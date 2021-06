Tayvanlı Türk Sanatçı Melek Kocasinan | Multi Kültürel Pop Sanat serisi akımı

Tayvanlı Türk Sanatçı Melek Kocasinan Multi Kültürel Pop Sanat serisi

Tayvanlı Türk sanatçı Melek Kocasinan (Gao Anqi), yeni bir tarzla yarattığı ve “Multi Kültürel Pop Sanat” olarak adlandırdığı yeni serisi “Çarpıcı Bir Düş Yeri” (The Scene of an Exquisite Dream)’nde dijital ve fiziksel araçları birlikte kullanıyor. Sanatçı yeni serisini yorumlarken; çocukluğunun geçtiği Türkiye ve Tayvan kültürlerinin popüler imgeleri ile çocukluk fotoğraflarını, üniversite için gittiği Amerika’da ise hafızasında oluşan güçlü görselleri kullanarak, gerçek hayat hikayesini anlatıyor.

Annesi Tayvanlı, babası Türk olan sanatçı Melek Kocasinan (Gao Anqi), yaratıcı hayal gücüyle birbirinden keyifli eserlere imza atmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’na katılan, sınırlı edisyon fine art diasec baskıları sanatseverler ve koleksiyonerler tarafından yoğun ilgi gören sanatçı, “Çarpıcı Bir Düş Yeri” (The Scene of an Exquisite Dream) ismini verdiği yeni serisinde unutulmaya yüz tutan anılarını gün yüzüne çıkarıyor. Bir nevi; çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerini geçirdiği Türkiye, Tayvan ve Amerikan kültürleri arasında köprü kuruyor...

Kültürel kimliğini ve çocukluk hafızasını yeni serisine aktaran; eski fotoğraflar, boyalar, tekstiller ve çeşitli objelerle yarattığı fiziksel veya dijital kolaj ve asamblajları birleştiren Melek Kocasinan, hayatına dokunan parçalardan anlamlı bir bütün ve zihinsel yeni fotoğraflar oluşturuyor. Türkiye, Tayvan ve Amerika’daki yaşamış olması sanatçının görsel hafızasında zengin imgelere varmasını sağlıyor ve multi kültürel kolajlarında bu imgeleri birbiriyle etkileşime sokarak, kültürel kimliğini görselleştiriyor.

serisinde;7 yaşında Tayvan’a giden Tayvan-Türk melezi bir çocuk olarak, kültürel kimliği oluşmadan yaşadığı deneyimi konu alan Kocasinan, belleğini yeniden inşa etmek için kolaj tekniği ve dijital çizimi seçmiş. Tayvan’daki çocukluk fotoğraflarını, okul defterlerini, çizgi romanları ve okul notlarını tarayarak kullanan sanatçı; bazen çok net, bazense belli belirsiz hatırlanan anıların niteliğini, patlayan renk alanları, yer yer silikleşmeler ve geçişlerle vermeye çalışmış. Görsel dilde, pop art ve Japon çağdaş sanat akımı “superflat”ten etkiler bulunan eserlere, diasec baskıyı ise yeniden sentezlenmiş çocukluk anılarının camla (akrilik) korunmasını vurgulamak için seçmiş.

Çocukluk anılarını yeni bir kolaj tekniğiyle yaratan ve serisine Tayvan’dan başlayan sanatçı, serisinin Türkiye ve Amerika’daki izlerini sürüldüğü devam serisi çalışmalarına ise devam ediyor.

SANATÇININ TÜRKİYE’DEKİ SERGİLERİ DEVAM EDİYOR

Melek Kocasinan (Gao Anqi)‘ın geçtiğimiz günlerde ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda bir kısmı sergilenen ve büyük ilgi gören “Glow-in-the-Dark / Karanlıkta Işıldayan” serisinin tümü 21 Haziran - 1 Temmuz’da Beşiktaş Akaretler’de Karl&Ein Art Gallery’de sergilenecek. Sanatçı, 16 Haziran - 30 Haziran tarihleri arasında ise Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (Ankara), farklı bir seri ile AAAL 50. Yıl “Tanış Olmak” sergisine katılacak.

Tayvanlı Türk sanatçıMelek Kocasinan (Gao Anqi) kimdir?

1983’te Ankara’da doğdu. 7 yaşında Tayvan’a gitti, orada ilkokula başladı. Çince bilmediği ilk zamanlarda Çince yazı karakterlerini resim gibi algılayıp çiziyordu. Geleneksel Çin resim teknikleriyle resim yapan Türk babası ve Çince kaligrafi ustası/yazar olan Tayvanlı annesinin etkisinde küçük yaşta sanatla tanıştı. Amerika’da, Yale Üniversitesi’nde yüksek lisans yaparken de sanatsal eğitimler almaya devam etti. yüksek lisans eğitimi sırasında yaptığı kültürel ve toplumsal cinsiyet araştırmaları ve edindiği niteliksel araştırma teknikleri, sanatsal araştırmalarında ve denemelerinde de etkili oluyor. İkinci nesil Asyalı Amerikalılar üzerine gözlemleri ve kültürlerarası evlilik ve ilişkilerin çocuk gelişimine etkisi gibi konulardaki araştırmaları, başka bir kültür içerisinde var olma ve kültürel kimlik inşa etme alanındaki sanatsal çalışmalarını destekliyor. Kocasinan çalışmalarında; bellek, kadın kimliği, çok kültürlülük, beden algısı, aidiyet, kültürlerarası etkileşim gibi konuları işliyor. Merak uyandıran, oyuncu kolajlarının hafif tedirgin eden yanıyla, insanlara ilgi çekici bir konu gibi gelen melezliğin veya farklı kültürlere maruz kalmanın kimlik üzerindeki zorlayıcı ve bütünselliğe ulaşmayı zor hale getiren yönlerini de sorguluyor. 2007 yılında Yale Graduate School fotoğraf yarışmasında 2. oldu. 2010’da New York’ta Nuala Clarke’tan resim eğitimi, Türkiye’ye dönüşü sonrası çeşitli sanatçılardan bireysel dersler, 2018’de ESMOD Uluslararası Moda Akademisi’nde moda tasarımı/illüstrasyon eğitimi ile çalışmaları devam etti. Modern/Çağdaş Sanat okumaları, eser çözümleme ve sanat eleştirisi eğitimlerine devam eden sanatçının, Taiwan Merkezi Haber Ajansı (CNA), United Daily News Group, Mirror Media Group (New York City), Hürriyet, Gazete Sanat gibi dünyaca ünlü yayınlarda defalarca haberi yayınlandı.