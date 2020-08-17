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Haluk Levent sözünü unutmadı | Kamp ateşinde konser verdi 

Şarkılarıyla gönülleri fetheden Haluk Levent, yürüttüğü kampanyalarla da ihtiyaç sahiplerinin dertlerine ortak olmaya devam ediyor.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:46
Haluk Levent sözünü unutmadı | Kamp ateşinde konser verdi 

Haluk Levent sözünü unutmadı | Kamp ateşinde konser verdi 

Haluk Levent, verdiği sözü tuttu ve en güzel şarkılarını kamp ateşi başında seslendirdi. Şarkılarıyla gönülleri fetheden Haluk Levent, yürüttüğü kampanyalarla da ihtiyaç sahiplerinin dertlerine ortak olmaya devam ediyor.

Haluk Levent, hastası bulunan evlere beraber yardım ulaştırdığı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya daha önce verdiği ziyaret sözüne istinaden büyük bir sürpriz yaptı. Radyo ve sosyal medya dünyasının sevilen tanınmış isimleri ile Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kampı’nda olan Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya sürpriz yapan Haluk Levent hem ziyaret sözünü yerine getirdi hem de güzel şarkılarıyla geceyi müzik ziyafetiyle süsledi.

Eserleri, ses getiren çalışmaları ve özellikle sosyal sorumluluk projeleri ile örnek çalışmalara imza atan Haluk Levent, müziğin birleştiriciliğini toplumsal duyarlılık ile buluşturmaya devam ediyor. Sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun her kesimine ulaşan Tuzla Belediyesi tarafından yardım ulaştırılan üç aile için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile özel bir çalışma gerçekleştiren Haluk Levent sürpriz bir ziyarette bulundu. Haluk Levent, radyo ve sosyal medya dünyasının tanınan isimleri ile Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ev sahipliğinde geçtiğimiz gün Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda bir araya geldi.

Barış Manço’nun bilinmeyen şarkısı “Binboğa’nın Kızı” şarkısını söyledi

Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda gençlerle anılarını paylaşan Haluk Levnet, bir zamanlar ‘Adam Olacak Çocuk’ programına katıldığını ve Barış Manço’ya “Herkes senin popüler şarkılarını biliyor. Benim sevdiğim bir şarkı var. O şarkıda ‘Kozan’ diye bir kelime geçiyor. Ben de Adanalı’yım dedim. Barış Manço’nun annesi de Kozanlı’ymış. Kozan’da Binboğa ailesinden bir kız varmış ve tahmim ediyorum Barış Manço’nun dedesi olabilir, Binboğa ailesinden bir kızı sevmiş. Barış Manço da onun üzerine bir şarkı yazmış” diyerek Barış Manço’nun “Binboğa’nın Kızı” şarkısını seslendirdi.

Tuzla Akfırat Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı ziyareti için “Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile özellikle hastası bulunan üç aileye yardım çalışması yürüttük. Bu süreçte birlikte çalıştığımız belediye başkanımızı ziyaret edeceğimize dair söz vermiştim. Bugün de bu sözümü tutmak için buradayım. Bu ziyarette özellikle sosyal sorumluluk çalışmalarımızın devamı için konuştuğumuz bir fırsat oldu. Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı ile benzer çalışmalarda bir araya gelmeye ve böyle sürpriz ziyaretlerimize devam edeceğiz” diyen Haluk Levent, sürpriz ziyaretini duygu dolu şarkılarla süsledi.

Sürpriz ziyareti için Haluk Levent’e teşekkür eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Kendisiyle sosyal sorumluluk çalışmaları yürüttüğümüz Haluk Levent’e hem yardımlardaki katkısı hem de bu güzel sürpriz ziyareti için teşekkür ediyoruz. Gönül Elleri Çarşımız ile yürüttüğümüz çalışmalar başta olmak üzere, yıl boyunca sürdürdüğümüz yardım etkinliklerinde kıymetli sanatçımız ile bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Tuzla Belediyesi yıl boyunca süren yardım çalışmaları ile binlerce aileye ulaşmaya devam ediyor.

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