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Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu dünya evine girdi

Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp 15 yıl sonra aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncular Damla Cercisoğlu ile Orçun Kaptan, Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda yapılan nikah töreniyle beraberliklerini resmileştirdi.

12 Eylül 2022 Pazartesi 09:18
Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu dünya evine girdi

Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu dünya evine girdi


Sinema ve tiyatro camiasının önde gelen oyuncularının da katıldığı nikah töreni, 10 Eylül Cumartesi günü Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda yapıldı. 16 yıl önce aynı yapım şirketinin dizisi Kızlar Yurdu ve Emret Komutanım setinde tanışan çift, yaklaşık 1 yıldır birliktelik yaşıyor.

Düzenlenen nikah töreninde damadın şahitliğini yapımcı Bora Onur ve Elif Durdu Şensoy, gelinin şahitliğini ise Hakan Altıner ve Dilek Türker yaptı. Düğüne sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Oyuncu çift balayı için Çeşme’yi tercih ettiğini açıkladı.

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