Usta oyuncu Köksal Engür toprağa verildi | Sesiyle hayat vermişti





Tiyatro, sinema ve dizi filmlerde unutulmaz rollere imza atan, çok sayıda filmin seslendirmesini yapan İsmail köksal Engür Dünya Tiyatrolar Günü olarak kabul edilen 27 Mart'ta hayatını kaybetti. Türk sinemasında son dönemde en önemli yapıtlarında seslendirme sanatçısı olarak da görev alan usta oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Engür için bugün öğle vakti Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, usta oyuncunun ailesi ile birlikte oyuncu Ayten Uncuoğlu, Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Rıza Kocaoğlu, Yiğit Özşener, Kubilay Karslıoğlu'nun da aralarında olduğu sanat ve müzik camiasından çok sayıda sanatçı dostu katıldı.

"KONSANTRASYONUYLA BİZE ÖRNEK OLAN BİR İNSANDI, MESLEK BÜYÜĞÜMÜZDÜ"

Taziyeleri Engür'ün eşi ve kızı kabul etti. Köksal Engür'ün cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Oyuncu Ayten Uncuoğlu gözyaşları içerisinde Engür'ün ölümüyle ile ilgili görüşlerini paylaştı. Uncuoğlu, "Ortaokul ikinci sınıftan itibaren arkadaşımdı. Radyo, televizyon, sinema ve tiyatroda hiç ayrılmadık, hep beraberdik" dedi.



Leyla ile Mecnun adlı dizide rol arkadaşı olan Cengiz Bozkurt ise "Türkiye çok önemli bir oyuncusunu ve sanatçısını kaybetti. Onunla çalışmak gerçekten büyük ayrıcalıktı. Hem disipliniyle hem sahnelerdeki konsantrasyonuyla bize örnek olan bir insandı, meslek büyüğümüzdü. Bir hastalık geçirdi, iyileştirmek için çok uğraştık ama başarılı olamadık. Son görevimizi yapmak için sevenleri burada. Türkiye'ye mal olmuş önemli bir sanatçıyı, oyuncuyu kaybettik maalesef. Hepimizin başı sağolsun ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZE ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ, TAŞ GİBİ BİR ADAMI KAYBETTİK"

Aynı dizide yer alan oyuncu Ali Atay ise Engür'den çok şey öğrendiğini dile getirerek, "Taş gibi bir adamı kaybettik. Söyleyecek başka bir şey yok gerçekten. Hepimizin başı sağolsun. Set içinde hepimize ağabeylik yapmıştır. Başımız sıkıştığında hep bir şekilde ona gidip akıl danışmışızdır. Köksal abinin benim dönemimdeki arkadaşlarıma çok büyük desteği olmuştur. Yani bir işte, bir yerde Köksal abi varsa orada güvende hissederdik kendimizi. Nasıl yapacağız bundan sonra göreceğiz. Bundan önce kalple ilgili bir sıkıntı yaşamıştı, hastanede gördüm en son onu. Kötü bir süreç gerçekten, başımız sağ olsun. Çok önemli birini kaybettik" diye konuştu.

"27 MART DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ'NDE KAYBETMİŞ OLMAK ÇOK TUHAF GELİYOR"

Tiyatroya Köksal Engür sayesinde başladığını söyleyen Kubilay Karslıoğlu, "Tiyatro okumaya teşvik eden, hayatımı yönlendiren kişiyi 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde kaybetmiş olmak, çok tuhaf geliyor bana. Köksal abi benim için çok önemliydi. Tiyatroyu neredeyse ondan öğrendim. Onun yönlendirmesiyle İzmir'de Dokuz Eylül'de okudum. Benim gibi pek çok arkadaşım da. Bizleri bu anlamda yönlendirdi. Pek çok insanla tanıştırdı. Biz onun sayesinde oyuncu olduk. Son görevi yapmak çok zor" dedi.