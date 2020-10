TürkTraktör, 2006 yılından beri kesintisiz devam eden pazar liderliğini

zorlu salgın dönemine rağmen yılın ilk 8 ayında da başarıyla sürdürdü.

2020 yılı Ocak – Ağustos döneminde TürkTraktör, yüzde 47 pazar payına ulaştı

5 Ekim 2020 – TÜİK trafik tescil kayıtlarına göre, ilk 8 ayda toplam 26.194 adet traktörün satıldığı Türkiye traktör pazarında, TürkTraktör, 12.226 adet traktörü müşterisi ile buluşturdu. Şirket hem tarla hem de bahçe segmentlerinde pazar liderliğini sürdürüyor.

TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli yılın ilk 8 ayının kısa bir değerlendirmesini yaparak; “Üretim ve yurt içi satışlarımızdaki artışı, korona virüsün etkisini gösterdiği bu zorlu dönem boyunca da sürdürmeyi başardık. İlk sekiz ay içerisinde satışı gerçekleşen toplam 12.226 adet New Holland ve Case IH marka traktörümüzle çiftçilerimize ulaştık. Geçen seneye göre TürkTraktör olarak pazar payımızı 2 puan artırdık ve %47 pazar payı elde ettik. Böylelikle Türkiye’de satılan yaklaşık her 2 traktörden birini sahalara sunmuş olduk.” dedi. Ayrıca üretim adetlerinde de önemli artış yakaladıklarını belirten Canbeyli, zorlu salgın koşullarına rağmen, yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yurtiçi traktör üretim adedini %212 oranında arttırarak 10.060 adede ulaştıklarını belirtti.

Pazarda yüksek beygir gücüne sahip traktörlere olan talep arttı

Ahmet Canbeyli, TürkTraktör olarak yaptıkları satışlara bölgesel olarak baktıklarında Adana ve Gaziantep illerinin toplam satışlarını en çok artıran iller olarak öne çıktığını ifade etti ve açıklamalarını şöyle tamamladı: “İlk 8 aylık pazar verileri, özellikleyüksek beygir gücüne sahip traktörlere olan talebin arttığını gösteriyor. Bu segmentte çiftçilerimize New Holland markamızla TR5 Electro Command, TR6 ve TR7 serilerini, Case IH markamızla ise Farmall A Active Drive 4, Maxxum, Puma and Optum serilerini sunuyoruz. Tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığı bu dönemde, çiftçilerimizin tercihi olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.”

New Holland Pazar Lideri

TürkTraktör’ün Ankara ve Erenler’deki fabrikalarında üretilen New Holland ve Case IH markalı traktörler uzun yıllardır çiftçilerin beğenisini kazanıyor. Traktörde ‘en çok tercih edilen marka’ olan New Holland ve TürkTraktör’ün ‘premium markası’ Case IH pazar payını arttırmaya devam ediyor. 2019’da lansmanı yapılan New Holland T580B, 2020 yılı ilk 8 aylık verilere göre Türkiye’de en çok satılan model oldu. Çiftçiler arasında giderek daha popüler olan Case IH ise pazarda en çok tercih edilen 3. marka olmayı hedefliyor.