Sır Olanın Peşinde | Osmanlı Tasavvuf Kültürü ve Elyazmaları | Belgesel
Damla Sönmez | Karakteri Anlatabilmeniz İçin Onu Anlamanız Gerekir
Damla Sönmez | Karakteri Anlatabilmeniz İçin Onu Anlamanız Gerekir
Kitabını mı okumalı, yoksa filmini mi izlemeli?
Kitabını mı okumalı, yoksa filmini mi izlemeli?
19 Mayıs’ta gençlerden dünyanın en büyük resim rekoru
19 Mayıs’ta gençlerden dünyanın en büyük resim rekoru
Sanatı Ailece Evden Keşfet
Sanatı Ailece Evden Keşfet
Özge Özberk | Sevmediğim Hiçbir Karakteri Eve Almadım
Özge Özberk | Sevmediğim Hiçbir Karakteri Eve Almadım
Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri sergisi
Hz. Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri sergisi
Ozan Akbaba  | Popüler Olmak ve Tanınmak Oyunculuk Değildir | Tiyatro
Ozan Akbaba  | Popüler Olmak ve Tanınmak Oyunculuk Değildir | Tiyatro
Tiyatro | İBB Yedi Kocalı Hürmüz oyununu online yayınlıyor
Tiyatro | İBB Yedi Kocalı Hürmüz oyununu online yayınlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim