Neden Mutsuz ve Yorgunuz?





Günlük rutinlerimiz hayatımızın büyük bir parçasını oluşturuyor. Hayatta kalabilmek için yemek yemek, uyumak, işe gitmek, alışveriş yapmak zorundayız. Peki tüm bunları yaparken zihnimizde fazlaca yer kaplayan gerekli gereksiz birçok problemin hayat enerjimizi ve motivasyonumuzu azaltmasının nedeni ne olabilir? Moodist Hastanesi’nden Psikiyatrist Uzm. Dr. Merve Setenay Gürbüz, bu durumu psikolojik yorgunluk ile açıklıyor. Günümüzde tükenmişlik semptomlarının oldukça yaygın olduğunu belirten Gürbüz, “Bunun birçok nedeni olmakla birlikte mevsimlerin değişmesinden tutun da dijital dünyada ve kapalı alanlarda fazlaca vakit geçirmek bile bunu oldukça tetikleyen bir durum. Sevdiğimiz işi yapmıyorsak ayaklarımız geri geri gidecektir, yaşadığımız ekonomik problemler hobilerimize ve kendimize zaman ayırmayı zorlaştıracak ve hayat mücadelesi içinde zihinsel olarak bitkin ve yorgun hissetmek de kaçınılmaz olacaktır. Eğer dikkat problemleri yaşıyor, uyuduğunuz halde yorgun uyanıyorsanız, vücudunuzda tıbbi nedenlerle açıklanamayan ağrılar, uyuşmalar ve bedensel semptomlar oluyorsa, enerjiniz hızla düşüyor ve tükenmiş hissediyorsanız psikolojik yorgunluk yaşıyor olabilirsiniz” diyor.

Psikolojik Yorgunluktan Kurtulmak Mümkün Mü?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Merve Setenay Gürbüz, psikolojik yorgunluktan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Fakat bunun için ciddi yaşam tarzı değişiklikleri yapmanın da gerekli olduğunu ekliyor. Gürbüz, önerilerini şöyle sıralıyor: “Psikolojik yorgunluktan kurtulmak için kendinize vakit ayırmalı, hayır diyebilmeli ve sınır çizebilmeyi bilmelisiniz. Kaldırabileceğinizden fazla sorumlulukları destek alarak halletmelisiniz. Vücudunuzun ritmine uygun saatlerde dinlenmeli, spor yapmalı ve sevdiklerinizle vakit geçirmelisiniz. Günlük yaşama uyumunuz ileri derecede bozulduysa ve bununla kendi başınıza başa çıkmakta zorlanıyorsanız mutlaka psikolojik destek almayı denemelisiniz. Unutmayın eğer siz iyi olmazsanız etrafınıza da verimli olmanız söz konusu olmayacaktır, kendinizi ertelememelisiniz.”

Özel Moodist Hastanesi, Şubat 2016’dan bu yana, 10 bin 200 metrekare kapalı alana sahip, 8 katlı modern binasında hizmet veriyor. Moodist, 75 yatak kapasitesi, suit ve konforlu hasta odaları, erişkin ve çocuk poliklinikleri, bağımlılık, kadın ruh sağlığı, acil psikiyatri bölümleri ve tüm psikolojik tanı testleriyle ruh sağlığına yönelik bilim ve teknolojinin gerektirdiği koşulları sağlayan, insan odaklı, tam teşekküllü özel bir psikiyatri hastanesidir. Moodist’in akademik kimliğe sahip profesör, uzman psikiyatr ve psikologlardan oluşan tedavi kadrosunda ayrıca; nöroloji, anestezi, iç hastalıkları uzmanı, diyetisyen ve tecrübeli sağlık personeli de bulunuyor.