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Borusan Otomotiv Motorsport Sezona Podyumla Başladı

Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk yarışta Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler ikilisi kendi klasmanlarında ikinci olurken, aldıkları 5 saniye ceza ardından genel klasmanda onuncu kendi klasmanlarında altıncı olarak yarışı tamamladılar.

19 Nisan 2021 Pazartesi 19:28
Borusan Otomotiv Motorsport Sezona Podyumla Başladı

Borusan Otomotiv Motorsport Sezona Podyumla Başladı

 

Ülkemizi GT4 Avrupa Serisi’nde temsil eden tek Türk takımı Borusan Otomotiv Motorsport, 2021 sezonunun ilk yarışında efsanevi Monza pistinde start aldı. Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler ikilisi genel klasmanda dördüncü ve PRO-AM kategorisinde de ikinci olarak ülkemize podyum gururu yaşattılar. 

 

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Borusan Otomotiv Motorsport’un başarılı pilotları Yağız Gedik- Hasan Tansu 11 kapı numarası, Cem Bölükbaşı- Berkay Besler ise 12 kapı numarasıyla geçtiğimiz hafta sonu GT4 Avrupa Serisi Monza yarışında 2 adet BMW M4 GT4 otomobil ile start aldı.

Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk yarışta Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler ikilisi kendi klasmanlarında ikinci olurken, aldıkları 5 saniye ceza ardından genel klasmanda onuncu kendi klasmanlarında altıncı olarak yarışı tamamladılar. Yağız Gedik ve Hasan Tansu ikilisi ise sergiledikleri başarılı performansa rağmen Hasan Tansu’nun mücadele ettiği rakibinin hatası sonrasında spin atarak sıra kaybetti ve klasmanlarında dokuzuncu olarak yarışı tamamladılar.

Pazar günü gerçekleştirilen ikinci yarışta çok iyi start alan Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler ikilisi yarışı genel klasmanda dördüncü, PRO-AM kategorisinde de ikinci olarak tamamladı ve sezonun ilk ayağında podyuma çıkarak bayrağımızı dalgalandırmayı başardı. Yağız Gedik ve Hasan Tansu ikilisinin ise talihsizlikler yakasını bırakmadı, kendi klasmanında dördüncü sıraya kadar yükselmeyi başaran ikili yaşadıkları temas sonrasında süspansiyon sisteminin hasar alması sonucunda yarışı tamamlayamadılar.

Borusan Otomotiv Motorsport’un bir sonraki yarışı 28-30 Mayıs tarihlerinde Fransa’ da bulunan Paul Ricard yarış pistinde gerçekleşecek.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer sponsorları Shell, Borusan Lojistik, Borçelik, Gedik Piliç ve Glasurit’tir.

Borusan Otomotiv Motorsport Hakkında:

Borusan Otomotiv Motorsport, 2008 yılında, Türkiye'de motorsporlarının gelişimine ve Türkiye'nin yurt dışında tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla Borusan Otomotiv tarafından kurulmuştur. Takım 4 kıtada, 20 farklı ülkede, 36 farklı pistte ve 370'e yakın yarışta start almış, İtalya 3 H Endurance Champions Cup dahil olmak üzere 18 şampiyonluk kazanmıştır. 

Borusan Otomotiv Motorsport, WTCC ile ülkemizin FIA Dünya Şampiyonası'nı takip eden ilk ve tek Türk takımı olduğu gibi, Dubai 24 H ile Endurance serilerinde yarışan ilk Türk takımı olarak ülkemizdeki motorsporları takımları arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Anahtar Kelimeler:
Borusan OtomotivMotorsport
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