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Citroen, halk oylamasıyla 'Yılın İtibarlısı' seçildi

Herkes için mobilite mottosu ile geleceğin ulaşım teknolojilerine öncülük eden Citroen, yeni bir ödüle daha layık görüldü.

21 Ocak 2022 Cuma 17:41
Citroen, halk oylamasıyla 'Yılın İtibarlısı' seçildi

Citroen, halk oylamasıyla 'Yılın İtibarlısı' seçildi

Bu kapsamda Citroen, Marketing Türkiye’nin düzenlediği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde “Yılın En İtibarlı Ticari Otomotiv Markası” seçildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Halk oylamasıyla layık görüldüğümüz bu ödül bizi son derece onurlandırdı. Citroen Türkiye olarak; ticari araç segmentinde elde ettiğimiz başarı çıtasını daha da yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Citroen, başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Geleceğin ulaşım teknolojilerine öncülük eden Citroen, Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri çerçevesince ödüle layık görüldü. İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırması baz alınarak düzenlenen etkinlik; bu yıl 70’e yakın kategoride gerçekleştirildi. The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve iş ortakları, 12 ilde toplam 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi. Citroen, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri kapsamında halk jürisi tarafından “Yılın En İtibarlı Ticari Otomotiv Markası” seçildi.

”Sahip olduğumuz konumu daha da güçlendireceğiz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Citroen olarak yükselişe geçtiğimiz bir yılı daha geride bıraktık. Halk oylamasıyla layık görüldüğümüz bu ödül bizi son derece onurlandırdı. Bu kapsamda Marketing Türkiye ekibine, pazar araştırmaları şirketi Akademetre’ye, bize destek veren ajanslarımıza ve bizi bu ödüle oylarıyla layık gören herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ticari araç segmentinde yakaladığımız başarı çıtasını daha da yükseltmeye devam edeceğiz. Berlingo gibi segmentini domine eden modellere sahip olan bir marka olarak, hafif ticari araç pazarında elde ettiğimiz konumumuzu daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.

Citroen 

Citroen, 1919 yılından bu yana toplumdaki gelişimlere yanıt vermek için otomobiller, teknolojiler ve ulaşım çözümleri geliştiriyor. İddialı ve yenilikçi bir marka olan Citroen, müşteri deneyiminin merkezine dinginlik ve huzuru yerleştiriyor. Şehir için tasarlanmış bir elektrikli ulaşım aracı olan benzersiz Ami’den çoğu elektrikli veya şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemlerine sahip sedanlara, SUV'lara ve ticari araçlara kadar geniş bir model yelpazesi sunan Citroen, hizmetleriyle de öncü bir marka olarak bireysel ve profesyonel müşterilerine özen gösteriyor. Citroen, dünya genelinde 6200 yetkili satıcı ve yetkili servis noktası ile 101 ülkede faaliyet gösteriyor.
Citroen medya web sitesi: https://int-media.citroen.com

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CitroenHalk Oylamasi
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