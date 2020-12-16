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Real Madrid'in eski yıldı, Türkiye güzelini yakın takibe aldı

Real Madrid ve Bayern Münih’in eski yıldızı James Rodriguez, Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz’ı yakın takibe aldı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 08:47
Real Madrid'in eski yıldı, Türkiye güzelini yakın takibe aldı

Real Madrid'in eski yıldı, Türkiye güzelini yakın takibe aldı

Bu sezon transfer olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Everton’da oynadığı futbolla adından söz ettiren Kolombiyalı yıldız futbolcunun, Instagram’da Türkiye güzeliyle mesajlaştığı ortaya çıktı. Elif Yılmaz’ı daha önce Madrid’e davet eden başarılı futbolcu, attığı mesajlarla Elif Yılmaz’a olan hayranlığını sürdürüyor. 


Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz’ın ismi dünya yıldızıyla birlikte anılmaya başladı. Daha önce Real Madrid ve Bayern Münih’te forma giyen James Rodriguez’in gönlünü Türkiye güzeline kaptırdığı konuşuluyor. Bu sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olan James Rodriguez oynadığı futbolla adından söz ettirdiği kadar, Türkiye güzeliyle mesajlaşmasıyla da gündeme geldi. 


Kolombiyalı yıldız futbolcunun güzelliğiyle herkesi büyüleyen ve peşinden koşturan Elif Yılmaz’la Instagram üzerinden mesajlaştığı ortaya çıktı. 2017 yazında Daniela Ospina ile yollarını ayıran James Rodriguez’in eski eşinden bir kız çocuğu, geçen sene de taşıyıcı anneden sahip olduğu bir oğlu bulunuyor.


Türkiye güzeli olmasının yanı sıra oyunculuk da yapan ve birçok yerden oyunculukla ilgili teklifler alan Elif Yılmaz’ın ismi Türkiye’de başta Reynmen olmak üzere birçok isimle anılıyor. Sosyal medyada da hayranlarından sıkça mesaj aldığı bilinen Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz, bu aşk iddialarıyla ilgili ise sessizliğini koruyor. Instagram’da birbirini takip etmeyen ikilinin, bu sayede aşk söylentilerinden de uzak kalmayı başardığı gelen diğer bilgiler arasında.


Kolombiya Milli Takımı’nda Galatasaray’ın tecrübeli golcüsü Radamel Falcao’yla birlikte oynayan yıldız futbolcunun sezon başında ismi Galatasaray’la da sıkça anılmıştı. Öte yandan James Rodriguez aynı zamanda Everton’da milli futbolcu Cenk Tosun’la takım arkadaşı.

Anahtar Kelimeler:
Elif Yılmaz
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