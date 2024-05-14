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Tuba Önder Demircioğlu’nun yeni sergisine yoğun ilgi

Tuba Ağacı markası altında yer alan eserleriyle tanınan seramik ve heykel sanatçısı Tuba Önder Demircioğlu’nun 13. kişisel sergisi “Present”, 14 Mayıs’ta Gama Gallery’de gerçekleşen ön açılışla sanatseverlerle buluştu. Açılışa İstanbul cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı.

14 Mayıs 2024 Salı 22:14
Tuba Önder Demircioğlu’nun yeni sergisine yoğun ilgi






Tuba Önder Demircioğlu’nun Yeni Sergisine Yoğun İlgi


30 yılı aşkın süredir porselen ve stoneware malzemelerinden yarattığı eserleri ile dünyanın önde gelen prestijli sanat organizasyonlarında yer alan Tuba Önder Demircioğlu’nun 50 parça eserinin yer aldığı Present sergisini Ayşegül Dinçkök, İzzet Öz, İnci Aksoy, Ayşe Torfilli Somer, İzi Kohen, Öner Kocabeyoğlu ve Erol Özmandıracı gibi isimler ziyaret etti.

Sanatçı, duygu ve düşüncelerin insan bedenindeki yansımalarından esinlenerek hazırladığı yeni koleksiyonuyla, mutluluğu, gülmeyi, sevinmeyi ve anı keyifle yaşamayı sembolize ediyor.

Ming porselen ve stoneware çamuru gibi malzemelerle hazırlanan duvar heykellerinin öne çıktığı Present sergisinin yanı sıra Demircioğlu’nun mentorluk yaptığı 25 öğrencinin seramik eserlerinin yer aldığı ‘Black Sergisi’ de Gama Gallery’de eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluştu. 

Ziyaretçiler, 14 Haziran’a kadar sürecek olan sergileri keşfederken aynı zamanda çeşitli söyleşilere ve seminerlere de katılma imkanına sahip olacaklar.

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