Zekât kimlere verilir?



Zekâtın verilmesinde temel iki kıstas yer almaktadır. İlk olarak zekât verilecek kimsenin maddi durumunun iyi olmaması ikinci olarak da Müslüman bir kimse yani ehli-sünnet olmasıdır. Bu iki şart sağlandığı takdirde herkese zekât verilebilir. Bundan istisna olanlar kalbi İslam ile ısındırılmak istenen kimselerdir. Zekât verilirken özellikle yakından başlamak ve buradan uzağa doğru yardım yapmak daha faziletlidir.

Zekât kimlere verilir konusunda kardeş, kardeş çocukları, amca, dayı, hala, teyze, uzak akraba, komşu ve tanıdık tanımadık maddi durumu kötü olan, geçimini zor sağlayan herkese verilir. Fakat bu şartları yerine getirirken özellikle de maddi şartları da kişilerin yerine getirmesi önemlidir.

Zekât kimlere verilir? Sorusunun cevabı olarak, özellikle verilecek kişiler arasında öncelikli olarak yakını gözetmek ve ardından uzak kimselere doğru ihtiyaç sahibi kimseleri belirlemek oldukça önemlidir. Özellikle belirlenen kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi bakımından doğru seçilmesi de önemlidir. Zekât miktarı eğer fazla ise yani nisap miktarı bir kişinin geçiminin oldukça üzerinde ise dilendiği takdirde paylaştırılarak verilebilir. Özelikle şirketlerin, büyük ticaret yapan kuruluşların nisap miktarları oldukça fazla çıkacağından bu miktar ihtiyaç sahibi kimseler arasında paylaştırılabilir, bunda herhangi bir zarar yoktur. Zekât kimlere verilir sorusu kadar zekât ne kadar verilir sorusu da sıklıkla gündeme gelmektedir bunun en net açıklaması nisap miktarına ulaşmış ve üzerindeki malın kırkta bir (1/40) oranını ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaktır. Bu da yüzde 2,5 oranında malınızdan zekât vermeniz manasına gelmektedir.

İslam sadaka

Online sadaka

