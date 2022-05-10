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'Güldür Güldür'deki Nebati skecine sansür' iddiasına yanıt

Son olarak, Fatih Altaylı'ya konuşan bir Show TV yöneticisi, söz konusu skecin bu hafta yayınlanacağını söyledi. Yönetici, "Bu kadar geniş bir tanıtım yapıp hem de sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz" dedi.

10 Mayıs 2022 Salı 20:59
'Güldür Güldür'deki Nebati skecine sansür' iddiasına yanıt

'Güldür Güldür'deki Nebati skecine sansür' iddiasına yanıt

Güldür Güldür Show'un tanıtımında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin yapıldığı skeç, asıl gününde yayınlanmamış; olay sosyal medyada gündem olmuştu. Son olarak, Fatih Altaylı'ya konuşan bir Show TV yöneticisi, söz konusu skecin bu hafta yayınlanacağını söyledi. Yönetici, "Bu kadar geniş bir tanıtım yapıp hem de sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'daki bir skece konu olmuştu. Normalde 7 Mayıs Cumartesi günü izleyicilerle buluşması beklenen skeçte, Bakan Nebati'nin taklidi ve gündem olan bazı sözleri yer almıştı.

Ancak Nebati'nin Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, işsizlik ve enflasyon ile ilgili sözlerinin yer aldığı skeç, beklenenin aksine 7 Mayıs günü ekrana gelmemiş, kanalın programa sansür uyguladığı iddia edilmişti.

SANSÜR' İDDİASINA YANIT

Programa yönelik sansür iddiası sosyal medyada tepki çekerken; duruma ilişkin kanal yönetiminden bir açıklama geldi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Show TV'nin 'en üst düzey yöneticisi', sansür iddiasını yalanladı ve skecin bu hafta yayınlanacağını söyledi.

"HEM TANITIM YAPIP HEM DE SANSÜRLEYECEK KADAR ŞUURSUZ DEĞİLİZ"

"Bunu Güldür Güldür’ün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık" diyen yönetici, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar çok da ağır eleştiri içeren skeçleri yayınlamış bir kanal olarak, adı geçen bakanın bile güleceği kadar komik olan bir skeci yayınlamamak aklımızdan bile geçmedi. Eğer böyle bir şeyden çekinse idik, siyasi skeç baştan istemez, bu skecin de bu kadar uzun bir tanıtımını yayınlamazdık. Hem bu kadar geniş bir tanıtım yapıp hem de sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz."

CHP'Lİ ÖZEL'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuya ilişkin bir sosyal medya paylaşımında bulunmuştu.

Özel paylaşımında, "Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdiler ki politik mizaha bile sansür uygulanıyor. Mizahtan, güldürüden, eleştiriden korkan bir iktidar artık tükenmiştir, yolun sonundadır" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür
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