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Burhan Şeşen | Yakında şarkılarımıza da karışacaklar

Ünlü sanatcı Burhan Şeşen, son günlerde şarkıcılara yönelik yasaklamalara gösterdiği tepkide 'Devamında repertuarımıza da karışmaya başlayacaklar gibi duruyor'" dedi

28 Mayıs 2022 Cumartesi 21:44
Burhan Şeşen | Yakında şarkılarımıza da karışacaklar

Burhan Şeşen | Yakında şarkılarımıza da karışacaklar

Sanatçı Burhan Şeşen, son dönemde arka arkaya alınan konser ve festival yasaklama kararlarına tepki gösterdi. Şeşen, "Kamuoyunun bize vereceği destek çok önemli, müzikseverler de mağdur. Böyle olursa kimse organizasyonlara bilet almayacak. Hiçbir organizatör konser yapmayacak" dedi.

Müzisyen ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen, tepki çeken konser iptallerine değerlendirdi. 

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Şeşen, “12 Eylül zamanlarını da görmüş bir kişi olarak ben böyle bir baskı dönemi olduğunu görmedim. Bu yasakların devamında bizim repertuarımıza da karışmaya başlayacaklar gibi duruyor. Ama avuçlarını yalarlar” dedi.

Melek Mosso'nun hedef gösterilmesinin ardından Isparta Uluslararası Gül Festivali'ndeki konserinin iptal edilmesi örneğini veren Şeşen, "Melek Mosso’yu orada 10 binler dinleyecekti ama müzik dinleme istekleri kısıtlandı. Dinin en önemli özelliği hoşgörüdür, burada hoşgörü var mı? Sadece benim dediğim olacak, benim istediğim gelip söyleyecek. Melik Mosso’yu seven insanlar yok mu?" ifadelerini kullandı.

"KAFALARINDA ACIMASIZ VE SERT BİR DÜZEN VAR"

Burhan Şeşen şöyle devam etti:

"Demokrasi karşı fikirlere hoşgörüyle bakmaktan oluşur. Bu kişilerin kafasında bir düzen var ve o düzen maalesef acımasız ve sert bir düzen. Hoşgörülüyle en ufak bir alakaları yok. Dinleyicilere karşı da yapılan bir haksızlıktır. Kamuoyunun bize vereceği destek çok önemli, müzikseverler de mağdur. Böyle olursa kimse organizasyonlara bilet almayacak. Hiçbir organizatör konser yapmayacak. Benim yarın Datça’da konserim var ama bilmiyorum acaba olacak mı olmayacak mı?’’

"ACILI ŞARKILARIMIZ YOK MU?"

"ODTÜ’de program iptal edildi. Rektör, ‘şehitler var’ demiş. Herkes işini yaparken bunun bir tek sorumlusu biz miyiz?" diyen Şeşen, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Biz hangi konumda hangi repertuarı seçeceğimizi bilen insanlarız. Bu ülkenin acılı günlerinde dile getirdiğimiz şarkılarımız yok mu? Genel bir yas olur ve biz ağzımızı açmayız. ODTÜ’nün iki km yakınlarında bir başka üniversitede etkinlikler devam etti. ODTÜ, etkinliğini kendileri organize etmişti. Organize etme yetkisini onlara veriyorsunuz ama bir başkası iptal ediyor o zaman iptal yetkisini de öğrencilere vermeliydiniz. Siyasilerde de bizde de mikrofon var ama bizim sesimiz çok çıkıyor. Ahlaktan bahseden insanlar Ensar Vakfı’nda yapılanlara ses çıkardılar mı? Ahlak bir tek Melek Mosso’da mı hayata geçiyor? Hukuksuzluklara, adaletsizliklere ses çıkardılar mı ki ahlaktan bahsediyorlar. Bunları sorgulamak lazım.”
 

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