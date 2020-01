Hangisi Aleyna Tilki | Bal mumu heykeli Aleyna Tilki'yi şaşkına çevirdi

Dünyaca ünlü sanatçı ve politikacıların bal mumu heykellerini sergileyen Madame Tussauds, Aleyna Tilki'nin kopyası ile yeniliklere açık olduğunu gösterdi.

Madame Tussauds İstanbul 2020’nin ilk sürprizini genç sanatçı Aleyna Tilki ile yaptı. Henüz 16 yaşında Youtube’un en çok izlenen single’ını yayınlayan, geçtiğimiz yaz Dua Lipa gibi dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran Warner Music'in sanatçıları arasında yerini almaya hazırlanan, Forbes Dergisi tarafından düzenlenen ‘İlham Veren Genç’ ödülüne layık görülen ve adım attığı her işte kendisinden bahsettiren Aleyna Tilki, Madame Tussauds İstanbul’un yıldızları arasındaki yerini aldı.

Amerika'ya İndiğimde Sırtımda Bir Tek Çantam Vardı

Merlin Entertainments Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner'in tanıttığı Aleyna Tilki figürü büyük bir heyecan yaratırken, Aleyna Tilki'nin heyecanı ise dikkatlerden kaçmadı. Figür ile birlikte objektiflere poz vermesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, "Madame Tussauds'da figürü yer alan en genç isimlerden biriyim. Böylesine büyük bir global bir markayla çalışmak gurur verici, kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi. "Bunca ince ayrıntısına kadar çalışılması bambaşka bir deneyimdi. Yapım sürecini beraber yaşadık ama şu an kendi figürüme baktığımda daha da mutlu oluyorum." diyerek heyecanını dile getiren Tilki, " Buralara gelmek için çok çalıştım. 16 yaşında Amerika'ya indiğimde sırtımda bir tek çantam vardı, şu an Madame Tussauds figürümü yaptı, Warner Music'le de dünyaya açılmayı büyük bir heyecanla bekliyorum" dedi. Aleyna Tilki'yi bu özel gününde anne, baba ve kız kardeşinin yanı sıra fanları da yalnız bırakmazken, birlikte fotoğraf çekilebilmek için uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye'yi En İyi Şekilde Temsil Etmek En Büyük Arzum

"Ben kendimi parmakla gösterip, biricik ve tek olduğumu söylediğimde aslında en iyisi benim demiyorum. Herkes kendi alanında iyi. Hatta iyinin de iyisi var ama 'Ben tekim' diyorum." diyen Aleyna Tilki, "Beni eleştirenler tüm ülkeye duyurulmamı sağladılar onlara da buradan teşekkür ediyorum." dedi. Dünyada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin en büyük arzusu olduğunu ifade eden başarılı şarkıcı, "Benim ülkemin ne kadar değerli olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum. Türkiye saklı bir mücevher gibi ama bu mücevheri herkese en iyi şekilde göstereceğim" dedi.

200 Bin Dolara Mal Edildi

Yapımı Londra'daki Madame Tussauds stüdyosunda gerçekleşen ve 6 ayda tamamlanan figürün maliyetinin yaklaşık 200 Bin Dolar olduğu öğrenildi. 2017’de çıkan “Sen Olsan Bari" albümünün kapak fotoğrafı referans alınarak hazırlanan figürle ilgili olarak konuşan Sarper Hilmi Suner, "Amacımız ünlülerin en ikonikleşmiş, hayranlarının en bildiği pozlarla figürlerimizi hazırlamak. Dolayısıyla referans aldığımız albüm kapağı hem sanatçımızı çok iyi yansıtan hem de hayranlarının onunla keyifli pozlar vermesini sağlayacak bir fotoğraf oldu" dedi.