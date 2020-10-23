Sanat Pazarı Maçka Parkı’nda Açılıyor

“Sanat Sizden Mekan Bizden” projesi kapsamında sahne sanatları alanında emek veren sanatçılara verdiği desteğin ardından, plastik sanatlarda çalışma yapan sanatçılar için düzenlenen “Sanat Pazarı” açılıyor.

Şişli Maçka Parkı’nda 23 Ekim Cuma saat 14.00-18.00 ve 24-25 Ekim saat 10.00-18.00 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan Sanat Pazarı’nda; resim, heykel, fotoğraf, kolaj ve çeşitli tekniklerde çalışan 17 sanatçının 135 çalışması yer alacak.

Üç gün boyunca devam edecek olan etkinlikle sanatçılar ile sanatseverleri bir araya getirip sanatçıların tanıtımına destek olmak amaçlanmaktadır.

Sanat Pazarı’nda yer alan sanatçılar şu isimlerden oluşuyor; Anıl Taşezen, Atila Aktürk, Batuhan Sürgen,Batuhan Türker,Beyza Durhan, Candan Umur, Deniz Çobankent,Eda Çığırlı, Elif Ece Alarcin, Furkan Armutçu, Hasret Şahin, Musa Agün, Nermin Yokuş, Nurgül Dökmeciler, Umut Erbaş, Ümit Dizdar, Zelen Nuran Tosun.