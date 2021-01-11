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Yücel Arzen ormanlar için söyledi

Ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen bu sefer ormanlar için söyledi. Geçen yıl yayınladığı Ayasofya şarkısı ile dikkatleri üzerine çeken Yücel Arzen, söz ve bestesini kendisi hazırladığı “Yeşil Vatan Türkiye” parçasını çocuk ve gençlerle birlikte seslendirdi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 12:25
Yücel Arzen ormanlar için söyledi

Ünlü Sanatçı Yücel Arzen Ormanlar İçin Söyledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün “Yeşil Vatan” kampanyası kapsamında hazırlanan klibin önemli bir kısmı İstanbul Atatürk Arboretumu’nda çekildi. Antalya ve Konya gibi illerde de yapılan çekimler sonucunda oluşturulan video klip, Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gören şarkı kısa sürede binlerce beğeni aldı. 

Türkiye orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için 181 yıldır çalışan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), özellikle çocuk ve gençlerde doğan bilincini aşılamak, toplumda ormanların korunması konusunda farkındalık oluşturmak için ünlü isimlerin de yer aldığı projelerine bir yenisini ekledi.

Sözü ve bestesi Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden olan Yücel Arzen’e ait olan “Yeşil Vatan Türkiye” şarkısı ormanların değerinin bilinmesi, korunması ve Türkiye’nin daha yeşil bir vatana dönüştürülmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamında çekimlerinin önemli kısmı İstanbul Atatürk Arboretumu’nda yapılan video klipte Arzen’e, çocuklar ve gençler de eşlik etti. 

İstanbul, Antalya ve Konya gibi değişik illerde ve farklı mekanlarda çekimleri yapılan klip OGM sosyal medya hesaplarından yayınlandı. 

Yücel Arzen Hakkında: 

1970 yılında Adana'da dünyaya gelen Yüzel Arzen müzisyen ve piyanisttir. 1988 yılında İ.T.Ü Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı’na girmeye hak kazandı. Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı ile Türk Halk Müziği; Erol Sayan, Selahaddin İçli ve Nurten Erberk ile Türk Musıkisi; Fayruz Tüzün ve Jirayır Arslanyan ile armoni-kontrpuan; Faris Akarsu ve Can Çoker ile piyano çalıştı. 1994 yılında İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü T.H.M Ana Bilim Dalı Bölümü’nde yüksek lisans yapmaya hak kazandı. Birçok ünlü isimle çalışan Arzen, sekiz yıl boyunca Onur Akın ve İbrahim Sadri 'ye piyano ve bağlama çaltı. 

YEŞİL VATAN TÜRKİYE 

Tohum düşer toprağına

Orman olur sende... Sende Türkiye

Dallarında kardeşliğin

Kollarında cennet... Cennet Türkiye

Dalgalanan bayrak

Ağaçlarda yaprak

Yeşil vatan çocukların

Türkiye... Türkiye

Can yoldaşım evim,

Yurdum, ormanlarım

Yarınlara umut olsun

Bu küçücük eller... Servet Türkiye

Ormanların sesini dinle yüreğinde

İçinde... Hadi hisset Türkiye

Dalgalanan bayrak

Ağaçlarda yaprak

Yeşil vatan çocukların

Türkiye... Türkiye

Can yoldaşım evim,

Yurdum, ormanlarım

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Son Güncelleme: 11.01.2021 12:44
Anahtar Kelimeler:
Yücel Arzen
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