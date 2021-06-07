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Fenomen Başak Ermiş, tayt yüzünden saldırıya uğramış

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş, oyuncu erkek arkadaşı Can Topçu tarafından darp edildi. Giydiği tayt yüzünden dayak yediğini iddia eden Ermiş, görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 19:38
Fenomen Başak Ermiş, tayt yüzünden saldırıya uğramış

Fenomen Başak Ermiş, tayt yüzünden saldırıya uğramış

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş üç aydır birlikte olduğu 19 yaşındaki oyuncu Can Topçu, tarafından darp edildi. Darp edildikten sonraki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ermiş, giydiği tayt nedeniyle dövüldüğünü söyledi. Eniştesini arayarak yardım isteyen Ermiş, hastaneye giderek darp raporu aldı. 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni, bu sabah da karakola gelerek Topçu'dan şikayetçi oldu.

Karakol çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ermiş, "Tayt giydiğim için darp edildim. Değiştirmemi söyledi ben de değiştirmedim. Ağzım dudağım patladı. Yeni karışmaya başladı giydiğim kıyafetlere. Sinir hastası bence. Yaptıkları normal değil" ifadelerini kullandı.

Yakınlarının kendisini uyardığını söyleyen Ermiş, "Yakınlarım 'senin yakında cinayet haberini görürsek şaşırmayız' demişti. Silahlı fotoğrafları falan var dizi setinde. İnanmadım ama başıma geldi" şeklinde konuştu.

Daha önce de şiddete maruz kaldığını söyleyen Ermiş, Topçu'nun ceza almasını istediğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
FenomenDayakTayt Dayağı
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