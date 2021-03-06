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Usta sanatçı hayatını kaybetti

 Usta sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti.

06 Mart 2021 Cumartesi 10:26
Usta sanatçı hayatını kaybetti

Usta sanatçı hayatını kaybetti

   Usta sanatçı Altan Karındaş hayatını kaybetti.Son 10 yıldır Muğla’nın Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan ünlü sanatçı Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 1 ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı bu sabah hayatını kaybetti.

   Acı haberi ünlü tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu: "Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. 'Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır' der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek."

   Altan Karındaş ve opera sanatçısı Mithat Demokan, hastalıklarına rağmen 2019 yılında 10 Kasım Atatürk filmi için kamera karşısına geçmişti.

   2 yıl önce Posta gazetesine verdiği röportajda Altan Karındaş, "3 kere ölümden döndüm; nefes darlığı, bronşit, akciğer... Kalbimde elektriklenme var. Bypass oldum. Şimdi de fizik tedavi görüyorum. Çok şükür birkaç dostum var ama bütün camiaya kırgınım. Hepsine kırgınım. Sizlere de kırgınım" ifadelerini kullanmıştı.

   Altan Karındaş kimdir 

   Altan Karındaş 30 Ağustos 1928 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Şan ve Tiyatro eğitimi alan sanatçı; 1951 yılında Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne'sinde sanat hayatına başladı. Şehir Tiyatroları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

(Medyaradar)

Son Güncelleme: 06.03.2021 10:38
Anahtar Kelimeler:
Altan Karındaş
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