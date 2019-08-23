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Reynmen adını kullanamayacak | İsim şoku

Youtube'de seslendirdiği şarkı ile izlenme rekorları kıran Reynmen'e, sahne ve sosyal medyada isim şoku...

Reynmen adını kullanamayacak | İsim şoku

Youtube'de seslendirdiği şarkı ile izlenme rekorları kıran Reynmen'e, sahne ve sosyal medyada isim şoku...

23 Ağustos 2019 Cuma 08:30
Reynmen adını kullanamayacak | İsim şoku

Reynmen adını kullanamayacak | İsim şoku


Sosyal medyada doğan ünlü şarkıcı Reynmen'in sahne adının bir yıl önce başka bir vatandaş tarafından patent adının tescil ettirildiği ortaya çıktı. 
'Derdim Olsun' şarkısı 237 milyon, 'Ela' parçası da 123 milyon kez dinlenen YouTuber Reynmen (Yusuf Aktaş) büyük bir sorunla karşı karşıya...


Kanal D'deki '2. Sayfa'nın haberine göre, 'Reynmen' ismi 12 Kasım 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Ömer Duvaklı isimli kişi tarafından tescillendi. Bu markanın kullanım hakkı sadece Ömer Duvaklı'ya verildi. 

Bunun üzerine Reynmen karara itiraz etti ancak reddedildi. 

Yusuf Aktaş, bu gelişme sonrası B planını devreye soktu. 29 Aralık 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaparak 'R Reynmen' markasını tescil etti.

Anahtar Kelimeler:
ReynmenTPEReynmen Patent
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