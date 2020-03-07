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Geri kazanılmış PET şişeden koltuk döşemesi

Audi’nin en beğenilen modellerinden biri olan A3’ün dördüncü neslinin koltuk döşemelerinde, geri dönüştürülmüş PET şişelerinden elde edilen materyal kullanılıyor

07 Mart 2020 Cumartesi 11:16
Geri kazanılmış PET şişeden koltuk döşemesi

Geri kazanılmış PET şişeden koltuk döşemesi

Geri dönüştürülmüş PET şişeleri kullanan moda, mücevher, tekstil sektörlerine, otomotiv sektörü de katıldı. Audi, Yeni Audi A3’te geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilen koltuk döşemelerini sunmaya başladı.

Kurumsal değerlerinin başında sürdürülebilirlik gelen Audi, bu yaklaşımı üretim süreçlerinin, enerji kaynaklarının yanında, hammadde seçiminde de uyguluyor. Audi’nin en beğenilen modellerinden Audi A3’ün koltuk döşemeleri yüzde 83’ü PET şişelerin geri dönüşümünden elde edilen materyallerden oluşuyor. Yenilikçi materyal, geleneksel tekstil ile görünüm, dokunma hissi ve konfor olarak kalite standartlarına sahip.

Audi üretim sürecinde, bir otomobilin koltuk döşemeleri için 1,5 litrelik 45 PET şişeden elde edilmiş geri dönüşüm materyali yeterli oluyor. Zemin döşemeleri için ise 62 PET şişe yeterli… İç mekândaki yalıtım malzemeleri, şok emiciler, bagaj zemini döşemeleri gibi yerlerde de geri dönüşümden elde edilen materyaller kullanılıyor.

Audi’de koltuk döşemeleri malzemeleri sorumlusu Ute Grönheim, şöyle konuşuyor; “Şu anda koltuk döşemelerimiz ne yazık ki yüzde 100 geri dönüşüm malzemesinden oluşmuyor. Ancak bu oranı sürekli artırmaya gayret ediyoruz. Amacımız koltuk döşemelerimizi saf materyallerden oluşturmak böylece onların da geri dönüştürülmesi… Buna da çok uzak değiliz. Gelecekte tüm modellerimizin döşemeleri geri dönüştürülmüş materyallerden oluşacak”

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