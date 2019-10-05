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Fatih Portakal ‘Kovuldu’ iddialarına cevap verdi

Başarılı sunucu Fatih Portakal dün akşam niye ekranlarda olmadığını açıkladı.

Fatih Portakal ‘Kovuldu’ iddialarına cevap verdi

Başarılı sunucu Fatih Portakal dün akşam niye ekranlarda olmadığını açıkladı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:17
Fatih Portakal ‘Kovuldu’ iddialarına cevap verdi

Fatih Portakal ‘Kovuldu’ iddialarına cevap verdi

    Başarılı sunucu Fatih Portakal dün akşam niye ekranlarda olmadığını açıkladı.FOX TV Ana Haber'in başarılı sunucusu Fatih Portakal, dün akşam ekrana çıkmamasının ardından sosyal medyada ortaya atılan "Kovuldu" iddialarına Twitter hesabından bir paylaşım yaparak cevap verdi.

   FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal hakkında sosyal medyan çıkan ‘Kovuldu’ iddialarına Fatih Portal, bir gönderi paylaşarak açıklama yaptı.Fox TV Ana Haber Bülteni’nin sunucusu Fatih Portakal, dün akşam ekranlardaki yerini alamadı. Portakal’ın yerine başka bir spiker bülteni sunarken, Türkiye’nin en çok izlenen ana haber bülteni spikerinin dün akşam  neden ekranlardaki yerini almadığı büyük merak konusu oldu. Hatta Portakal için “Kovuldu” iddiaları ortaya atıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÇIKAN İDDİALARA YANIT VERDİ

Fatih Portakal o iddialara sosyal medya hesabından cevap vererek, “Merhaba… Sıkıntı yok, pazartesi ekrandayım. Aslında kabahat bende, dün akşamdan “yokum” diye duyurmalıydım. Benden kurtulmak o kadar kolay değil.” ifadelerini kullandı.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Fatih Portakal
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