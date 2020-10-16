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MBFWI Ceren Ocak SS21 defilesi | 2021 modasına Ceren Ocak tarzı hakim olacak

Sokak modasından aldığı ilhamla 2021 ilkbahar - yaz kolleksiyonunu ilk kez Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul sergileyen Ceren Ocak'ın tasarımları göz kamaştırıyor,

16 Ekim 2020 Cuma 14:00
MBFWI Ceren Ocak SS21 defilesi | 2021 modasına Ceren Ocak tarzı hakim olacak

MBFWI Ceren Ocak SS21 | 2021 modasına Ceren Ocak tarzı hakim olacak


Ceren Ocak İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunu, uluslararası dijital platformlar üzerinden gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında 16 Ekim Cuma günü sundu.

12-16 Ekim tarihleri arasında tamamen dijital platformlarda gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, Ceren Ocak İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu www.mbfwistanbul.com adresinde yayınlandı.

Defile çekimi Galataport İstanbul'da gerçekleştirilen İlkbahar/Yaz 2021 sezonu için ilhamını sokak modasından alan Ceren Ocak, koleksiyonundaki özel parçalarla stiline güvenen ve sıradanlıktan uzak kadınlara hitap ediyor. Hacimli kollar, düşük bel pantolonlar, korsaj detaylarının ön planda olduğu ve 20 görünümden oluşan yeni koleksiyonda denim, deri, keten, şifon gibi kumaşlar dikkat çekiyor. Aynı zamanda günlük stiline tasarım dokunuşu katmak isteyen özgür ruhlu kadınlar için ideal bu parçalarda siyah, beyaz, açık mavi ve bej renklere beyaz tonlarının yer aldığı batik desenler eşlik ediyor.

İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında her zaman plaj giyimine de yer veren Ceren Ocak, bu sezon iddialı tasarım anlayışını bikini ve mayo parçalarında da yansıtıyor. Bikinilerde karşımıza çıkan vücut zincirlerinde yer alan nazar boncuğu, dört yapraklı yonca, şans kilitleri ve Fatima’nın Eli gibi semboller, modern kadınların mistik yönlerine gönderme yapıyor. Koleksiyonda bütün görünümleri ise Jaagravii küpeler ve Manc deri çantalar tamamlıyor.

Koreografisini ve prodüksiyonunu Uğurhan Akdeniz Event Design & Production’ın, styling’ini Oğuz Erel’in üstlendiği Ceren Ocak İlkbahar/Yaz 2021 defilesinin saç tasarımı L'Oréal Professionel, makyajı ise M.A.C’in profesyonel makyaj artistleri tarafından yapıldı.


Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 15. sezonu Türkiye Tanıtım Grubu’nun (TTG) desteğiyle gerçekleştiriliyor.


Ceren Ocak kimdir?

1983 yılında Trabzon’da doğan Ceren Ocak, işletme eğitiminin ardından kariyerine moda ve tasarım alanında devam etmeye karar verdi. İstanbul La Salle International Academy' de moda tasarım eğitimi aldı ve mezuniyetinin hemen ardından Zeki Triko'nun tasarım ekibine katıldı. 

Burada birçok koleksiyona imza atan başarılı tasarımcı, Haziran 2013' te kendi koleksiyonunu hazırlamak için Zeki Triko’dan ayrıldı ve deri detaylarıyla dikkat çeken ilk koleksiyonunu kendi tarzını yaratmak isteyenlerin beğenisine sundu.

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