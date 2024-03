Texhibition İstanbul Fuarı'nda sanat rüzgarı

Bu yıl 5.si düzenlenen Texhibition İstanbul Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. 6-8 Mart tarihleri arasında devam edecek olan fuarda, tekstil ihracatçılarına olan ilgi kadar fuar süresince sergilenecek olan dijital sanat gösterisi de oldukça ilgi görüyor.

İTHİB adına İTKİB Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen ve İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açan Texhibition İstanbul’un açılış törenine; Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Giyasettin Eyyüpkoca ve sektörün önde gelen isimleri katılım sağladı.

‘Kumaşın teknolojiyle yeniden doğuşu’

Fuarın dijital sanatlar proje yürütücüsü olan Digital Rönensans AŞ Kurucu Başkanı Filiz Dağ: ‘Kumaşın, dokusunun ve desenlerinin dansını tüm zarafetiyle ve en ince örüntüleriyle dev led ekranlarda izlemeye hazır mısınız? Evet dijital sanatla artık tekstildeyiz ve bu çok değerli bizler için. Bildiğiniz üzere ülkemizin ve aslında tarihimizin en önemli katma değerli marka içeriklerini, yıllardır tekstil sektöründen sağlıyoruz. İhracat rakamlarıyla da göğsümüzü kabartan tekstil sanayicilerimizin dijital dönüşümle birlikte birçok çeşitli alanda atılımlarda bulunuyorlar. Dijital sanatlarda da dünya çapında başarılar elde ettiğimiz bu yıllarda Texhibition fuarında; kumaş ve dokumacılığı teknolojiyle bütünleştirme fırsatını, çok büyük bir alanda da sergileme ve deneyimleme imkanını katılımcılara sunuyoruz. Baharın müjdeleyicisi cemrenin düştüğü bugün Loom of Blossoms isimli dijital sanatımızla kumaşın teknolojiyle yeniden doğuşunu, filizlenmesini izliyoruz. Bilim ve sanatın önemine her zaman vurgu yaparak, bu güzel şaheseri hayata geçiren sanatçımız Kerim Dündar’a ve bizleri, teknolojiyi dokumayla buluşturmamıza olanak tanıyan Ahmet Öksüz ve Fatih Bilici’ye teşekkür ediyorum.’ açıklamasında bulundu.

Dağ: Dijital dönüşümle tasarımın geleceğine yön verenlerden olmak bizler için çok heyecan verici. Sanayinin dönüştüğü, robotik ve yapay zekanın hemen her gün daha fazla hayatımıza ve sektörlere nüfuz ettiği bu dönemde teknolojinin içinde büyüyen bizler yeni dünyanın dijital sanayisine tüm gücümüzle hazırlanıyor, üretenler arasında yer alıyoruz. Endüstri devriminin sanayicilerinin biz dijital çağ üreticilerini desteklemesi, ar-ge çalışmalarında bizlerle yer almaları süreklilik, dönüşüm ve gelecek için kaçınılmaz.’ ifadelerine yer verdi.

‘Gündelik yaşamımızın her bir detayı "dijital ikiz" konsepti ile karşılık buluyor’

Tasarım süreci hakkında bilgi veren dijital sanatçı Kerim Dündar: ‘13,5 metre genişliğe ve 2,5 metre yüksekliğe sahip iki adet simetrik LED duvardan oluşan enstalasyonumuzda foto-realistik 3D animasyon videosu sergiliyoruz.

Tekstil desenleri, yapay zekâ kullanılarak tasarladığım bu çalışmamda doğanın baharla uyanışından esinlendim. Botanik formlar hem geleneksel hem de çağdaş yaklaşımlarla ele aldım. Desenlerin uygulandığı kumaşların davranışı ve hareketi, 3D platform üzerinde fiziksel simülasyonlar kullanılarak gerçekleştirildi. Bu sürecin tamamını sanatsal bir bakış açısıyla yönettim. Yeni dünyada dijital atmosfer; fiziksel gerçekliği bir katman gibi sararak, arayüzler aracılığıyla deneyimlenen yeni gerçekliklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Gündelik yaşamımızın her bir detayı, "dijital ikiz" konsepti altında dijital bir karşılık bulmakta ve moda ile tekstil sektörü bu dönüşümden önemli ölçüde yararlanmaktadır. Bu sanat eseri, tekstilin dijital ortamdaki varoluşunu hiper-gerçekçi bir yaklaşım ile araştırıyor.

"Loom of Blossoms: Threads in Motion"; gelenek ve yeniliğin buluştuğu, dokuma tezgahının kadim ritminin dijital çağın kalp atışlarıyla uyum içinde olduğu bir mekânda hayat bulur. Bu serüven; medeniyetin şafağından bu yana insanlığı saran renk, form ve tasarımın özünü birleştirir. Eser, tekstillerin zamansız güzelliğini kutluyor, yaşamı bezeyen desenleri onurlandırıyor ve dokuma tezgahın mirasını yeni bir çağa taşıma sözü veriyor. Anlatı, geleneksel motiflerin yarının dijital tuvali üzerinde yeniden filizlendiği bir dönüşümü sergiliyor. Botanik formların gücü; doğanın kusursuz sanatını temsil eder, yeniden doğuşu ve yaşamın ebedi döngüsünü simgeler. Her bir taç yaprağı bir fırça darbesi, her bir renk ise güzellik dilinin tutkuyla ifade edilen bir hecesi olduğunu vurguluyor.’ açıklamasında bulundu.