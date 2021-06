Mabel, Diana Ross, Parcels ve Jessie Ware’den hayranlarına harika havadisler!

Mabel - Let Them Know

Mabel yepyeni single’ı “Let Them Know” ile geri döndü! Geçtiğimiz senelerde BRIT’de “En İyi Kadın SOLO Sanatçı” ödülüne layık görülen Mabel, 2021’in ilk çıkışını “Let Them Know” ile yaptı. Kendinizi harika hissettirecek fütürist ve korkusuz tınılarıyla “Let Them Know”u sakın kaçırmayın!

“Let Them Know”un sözleri Mabel’in yakın arkadaşlarının yanı sıra Raye, SG Lewis ve MNEK gibi meslektaşlarının da elinin değdiği ortak bir çalışmanın ürünü. En zorlu zamanlarda bile ayakta kalabilmekten bahseden şarkısıyla Mabel hem sözleri hem de müziğiyle her zamanki samimiyetini hissettirmeye devam ediyor.

Başarılı sanatçı 2019 yılında yayımlanan “High Expectations” albümüyle 4 milyar dinlenmeye ve 2,2 milyon albüm satışına ulaşmıştı. Böylelikle 2019 yılında çıkış albümü en çok satan İngiliz kadın sanatçı olmuştu.

Diana Ross - Thank You

Diana Ross’un ağustos ayında gelecek yeni albümünün adını taşıyan parçası “Thank You” Universal Music etiketiyle yayımlandı! The Supremes grubuyla başlayıp ardından solo devam 65 yıllık müzik kariyerine sahip başarılı müzisyen Diana Ross “Thank You” ile ailesi, arkadaşları ve dünyanın dört bir yanından sevenlerine sevgi ve birliktelik mesajları veriyor.

Diana Ross ağustos ayında yayımlanacak albümü için şunları söyledi:

“Bu albüm sizlere sevgiyle ve minnetle sunduğum bir armağanımdır. Bu zamanda böylesine muhteşem bir müziği kaydetme fırsatı bulduğum için çok şanslıyım.”

Parcels – Free

Avustralyalı grup Parcels yepyeni single’ı “Free”yi müzikseverlerle buluşturdu! “Free” grubun 2018’de yayımlanan çıkış albümleri “Parcels” ve 2020’de gelen “Live Vol 1”den sonraki ilk stüdyo müziği. Şarkıyla beraber Carmen Crommelin tarafından çekilen müzik videosu da yayımlandı. Şarkının sözleri özgürlüğe olan hasreti ve grubun Avustralya’dan şarkının kaydedildiği Avrupa’ya geçişini anlatıyor. Tamamen modern melodilerin yanı sıra 70’lerden nostaljik izlerin de hafifçe kulağınıza fısıldandığını hissedecek, kendinizi “Free”nin müziğine kaptıracaksınız.

Grup yeni çıkışları “Free” için şunları söyledi:

“Jule, dünyanın ayrı yerlerinde karantinada olduğumuz bir sabah “Free”nin sözleriyle çıkageldi. Sözler uzak mesafe ilişkisindeki karmaşıklıklarla boğuşuyor gibi gözükse de bir yandan da grubun geri kalanına bir mektup gibi hissettiriyordu. Kendini dürüstçe ve korkusuzca ifade edebilmek kaybetmediğimiz sürece değerini asla bilmediğimiz muhteşem bir özgürlük.”

Jessie Ware - Hot N Heavy video

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Jessie Ware’in yepyeni single’ı “Hot N Heavy”nin müzik videosu yayımladı! Enerjisiyle 2021’in favori yaz şarkılarından olacak “Hot N Heavy” muhteşem bir dans parçası. Müzik videosunun yönetmenliğini I COULD NEVER BE A DANCER adıyla anılan koreograf ve yönetmen ikili Carine Charaire ve Olivier Casamayou üstleniyor. Koreografide ise yönetmen ikilinin yanı sıra Mimi Maxwell ve Patric Kuo da rol alıyor.

