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Endüstriyel motor’un makine ile uyumu kazandırıyor

Her yıl artan talebe bağlı olarak milyonlarca endüstriyel motor satılırken, doğru makineye doğru motoru seçmek; verimlilik, yakıt tasarrufu ve karbon salınımını azaltmak adına daha da önemli hale geliyor.

07 Mart 2024 Perşembe 13:40
Endüstriyel motor’un makine ile uyumu kazandırıyor






Endüstriyel motor’un makine ile uyumu kazandırıyor

1912 yılından beri endüstriyel motor üretimi yapan Japon menşeili Yanmar’ın tam iştiraki olan Yanmar Turkey’nin Endüstriyel Motorlar iş kolu ekibi; ‘Terzi Usulü Motor Seçimi’ yöntemiyle doğru makine için doğru motorun kullanılmasında müşterilerin yönlendiricisi oluyor.

Sanayi makinelerinin ve enerji ihtiyacını karşılamak için devreye alınan jeneratörlerin beynini endüstriyel motorlar oluşturuyor. 110 yılı aşkın süredir üretim tecrübesiyle endüstriyel motor alanının global devi Yanmar’ın ülkemizdeki iştiraki Yanmar Turkey, başta jeneratör olmak üzere enerji, sanayi ve üretim projelerinde “Terzi Usulü Motor Seçimi” yöntemini endüstriyel motorların makine ile uyumu alanında uyguluyor. Mühendislik ve yazılım hizmetlerinin tam kapsamlı olarak müşterilere sunulduğu bu yöntem sayesinde doğru makine için doğru motor kullanılarak verimlilik artırılırkenihracatta gümrük sorunları en aza iniyor, karbon emisyonu sınırlanıyor ve yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Makinelerin beyni, endüstriyel motor

Dünyada sanayinin her yıl ortalama %3 oranında büyüdüğünü, bunun da yılda milyonlarca endüstriyel motorun devreye alınması anlamını taşıdığını ifade eden Yanmar Turkey Endüstriyel Motorlar İş Kolu Müdürü Bahadır Birgücü, “Sanayi üretimi artıyor, bu büyüme ile birlikte enerji ihtiyaçlarımız çoğaldığı gibi, motor gücü desteğiyle hızlıca da karşılanıyor. Fakat bu ihtiyaçlar karşılanırken yakıt tasarrufu sağlamak ve karbon emisyonunu azaltmak için makine mühendisliği ve yazılım hizmetlerinin önemi elzem hale geliyor” dedi.

Bir iş makinesinin ya da jeneratörün; maliyetinin ve tasarımının yüzde 70’lik bölümünün motorundan oluştuğunu kaydeden Birgücü, şunları anlattı:

“Coğrafyamızda önemli yer kazanmış makine imalatçısı markalar; özenle tasarımını yaptıkları ve sektörel fuarlarda büyük bütçeler harcayarak tanıtımını gerçekleştirdikleri ürünlerini doğal olarak dış pazarlara göndermek ve döviz geliri elde etmek istiyor. Ama makineleri için yakıt tüketimi ve karbon salınımı yüksek motorları tercih ettiklerinde, hedef pazarlarında karbon emisyonu regülasyonlarına uygunluk sağlamadığı için makinelerinin nakliye halinde gümrük geçiş sorunları ve sorunların akabininde yüklü tazminatlar ödeme zorunluluğu gibi durumlar ile karşılaşabiliyorlar. Hem hayatı, hem ekonomiyi etkileyen bu sorunun önüne doğru motor seçimi ile geçmek, ayrıca yılda milyonlarca litre yakıt tasarrufu sağlamak mümkün.”

Müşterilerimize mühendislik ve yazılım hizmeti sunuyoruz

Yanmar Turkey bünyesinde birçok marka ile ‘’Terzi Usulü Motor Seçimi’’ yöntemini başarıyla uyguladıklarını belirten Bahadır Birgücü, “İş birliği yapacağımız müşterimize öncelikle şu soruları yöneltiyoruz ‘Hangi projede kullanmak üzere endüstriyel motor istiyorsunuz?’, ‘Mühendislerinizin ya da üretim grubunuzun bu motor ya da benzeri motorlar konusunda tecrübesi var mı?’, ‘Bu makineyi hangi ülkede kullanacaksınız ya da hangi ülkeye ihraç edeceksiniz?’ Bu soruların ardından müşteri talebine en uygun şekilde projelendirilmiş mühendislik ve yazılım ekibi desteğini sunuyoruz. Prototip makinelerinde testler uyguluyoruz ve testler sonucunda seri üretime geçiyoruz, tüm bu hizmetleri de ücretsiz şekilde sağlıyoruz.”

Yüksek teknolojiye sahip su ve hava soğutmalı motorlar

Yanmar’ın ‘’ Sürdürülebilir bir Gelecek’’ kesin marka imajı ve daha temiz bir çevre vizyonuyla hareket ederek su soğutmalı ve hava soğutmalı motor teknolojisini geliştirdiğini kaydeden Bahadır Birgücü; “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ihracatı, yılda 100 milyar dolar’a yakın olarak raporlanıyor. Avrupa Birliği; 2035 yılı itibariyla dizel motorlu otomobilleri yasaklama kararı aldığı gibi, Avrupa’nın ithalat yaptığı ülkelerin sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik de regülasyonlar yayınlanmaya devam ediyor. Dolayısıyla ekonomik zincir içindeki tüm markaların karbon ayakizini azaltma konusuna eğilmesi gerekiyor. Yanmar Turkey olarak su ve hava soğutmalı, yüksek Ar-Ge ve mühendislik gücüne sahip son teknoloji ile sürekli gelişen ürünlerimizle sürdürülebilir bir geleceğe, doğru adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 07.03.2024 13:46
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Endüstriyel
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