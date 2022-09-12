Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu dünya evine girdi



Sinema ve tiyatro camiasının önde gelen oyuncularının da katıldığı nikah töreni, 10 Eylül Cumartesi günü Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda yapıldı. 16 yıl önce aynı yapım şirketinin dizisi Kızlar Yurdu ve Emret Komutanım setinde tanışan çift, yaklaşık 1 yıldır birliktelik yaşıyor.

Düzenlenen nikah töreninde damadın şahitliğini yapımcı Bora Onur ve Elif Durdu Şensoy, gelinin şahitliğini ise Hakan Altıner ve Dilek Türker yaptı. Düğüne sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Oyuncu çift balayı için Çeşme’yi tercih ettiğini açıkladı.