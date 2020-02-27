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The Eddy, ilk resmi fragmanı yayınlandı, afişleri basıldı

Netfilix, Dünya prömiyerini Berlinale'de gerçekleştiren The Eddy'nin tanıtım fragmanını ve resmi afişini paylaştı. The Eddy fragmanı haberin devamında.

27 Şubat 2020 Perşembe 20:47
The Eddy, ilk resmi fragmanı yayınlandı, afişleri basıldı

The Eddy'nin ilk resmi fragmanı yayınlandı 


Netflix, tüm dünyayla aynı anda 8 Mayıs 2020’de gösterime girecek olan mini-dizi The Eddy’nin tanıtım fragmanını ve resmi afişini paylaştı. Fragman, Berlin Film Festivali’nde gerçekleşen dünya prömiyerinden hemen sonra paylaşıldı. Dizinin soundtrackleri Arista Records tarafından hazırlanıp dizinin lansman tarihiyle aynı gün paylaşılacak.

The Eddy, günümüz Paris’inin renkli ve çok kültürlü mahallelerinde geçen 8 bölümlük bir mini-dizidir. Dizinin yönetmen koltuğunda Akademi Ödülü Damien Chazelle (La La Land), Emmy Ödülü Alan Poul (Tales of the City), Houda Benyamina (Divines) ve Laïla Marrakchi (Le Bureau des Légendes) yer alıyor.

Bir zamanlar New York'ta ünlü bir caz piyanisti olan Elliot Udo (André Holland) şimdilerde zor durumda olan The Eddy adlı barın ortağıdır ve burada sahne alan, bir ayrıl bir barış olduğu kız arkadaşı Maja’nın (Joana Kulig) müzik grubunu yönetir. Elliot, ortağı Farid’in (Tahar Rahim) barda bazı şüpheli işlere karıştığını öğrenirken, Farid’in eşi Amira (Leïla Bekhti) bazı sırları ortaya çıkarır. Elliot’un problemli kızı Julie (Amandla Stenberg) aniden Paris’e gelip babasıyla yaşamaya karar verince, Elliot’un kişisel ve profesyonel hayatı geçmişiyle yüzleşmesiyle beraber birbirine girer. Elliot, barı kurtarmak ve en sevdiklerini korumak ile yükümlüdür artık. Dizinin oyuncu kadrosunda Melissa George (In Treatment), Adil Dehbi (How I Became a Superhero), Benjamin Biolay (La douleur), Tchéky Karyo (The Missing) ve Rapçi Sopico da yer alıyor.

Dinamik ve canlandırıcı performansların harmanlandığı The Eddy, müziğin birleştirici ve iyileştirici yönünü odak noktasına alıyor. Dizi Alan Poul, Damien Chazelle, BAFTA Ödüllü Jack Thorne (National Treasure) ve 6 defa Grammy Ödülü kazanmış Glen Ballard tarafından hayata geçirildi. Glen Ballard aynı zamanda dizideki müzikleri bestelemiş ve gerçek müzisyenlerin oluşan (Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil ve Damian Nueva Cortes) The Eddy’nin müzik grubunun kurucusudur.

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Son Güncelleme: 27.02.2020 20:57
Anahtar Kelimeler:
The Eddy
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