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Theodore Dreiser kitabı, | İnsanlık Suçu, bir Amerikan trajedisi

1871-1945 yılları arasında yaşamış Amerikalı bir yazar olan Theodore Dreiser'in bir Amerikan edebiyatı klasiği olan "İnsanlık Suçu" (An American Tragedy) kitabının üçüncü cildi Ayrıksı Yayınları'ndan yayımlandı.

12 Mart 2020 Perşembe 08:47
Theodore Dreiser kitabı, | İnsanlık Suçu, bir Amerikan trajedisi

Bir Amerikan Trajedisi | Theodore Dreiser'in bir Amerikan edebiyatı klasiği

Aşırı dindar ailesi tarafından zorluklar içinde yetiştirilen yoksul Clyde Griffiths üzerinden içimizdeki katili konu alan “İnsanlık Suçu” başrolünü Elizabeth Taylor’un oynadığı, Türkiye'de de 1955 yılında gösterilmiş “A Place In The Sun” filmine uyarlanmıştı.

Serinin üçüncü kitabında Clyde Griffiths'in hayallerinden vazgeçmesi ve hayalleri için her şeyi göze alması arasındaki karmaşık süreç anlatılmakta. Hayalini kurduğu lüks hayatın tam kıyısına gelen genç Clyde Griffiths bir tercih yapmak zorunda olduğunu hissedince kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Ya Roberta ile evlenip yoksul hayatına devam edecek ya da Roberta’dan kurtulup zengin Sondra ile bambaşka, gösterişli bir hayata adımını atacaktır.

Clyde’ın hayatındaki zorlu tercih sürecini ele alan hikâye, klasik roman severlerin mutlaka okuması gereken, etkileyici kitaplardan biri.

Kitap Hakkında:  İNSANLIK SUÇU BİR AMERİKAN TRAJEDİSİ

Hayalini kurduğu lüks hayatın tam kıyısına gelen genç Clyde Griffiths bir tercih yapmak zorunda olduğunu hissedince kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Ya Roberta ile evlenip yoksul hayatına devam edecek ya da Roberta’dan kurtulup zengin Sondra ile bambaşka, gösterişli bir hayata adımını atacaktır. Ya hayallerinden vazgeçecek ya da hayalleri için her şeyi göze alacaktır.

Theodore Dreiser’in yirminci yüzyılın başındaki gerçek bir davadan esinlenerek yazdığı bu klasik romanı modern insanın, toplumsal düzen ve çelişkilerin, adalet ve yargı anlayışının temel sorun ve meselelerini incelikle sorgulatıyor.

Yazar Hakkında

1871 yılında Amerika’da doğan yazar 1945 yılında vefat etmiştir. Amerikan natüralist romanının önde gelen temsilcilerindendir. Romanlarında gerçek hayatı konu edinir ve hızla endüstrileşen Amerika’da doğan sosyal problemleri işlerken modern Amerika’nın doğuşunun keskin bir portresini çizer. Ayrıca yazarın gençliğinde yaşadığı yoksulluk ve zenginlik ve başarı özlemi romanlarına hâkim olmuştur. Kariyerine Şikago’da bir gazete muhabiri olarak başlayan Theodore Dreiser daha sonra birçok gazetede çalışmış ve birçok dergiye katkıda bulunmuştur. İlk romanı Sister Carrie’den sonra 1925 yılında yazdığı İnsanlık Suçu romanıyla önemli bir başarı elde etmiş, dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu roman 1906’daki Chester Gillette davasından esinlenilmiştir. İlk defa 1930’larda filme uyarlanan roman, 1951 yılında, George Stevens yönetmenliğinde Montgomery Clift, Shelley Winters ve Elizabeth Taylor’un oyunculuklarıyla A Place in The Sunadıyla yeniden beyazperdeye aktarılmıştır. 1941’de League of American Writers ödülünü almıştır. Romanlarının yanı sıra Rusya üzerine incelemesi ve bir de otobiyografi kitabı vardır.

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