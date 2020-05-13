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Goodyear’dan sağlık çalışanlarına 450 TL’lik akaryakıt desteği

Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından aynı anda 4 adet Goodyear marka lastik alan sağlık çalışanları ve eczacılar, 3 ay boyunca diledikleri akaryakıt istasyonundan 450 TL'lik akaryakıt desteği

13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:34
Goodyear’dan sağlık çalışanlarına 450 TL’lik akaryakıt desteği

Goodyear’dan sağlık çalışanlarına 450 TL’lik akaryakıt desteği

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, sağlık kahramanları için çok özel bir kampanyaya imza atıyor. 30 Haziran 2020 tarihine kadar kampanyaya dahil Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından aynı anda 4 adet Goodyear marka lastik alan sağlık çalışanları ve eczacılar, 3 ay boyunca diledikleri akaryakıt istasyonunda akaryakıt veya LPG alımında kullanabilecekleri 450 TL’ye varan tutarda promosyondan faydalanabilecek.

Goodyear’dan kampanya koşullarına uygun lastik satın alan sağlık çalışanlarının, fatura tarihi itibariyle 30 gün içerisinde www.goodyearfirsatlari.com adresini ziyaret ederek, kampanya web sitesinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

Goodyear hakkında:

Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden The Goodyear Tire & Rubber Company'nin, 21 ülkede 47 fabrikası, ABD ve Lüksemburg’da iki inovasyon merkezi ve bünyesinde yaklaşık 63.000 çalışanı bulunmaktadır. The Goodyear Tire & Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak 1961 yılında kurulan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; 2.000’e yaklaşan çalışanı ile Adapazarı ve İzmit fabrikalarında Goodyear, Fulda, Sava, Debica ve Kelly markaları çatısı altında, tüketici lastikleri ve ticari lastikler üretmektedir. İstanbul Sanayi Odası’nın sıralamasında Türkiye’nin en büyük ilk 100 şirketi arasında yer alan Goodyear Lastikleri T.A.Ş. aynı zamanda Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasındadır. Hisseleri Borsa İstanbul’da “GOODY” sembolüyle işlem gören Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.’nin ürünleri ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.goodyear.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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