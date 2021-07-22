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Turgay Yıldız Ankara'da vefat etti | Raif Abi Başın Sağolsun

Son yıllarda milyonlarca insanın sesi olan ünlü oyuncu Turgay Yıldız Ankara'da hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir Ankara'da tedavi görüyordu.

22 Temmuz 2021 Perşembe 12:34
Turgay Yıldız Ankara'da vefat etti | Raif Abi Başın Sağolsun

Turgay Yıldız Ankara'da vefat etti | Raif Abi Başın Sağolsun

Paylaştığı skeçlerle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmişti. Yıldız, bu sabah yaşamını yitirdi.


Çektiği eleştirel skeçlerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirdi. Turgay Yıldız, Ankara’da tedavi görüyordu.

Haberi sanatçı Levent Üzümcü sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Üzümcü yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüm… yolun ışık olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

TURGAY YILDIZ KİMDİR?

Turgay Yıldız, çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev alan, TRT Ankara Televizyonu’nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi.

 Yıldız, 3 Mart 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1986-87 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Turgay Yıldız, çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev aldı. TRT Ankara Televizyonu’nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi.

1994-1999 yılları arasında Flash TV’de ‘Nargile Kahvesi’, ‘Sabah Kahvesi’, ‘Bizim Bakkal’, ‘Akşam Tıraşı’, ‘Düm Teke Tek’ adlı programların yapımcılığını ve Bahadır Tokmak ile sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda ‘Şeytan Bunun Neresinde?’ isimli müzik programı sundu.

1997 yılında Show TV’de yayınlanan ‘Sonradan Görmeler’ adlı dizide oyunculuk yaptı.

Turgay Yıldız, BRT TV’de ‘Teber ile Muteber’ adlı haftalık kabare programının yazarlık ve oyunculuğunu üstlendi.

Ege TV’de ‘İyi Egeler’ adlı programı yine Bahadır Tokmak ile birlikte sundu. TRT Ankara Televizyonunda Turgay Bostan’ın yönetmenliğinde ‘Bu Toprağın Sesi’ programında ‘Beter ile Şeker’ adlı dizinin yazarlık ve oyunculuğunu Bahadır Tokmak ile gerçekleştirdi. 2008 yılında TRT 1’de yayınlanan ‘Baba Ocağı’ dizisinde rol aldı.

TRT Ankara Televizyonu’nun hazırladığı ‘Umutla Yaşamak’ adlı çocuk sorunlarının konu edildiği programın sunuculuğunu yaptı.

10 sene TRT Ankara Radyosu’nun hazırladığı Hafta Sonu programında parodi yazarı ve seslendirme sanatçısı olarak görev aldı. Önce İstanbul Şehir Tiyatroları’nda iki sene, daha sonra Ankara Devlet Tiyatroları’nda başka isimler adı altında ve iki farklı reji ile üç sene oynadı. 2013-14 tiyatro sezonunda Alaaddin’in Sihirli Lambası adlı oyunu Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sergilendi. Aynı oyun, 2014 yılından bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oynanmaktadır. Oyun üç farklı dalda ödüle layık görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Turgay YıldızRaif Abi
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